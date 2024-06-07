Как не потерять ребенка на детской площадке: 5 советов

1. Одевайте ребенка ярко
Ярко и необычно одетого ребенка и потерять сложнее, и искать, если что, легче. Даже солнечным днем ребенок в светлой, ярко-красной, синей, зеленой курточке будет лучше заметен, чем в серо-буро-малиновой или черной.
Потихоньку приближается самое темное время года – когда длинные светлые вечера уже закончились, а снег еще не выпал. В осенних сумерках темную одежду не просто плохо видно: ее не видно вовсе. Поэтому светлая или неоновая ветровка – удачный выбор. Не забудьте о светоотражающих элементах и кроссовках со светящейся подошвой.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» напоминает:
- Сфотографируйте ребенка в уличной одежде перед прогулкой в парке или на большой площадке. Актуальное фото поможет в поиске (надеемся, что вам это никогда не пригодится, но!).
- Купите ребенку часы с GPS-трекером. Это устройство удобно тем, что оно, в отличие от телефона, на который также можно установить программы определения местоположения, всегда у ребенка при себе. Кроме того, они работают и как телефон (к часам покупается сим-карта), и дети обычно их слышат (в отличие от телефона). Часы не всегда точны в определении местоположения до метра. И приложение, которое вы устанавливаете на телефон, чтобы видеть, где находится ребенок с часами, часто не идеально удобно в использовании, однако они экономят нервы и время на поиски ребенка.
2. Не стесняйтесь громко кричать
Дети на площадке исчезают внезапно. Только что ребенок мирно штурмовал горку и вот его нигде нет — ни на той самой горке, ни в песочнице, ни среди бегающих малышей. Чтобы потерять сына или дочь из вида, не нужно даже отвлекаться на смартфон, достаточно просто на минуту отвести глаза.
Малыша с редким именем искать таким способом проще. Но даже если дочь – десятая София на площадке, не теряйтесь и используйте для позывных домашнее прозвище. Она обязательно услышит и вылезет из своего укрытия.
У меня есть личная история на эту тему. Крошка Нина испарилась с площадки за минуту, пока я отвлеклась на младшую. В итоге оказалось, что она подсела к мальчику в электромобиль и укатила на другой конец парка скакать на батутах. Искали ее полчаса, я думала – поседею. Дочке на тот момент было всего два с половиной года. Помните, дети умны и коварны (зачеркнуто), они не задумываются о последствиях и действуют в соответствии с сиюминутными желаниями.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» напоминает:
- Если ребенок пропал, начинайте искать сразу, просите помощи у прохожих. Если вы в парке, попросите кого-нибудь предупредить охрану парка, чтобы они пришли на место пропажи, помогли вам, перекрыли для ребенка выход из парка.
3. Гуляйте в непопулярное время
Большие многолюдные площадки – идеальное место не только для развлечения, но и для пропадания. У каждой из них есть свои «часы пик», когда там больше всего детей. Самая толчея обычно начинается после пяти вечера, когда малыши поспали и поели, а ребята постарше вернулись из садика или школы.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» напоминает:
- Ребенок должен знать, что если он потерялся, его задача – стоять на месте, громко звать родителей и ждать, а не бегать вокруг в поисках мамы. Ищут – взрослые.
- Если маму не видно, надо просить о помощи. Научите малыша, что обращаться за помощью можно к человеку с ребенком или с коляской, к полицейскому или к тому, кто работает в этом месте (например, продавцу мороженого). Покажите ему людей, к которым можно подойти за помощью там, куда вы пришли.
- Незнакомый человек помогает ребенку тем, что или отправляется искать его маму / вызывает полицию / просит кого-то еще пойти предупредить охрану / остается с ним и утешает его / звонит со своего телефона по маминому номеру. Нельзя никуда уходить с незнакомым человеком, даже если он предлагает идти искать маму.
4. Договоритесь заранее
Этот прием работает не с каждым ребенком, но попытка – не пытка. Договариваться лучше заранее, по пути на площадку, пока ребенок сосредоточен, спокоен и готов воспринимать обращенную речь. Четко обозначьте временные и физические границы прогулки. Ребенок должен уяснить, что с площадки самостоятельно никуда уходить нельзя: ни с детьми, ни на минуточку, ни за собачкой, ни «рядышком» – никуда. Если хочешь выйти за территорию, подойди к маме и спроси.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» напоминает:
- Постоянно повторяйте правила безопасности и проверяйте, помнит ли их ребенок. «Что ты будешь делать, если сейчас здесь вдруг потеряешься?», «К кому ты можешь подойти и попросить помочь?» – и так далее.
5. Сориентируйтесь на местности
На новой площадке обойдите все горки, лестницы, домики. Сначала убедитесь, что они безопасны. А потом отметьте для себя те, в которые ребенок легко и с удовольствием залезет. Зафиксируйте все близлежащие кусты и деревья – в них удобно не только играть в пиратов, но и прятаться.
Посмотрите, есть ли другие площадки рядом с вашей, дети могут мигрировать и даже не заметить этого. Особенно привлекательны яркие и громкие аттракционы по соседству. Их невозможно не заметить и не захотеть. Многих потеряшек ловят именно там.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» напоминает:
- Выучите с ребенком домашний адрес и номер вашего телефона. Если для него это пока сложно, положите ему в кармашки всей одежды бумажки с телефоном и адресом.
Берегите детей. Мы за них в ответе.
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