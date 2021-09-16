С АНАРХИЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ ПОРА ПОКОНЧИТЬ: РУССКИМ ДЕТЯМ НУЖНЫ ИМПЕРСКИЕ УЧЕБНИКИ

В нашем детстве никому из родителей и в голову бы не пришло анализировать наши школьные учебники на предмет их недостоверности или наличия там информации, вредной для психического здоровья детей. Однако, сегодня это делать стало просто необходимо, ибо в качестве учебников нашим детям чего только не предлагают…

Ещё на заре "реформ" 90-х, когда подгонять под "рынок" стали решительно всё, умные люди предупреждали, что некоторые важнейшие направления (культура, медицина, образование, фундаментальная наука) этого не выдержат. Что, собственно, и произошло. "Авторских" учебников по каждому предмету появилось несметно, печатают их все, кому не лень, а допускать их в школу или нет, решают, судя по результату, какие-то не шибко грамотные чиновники. В итоге – чему учат (и, главное, чему научат в итоге) наших детей – можно только догадываться.

Образовательная диверсия

Произнося "диверсия", мы, как правило, имеем в виду террористов или шпионов, стремящихся что-то взорвать, отравить или изгадить. Однако в наше время диверсии чаще всего случаются именно в сфере идеологии и общественного сознания.

Мы почему-то забываем, что школьные учебники – это идеологический фронт и воспитание личности.

Какую личность в школе воспитаем, такая и в жизнь пойдёт – другого поколения взять будет неоткуда. Именно эти люди уже завтра будут всё в стране создавать, строить, защищать Родину, выбирать власть и сами становиться властью. Особо это касается русского языка и литературы, закладывающих в человеке культурную самоидентификацию, а также истории, географии и обществоведения, закладывающих самоидентификацию национальную и гражданскую.

А что, простите, мы закладываем в их сознание в школе, когда ещё туда можно что-то заложить, не доверяя это важнейшее дело всеядному Интернету? Да что угодно! Только допущенных учебников истории (с 5 по 11 класс) раньше было 7, а теперь – 126! По русскому языку – 30, по литературе – 50! Издательств, уполномоченных выпускать учебники стало неприлично много, и все гонят свою продукцию - "числом поболее, ценою подешевле". Тем более, что при всё большем перетекании молодёжной аудитории в Интернет, интерес к печатным книгам падает, а учебники читать приходится – хочешь или не хочешь. Вот и гонят по принципу – "кто в лес, кто по дрова, но все – за бабло".

Самое удивительное, что буквально никто ни за что не отвечает. Недавно, если помните, случился получивший изрядную огласку скандал: в учебнике английского для 6 класса Spotlight 2014 года, изданном тиражом 70 тысяч экземпляров, обнаружили в картинках… ссылку на порносайт. Минпросвещения за это по сути массовое растление детей, потупив глазки, невнятно извинилось, а учебник (точнее, уже третье его издание) пообещало отозвать.

И всё?! А где, простите, те, кто подобный "ляп" выпустил в печать да массово по школам разослал? Как говаривал один из "вождей" прошлого: "У каждого преступления есть фамилия-имя-отчество". При нём, кстати, за подобные "промахи" в "места, не столь отдалённые" под конвоем отправляли. Мы, конечно, не столь кровожадны, но назовите хотя бы виновных – пофамильно! Страна должна знать своих "героев"! А Минпросвещения – не подпускать таковых к выдаче заключения по учебникам на пушечный выстрел.

Учебники учат… чему?

Если вспомнить опыт Российской империи, то по общему признанию, царские гимназии давали выпускникам более глубокие знания, чем даже советские школы, приучая к самостоятельному мышлению и дисциплине. С нынешним же образованием, на порядок хуже "советского", и сравнивать нельзя.

Учебники дореволюционные (не поленитесь, найдите в Интернете) писались в высшей степени профессионально и при этом интересно: посмотрите хотя бы задачки по математике – получите истинное удовольствие от формы подачи, а уж с учебниками нашего времени просто не сравнить!

Более поздние "советские" учебники были малость поплоше, но всё же (особенно – учебники 60-х и 70-х годов) достаточно понятными и наглядными, чтобы по ним можно было учиться. Разумеется, с учётом вполне определённого идеологического компонента. Да, допущенный в школу учебник дотошно проверяли и цензурировали, но зато можно было быть уверенным, что утверждённой Минпросвещения учебной программе он соответствует и никакой опасной "ереси" не содержит.

Сегодня же в сетях родительских сообществ только и разговора, что о несовершенстве и провокативности учебников.

