Время приготовления: 1 ч. 30 мин



Вкусное пирожное из печенья, сгущенки и сливочного масла. Я добавила немного грецких орехов, но это не обязательно.





Описание приготовления:

Измельчите печенье. Растопите масло, смешайте его со сгущенкой. Добавьте крошку печенья. Перемешайте. Сформируйте колбаску, порежьте ее на части, сформуйте пирожные. Обваляйте их в какао с крошкой печенья и отправьте остывать на 1 час в холодильник. Удачи!





Ингредиенты: Масло сливочное — 100 Грамм

Печенье — 400 Грамм

Сгущенка — 100 Миллилитров

Какао порошок — 1-2 Ст. ложки (для обсыпки)

Орехи грецкие — По вкусу

Количество порций: 12

Как приготовить "Пирожное "Картошка" из печенья"