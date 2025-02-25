Ветрянка у детей: чем опасна и как не заразиться

В настоящее время самой надежной профилактикой ветряной оспы является вакцинация. Прививка проводится один раз, и разрешена взрослым и детям с 12 месяцев. Всего одна подкожная вакцинация не только создает надежный иммунитет против инфекции, но может быть использована в качестве экстренной профилактики после контакта ребенка с заболевшим – ее можно сделать в течение первых трех суток. Как и любая другая прививка, плановая вакцинация против ветрянки проводится только на фоне полного здоровья (нормальной температуры тела, стула, общего анализа крови и мочи).