В 11 классах у нас официально преподают антинаучную гендерную теорию. Причем это действующие учебники, прошедшие ФГОС. Некоторым вещам просто не место в школьной программе, и все. Про изменчивость гендерных ролей и "смену пола" пусть читают взрослые люди с устойчивой психикой и уже сформированными взглядами на жизнь, а не подростки, склонные жить эмоциями и приписывать себе то, чего нет, в силу возрастных особенностей. Вместо того, чтобы учить грамотности, детей учат анализу текста. БОльшая часть заданий посвящена анализу. (уделяется внимание форме, а не содержанию)… Попробуйте, родители, ответить на задания для детей. Написать сочинение, "используя последовательную и параллельную связь" и т. п. Нужны ли детям в 6 классе эти знания? или лучше бы их учили думать и выражать свои мысли?

И так далее. Споры и обсуждения кипят, не прекращаясь. А это значит, что проблема есть и стоит она весьма остро: родителям откровенно страшно, чему могут научить их детей ТАКИЕ учебники.

Кто в лес, кто по дрова

Самое же дикое, что если в учебниках по естественным и точным наукам всё же сохраняется какой-то базовый момент объективности (ту же таблицу умножения сложно интерпретировать как-то иначе), то что касается русского языка, литературы и особенно истории, тут каждый автор лепит кто во что горазд. Причём, сплошь и рядом – во вред делу.

Как, например, толкуются в различных учебниках истории величайшая катастрофа, как развал СССР? Вот лишь несколько примеров.

Отличительной чертой демократической волны последней четверти ХХ в. является её глобальный характер, так как она охватила практически все континенты. Это время отмечено кризисом легитимности авторитарных и тоталитарных систем, а также сменой политического курса ведущих мировых политических сил. (Учебник Вентана-Графа под редакцией Академика РАН Мясникова) ХХ век был свидетелем не только подъема, но и заката тоталитаризма, крушения тоталитарных политических режимов во многих странах. Это не причуда истории, а скорее закономерный продукт общественного развития. (Загладин, Белоусов Русское слово).

А в учебнике А.Сороко-Цюпы под редакцией Академика РАН Чубарьяна ("Просвещение") о распаде СССР не говорится вообще.

Или возьмём другое, близкое к нашему времени событие – воссоединение Крыма с Россией. В учебнике О.Волобуева ("Просвещение") про это событие читаем, что основной их предпосылкой авторы называют тот факт, что "Хрущев передал Крым Украине, а Ельцин сохранил его за ней"; что ключевым фактором самоопределения Крыма и Севастополя показаны не внутренние причины и события (майдан в Киеве, фашизация Украины, направленные в Крым "поезда дружбы" с укрофашистами), а "решение России временно взять на себя сохранение мира на преимущественно русскоязычном полуострове". То есть, захотела Россия к себе Крым присоединить – и присоединила.

Соответственно, отмечается, что ключевую роль в крымских событиях сыграли расквартированные в Крыму российские военные, а отнюдь не народ Крыма (кстати, данные по итогам крымского референдума в учебнике занижены, а по Севастополю не приведены вовсе). Но самое интересное – это методическое задание по итогам материала: учащимся предлагается не поддержать решение Крыма, а дать "собственную оценку" этого события и даже

привести не менее трех аргументов по каждой из двух позиций за и против

включения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Если это – не вражеская провокация, то что?!

Что с того?

Если с одним из двух главных русских вопросов "Кто виноват?" более или менее понятно, то со вторым "Что делать?" полная неясность. Совершенно очевидно, что составление и издание учебников из важнейшей государственной задачи по формированию сознания и образовательного уровня молодого поколения превращены в разновидность большого бизнеса. Поэтому наиболее логичным выходом представляется – превратить это дело снова из бизнеса в государственную задачу.

Имеет ли право государство вмешиваться в процесс образования? Несомненно! Не только право, но и обязанность. Ибо дело касается его будущих граждан. В состоянии ли Минобр проконтролировать содержание огромного числа выпускаемых ныне учебников? Очевидно – нет. Посему выход напрашивается всего один: официально разрешённым к использованию в финансируемой на наши налоги средней школе должен быть ОДИН учебник по каждому предмету. Который совершенно реально составить с привлечением лучших специалистов и в соответствии с идеологическими установками государства. Если надо – устраивая соответствующий конкурс. В любом случае – получить один хороший учебник будет проще, чем досконально проверить несколько десятков.

Все прочие сочинённые различными авторами учебники могут издаваться (у нас же по Конституции цензуры нет!), но только в качестве внеклассного чтения или как пособия для частных платных школ. Кстати, принимать экзамены в государственные ВУЗы следует тоже на основе "государственных" учебников. Только так возможно навести порядок в образовании, по принципу: