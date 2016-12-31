Время приготовления: 1 ч. 30 мин
Вкусное пирожное из печенья, сгущенки и сливочного масла. Я добавила немного грецких орехов, но это не обязательно.
Описание приготовления:
Измельчите печенье. Растопите масло, смешайте его со сгущенкой. Добавьте крошку печенья. Перемешайте. Сформируйте колбаску, порежьте ее на части, сформуйте пирожные. Обваляйте их в какао с крошкой печенья и отправьте остывать на 1 час в холодильник. Удачи!
Ингредиенты:
Количество порций: 12
- Масло сливочное — 100 Грамм
- Печенье — 400 Грамм
- Сгущенка — 100 Миллилитров
- Какао порошок — 1-2 Ст. ложки (для обсыпки)
- Орехи грецкие — По вкусу
Количество порций: 12
Как приготовить "Пирожное "Картошка" из печенья"
Подготовьте необходимые продукты для "картошки".
Печенье сложите в чашу измельчителя и превратите в крошку.
Растопите сливочное масло, смешайте его со сгущенкой, добавье печенье. На этом этапе можно добавить мелко измельченные орехи.
Замесите руками мягкое пластичное тесто. Разделите его на части весом по 70 граммов.
Три столовые ложки крошки печенья смешайте с какао. Обваляйте пирожные, придавая им идеальную форму.
Пирожные почти готовы. Отправьте их на 1 час в холодильник для остывания. Готово!
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