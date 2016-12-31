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Пирожное "Картошка" из печенья

Пирожное "Картошка" из печенья

 
Время приготовления: 1 ч. 30 мин
 


Вкусное пирожное из печенья, сгущенки и сливочного масла. Я добавила немного грецких орехов, но это не обязательно.

Описание приготовления:

Измельчите печенье. Растопите масло, смешайте его со сгущенкой. Добавьте крошку печенья. Перемешайте. Сформируйте колбаску, порежьте ее на части, сформуйте пирожные. Обваляйте их в какао с крошкой печенья и отправьте остывать на 1 час в холодильник. Удачи! 

Ингредиенты:
  • Масло сливочное — 100 Грамм
  • Печенье — 400 Грамм
  • Сгущенка — 100 Миллилитров
  • Какао порошок — 1-2  Ст. ложки (для обсыпки)
  • Орехи грецкие — По вкусу

Количество порций: 12
 

Как приготовить "Пирожное "Картошка" из печенья"

 
Пирожное "Картошка" из печенья - фото шаг 1
Подготовьте необходимые продукты для "картошки".
 
Пирожное "Картошка" из печенья - фото шаг 2
Печенье сложите в чашу измельчителя и превратите в крошку.
 
Пирожное "Картошка" из печенья - фото шаг 3
Растопите сливочное масло, смешайте его со сгущенкой, добавье печенье. На этом этапе можно добавить мелко измельченные орехи.
 
Пирожное "Картошка" из печенья - фото шаг 4
Замесите руками мягкое пластичное тесто. Разделите его на части весом по 70 граммов.
 
Пирожное "Картошка" из печенья - фото шаг 5
Три столовые ложки крошки печенья смешайте с какао. Обваляйте пирожные, придавая им идеальную форму.
 
Пирожное "Картошка" из печенья - фото шаг 6
Пирожные почти готовы. Отправьте их на 1 час в холодильник для остывания. Готово!

 

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