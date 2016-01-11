Обычный герой. В Нижнем Новгороде подросток спас семь человек при пожаре

Семь человек оказались обязаны жизнью 15-летнему нижегородцу Виктору Лебедеву. Правда, самому герою никакие почести и похвалы не нужны. Парень уверен: то, что он сделал, - просто нормально.

ГУ МЧС по Нижегородской области

В конце октября на пульт пожарной службы поступил вызов: горит квартира в пятиэтажке на ул. Черняховского в Нижнем Новгороде. Спасатели поехали на место и застали жителей уже на улице, поэтому сразу отправились бороться с огнём.

Таинственный спасатель

Позже выяснилось: пожар начался из-за электрогрелки. Её в промозглую осеннюю ночь решила включить 79-летняя хозяйка загоревшейся квартиры. Сама пожилая женщина с пламенем справиться не смогла. Только потом спасателям рассказали: о пожаре весь подъезд предупредил неизвестный подросток. Он же ворвался в горящую квартиру и сам вытащил из огня пострадавшую пенсионерку.

Неизвестного героя по всем школам и спортивным секциям целый месяц искали сотрудники МЧС, особенно 25-й пожарной части. Нашли. Выяснилось:15-летний житель Московского района Виктор Лебедев в ночь пожара с друзьями возвращался с прогулки. Увидели дым и огонь в окне дома по ул. Черняховского. Виктор велел другу вызывать пожарных, а сам бросился к подъезду и стал звонить в домофон, чтобы предупредить жильцов. Услышав посреди ночи подростковый голос в трубке, многие в подъезде просто решили, что это неудачный розыгрыш.

Тогда Виктор решился на крайность: по водосточной трубе забрался на козырёк подъезда и через открытое окно попал в дом. Дверь квартиры, где вспыхнул огонь, была приоткрыта, оттуда валил дым, а из комнаты доносились крики о помощи.

Закрывая лицо воротником и рукавом куртки, мальчик смог пробиться сквозь дым и вытащил на свежий воздух пожилую женщину. Потом вернулся, пробежал по всем этажам, стуча в двери, разбудил жильцов и предупредил об опасности. Убедившись, что сделал всё возможное, Виктор просто пошёл домой.

«Родителям и друзьям рассказал о произошедшем, - признаётся сейчас Виктор. - Но не думаю, что совершил что-то исключительное».

На вручении грамоты руку Вите пожал каждый сотрудник пожарной части. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Это - нормально»

Героем для всего Нижнего Новгорода подросток стал позже, когда о его подвиге общественности рассказали спасатели. От МЧС Виктор получил почётную грамоту за проявленный героизм.

«На самом деле действия Виктора Лебедева предотвратили множество жертв, - уверен Сергей Новиков, заместитель начальника пожарно-спасательного гарнизона Нижнего Новгорода. - Судите сами: ночь, жилой дом, многие уже легли спать… Если бы подросток просто прошёл мимо, пожар бы принял серьёзные масштабы, и последствия были бы куда печальнее».

Бабушка из загоревшейся квартиры и шестилетний мальчик, живущий с родителями в том же подъезде, успели надышаться дыма. К счастью, ребёнок благодаря медикам быстро оправился на месте. Бабушку всё же увезли в больницу.

Виктор Лебедев от многочисленных похвал смущается. Лишь пожимает плечами и повторяет: поступить так, как он, - это просто нормально. На вручении грамоты руку Вите пожал каждый сотрудник пожарной части.

Гордится парнем и школа, и спортивный клуб - подросток уже два года занимается там тайским боксом. Без спортивной подготовки, наверное, и он не сумел бы взобраться по трубе до окна подъезда.

Квартира, в которой начался пожар. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Недетские подвиги

Ребята часто оказываются способны на поступки, на которые решится не каждый взрослый.

В январе 2015 года два третьеклассника Максим Конов и Георгий Сучковвытащили из проруби упавшую под лёд пожилую женщину в Ардатовском районе Нижегородской области.

В апреле этого года в Выксе 11-летний Илья Осипов спас своего друга, упавшего в глубокий колодец с холодной водой.

Весной прошлого года трое школьников - Максим Логинов, Алексей Куклев и Роман Игольников - помогли задержать преступника в селе Фокино Воротынского района. Грабитель влез в разбитое окно аптеки. Заметив это, ребята сообщили о происшествии взрослым, а сами охраняли место преступления до прибытия полиции, не давая грабителю сбежать.

В январе 2012 года ученики школы №109 Нижнего Новгорода Влад Богатенков иДима Кирпичёв помогли задержать наркокурьера, убегавшего от полицейского. Мальчики повалили преступника на землю и удерживали до тех пор, пока не прибыла подмога. Они также помогли оперативнику найти наркотики, которые злоумышленник выбросил во время погони.

10-летняя Яна Шмакова в Кулебаках спасла из соседской квартиры двух маленьких детей, которые играли со спичками и развели костёр прямо на полу.

В Вадском районе пятиклассница кстовской средней школы Таня Сидоровавынесла двух ребятишек из горящего дома.

В 2006 году третьеклассник Дима Филюшкин в селе Лопатино Лукояновского района спас из горящего дома трёх малолетних детей.

Первоклассник Владлен Морозов, ученик Навашинской средней школы №4 в селе Сонино, во время пожара вывел из дома слепую бабушку, а после - её брата-инвалида.

А в октябре прошлого года медаль «За спасение погибавших» посмертно получил 11-летний Артём Рябов. Артём погиб, спасая свою тонущую сестрёнку.