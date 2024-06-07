Как не потерять ребенка на детской площадке: 5 советов

Купите ребенку часы с GPS-трекером. Это устройство удобно тем, что оно, в отличие от телефона, на который также можно установить программы определения местоположения, всегда у ребенка при себе. Кроме того, они работают и как телефон (к часам покупается сим-карта), и дети обычно их слышат (в отличие от телефона). Часы не всегда точны в определении местоположения до метра. И приложение, которое вы устанавливаете на телефон, чтобы видеть, где находится ребенок с часами, часто не идеально удобно в использовании, однако они экономят нервы и время на поиски ребенка.