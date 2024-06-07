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Как не потерять ребенка на детской площадке: 5 советов

Наш автор Екатерина Мазеина узнала у экспертов поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», как не потерять малыша в шумной детской толпе.
источник: Freepik

1. Одевайте ребенка ярко

Ярко и необычно одетого ребенка и потерять сложнее, и искать, если что, легче. Даже солнечным днем ребенок в светлой, ярко-красной, синей, зеленой курточке будет лучше заметен, чем в серо-буро-малиновой или черной.

Если же вы предпочитаете более нейтральные оттенки верхней одежды, то купите малышу цветную шапку или кепку. С таким аксессуаром ему будет сложнее затеряться среди себе подобных.

Потихоньку приближается самое темное время года – когда длинные светлые вечера уже закончились, а снег еще не выпал. В осенних сумерках темную одежду не просто плохо видно: ее не видно вовсе. Поэтому светлая или неоновая ветровка – удачный выбор. Не забудьте о светоотражающих элементах и кроссовках со светящейся подошвой.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» напоминает:

  • Сфотографируйте ребенка в уличной одежде перед прогулкой в парке или на большой площадке. Актуальное фото поможет в поиске (надеемся, что вам это никогда не пригодится, но!).
  • Купите ребенку часы с GPS-трекером. Это устройство удобно тем, что оно, в отличие от телефона, на который также можно установить программы определения местоположения, всегда у ребенка при себе. Кроме того, они работают и как телефон (к часам покупается сим-карта), и дети обычно их слышат (в отличие от телефона). Часы не всегда точны в определении местоположения до метра. И приложение, которое вы устанавливаете на телефон, чтобы видеть, где находится ребенок с часами, часто не идеально удобно в использовании, однако они экономят нервы и время на поиски ребенка.

2. Не стесняйтесь громко кричать

Дети на площадке исчезают внезапно. Только что ребенок мирно штурмовал горку и вот его нигде нет — ни на той самой горке, ни в песочнице, ни среди бегающих малышей. Чтобы потерять сына или дочь из вида, не нужно даже отвлекаться на смартфон, достаточно просто на минуту отвести глаза.

Если вы нигде не видите своего ребенка, то не стесняйтесь позвать его. Кричите громко, зовите ребенка по имени, чтобы все услышали и обернулись. И не стойте на месте, а ходите или бегайте вокруг горок, заглядывайте во все домики и ищите своего потеряшку.

Малыша с редким именем искать таким способом проще. Но даже если дочь – десятая София на площадке, не теряйтесь и используйте для позывных домашнее прозвище. Она обязательно услышит и вылезет из своего укрытия.

У меня есть личная история на эту тему. Крошка Нина испарилась с площадки за минуту, пока я отвлеклась на младшую. В итоге оказалось, что она подсела к мальчику в электромобиль и укатила на другой конец парка скакать на батутах. Искали ее полчаса, я думала – поседею. Дочке на тот момент было всего два с половиной года. Помните, дети умны и коварны (зачеркнуто), они не задумываются о последствиях и действуют в соответствии с сиюминутными желаниями.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» напоминает:

  • Если ребенок пропал, начинайте искать сразу, просите помощи у прохожих. Если вы в парке, попросите кого-нибудь предупредить охрану парка, чтобы они пришли на место пропажи, помогли вам, перекрыли для ребенка выход из парка.
источник: Freepik

3. Гуляйте в непопулярное время

Большие многолюдные площадки – идеальное место не только для развлечения, но и для пропадания. У каждой из них есть свои «часы пик», когда там больше всего детей. Самая толчея обычно начинается после пяти вечера, когда малыши поспали и поели, а ребята постарше вернулись из садика или школы.

Так вот, старайтесь не гулять в это время. На суперпопулярные площадки лучше приходить по утрам или днем, а в праздники и выходные – вовсе обходить их стороной.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» напоминает:

  • Ребенок должен знать, что если он потерялся, его задача – стоять на месте, громко звать родителей и ждать, а не бегать вокруг в поисках мамы. Ищут – взрослые.
  • Если маму не видно, надо просить о помощи. Научите малыша, что обращаться за помощью можно к человеку с ребенком или с коляской, к полицейскому или к тому, кто работает в этом месте (например, продавцу мороженого). Покажите ему людей, к которым можно подойти за помощью там, куда вы пришли.
  • Незнакомый человек помогает ребенку тем, что или отправляется искать его маму / вызывает полицию / просит кого-то еще пойти предупредить охрану / остается с ним и утешает его / звонит со своего телефона по маминому номеру. Нельзя никуда уходить с незнакомым человеком, даже если он предлагает идти искать маму.

4. Договоритесь заранее

Этот прием работает не с каждым ребенком, но попытка – не пытка. Договариваться лучше заранее, по пути на площадку, пока ребенок сосредоточен, спокоен и готов воспринимать обращенную речь. Четко обозначьте временные и физические границы прогулки. Ребенок должен уяснить, что с площадки самостоятельно никуда уходить нельзя: ни с детьми, ни на минуточку, ни за собачкой, ни «рядышком» – никуда. Если хочешь выйти за территорию, подойди к маме и спроси.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» напоминает:

  • Постоянно повторяйте правила безопасности и проверяйте, помнит ли их ребенок. «Что ты будешь делать, если сейчас здесь вдруг потеряешься?», «К кому ты можешь подойти и попросить помочь?» – и так далее.

5. Сориентируйтесь на местности

На новой площадке обойдите все горки, лестницы, домики. Сначала убедитесь, что они безопасны. А потом отметьте для себя те, в которые ребенок легко и с удовольствием залезет. Зафиксируйте все близлежащие кусты и деревья – в них удобно не только играть в пиратов, но и прятаться.

Посмотрите, есть ли другие площадки рядом с вашей, дети могут мигрировать и даже не заметить этого. Особенно привлекательны яркие и громкие аттракционы по соседству. Их невозможно не заметить и не захотеть. Многих потеряшек ловят именно там.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» напоминает:

  • Выучите с ребенком домашний адрес и номер вашего телефона. Если для него это пока сложно, положите ему в кармашки всей одежды бумажки с телефоном и адресом.

Берегите детей. Мы за них в ответе.

Екатерина Мазеина
Редактор, мама двух девочек
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