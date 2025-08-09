Забрать нельзя оставить. Что делать, если ребенок просится домой из лагеря

Многие родители летом отправляют своих чад в лагерь. Врач-педиатр Диляра Рамзи дает советы, как сделать отдых ребенка безопасным и в каких случаях стоит преждевременно забрать его домой.

Отдыхать можно всем?

Ольга Киселева, «АиФ-Юг»: Диляра Рафиковна, подскажите, всем ли детям можно отдыхать в лагере?

: специальные медицинские требования имеются только в спортивных лагерях, во всех остальных важно лишь общее хорошее самочувствие ребенка. Дети с хроническими болезнями тоже могут отлично провести лето в лагере. Даже если есть такие проблемы, как аллергия, астма, диабет, болезни сердца и сосудов, аутоиммунные заболевания (например, целиакия), нарушения обмена веществ, хронические кожные болезни, в том числе экзема. Единственное, в таких случаях родители должны предупредить сотрудников лагеря – администрацию, медперсонал, - что ребенок принимает специальные лекарства.

Вместе с сыном или дочерью соберите аптечку, объясните в процессе, какие препараты необходимо принимать. Важно, чтобы их хватило на всю смену.

Если ребенок еще маленький, поговорите с вожатыми и воспитателями. Объясните, что вашему чаду надо вовремя пить таблетки, и попросите напомнить ему об этом.

Однако есть и категория ребят, которым отдых в летних лагерях противопоказан.

Безопасность превыше всего

Это дети с тяжелыми или острыми формами заболеваний. В том числе серьезные инфекционные заболевания (грипп, корь, ветрянка), тяжелые проблемы с сердцем, обострения хронических болезней (бронхиальной астмы или диабета), тяжелые формы неврологических заболеваний, состояния, требующие постоянного врачебного наблюдения или лечения в больнице, а также острые кожные инфекции или паразиты. Пребывание в лагере в таких ситуациях опасно для здоровья самого ребенка и окружающих.

- Отслеживать состояние ребенка на расстоянии не так просто, на что обращать внимание во время телефонного звонка?

- Держать связь с ребенком в лагере крайне важно, особенно если поездка первая. Общаясь с ним по телефону, в переписке или во время визитов, обращайте внимание на его самочувствие. Тревожными знаками будут признаки инфекции (высокая температура, кашель, озноб), жалобы на головную боль или боли в конечностях (это может говорить о травме или сотрясении мозга), нарушения пищеварения: сильные боли в животе, длительная рвота. Также «красным флагом» можно считать проявления тревоги или страха, если ребенок хочет немедленно уехать домой, чувствует себя одиноким или брошенным, а также, если изменилось его психоэмоциональное состояние: стал раздражительным, агрессивным или наоборот замкнутым.

Если ребенок ежедневно плачет и умоляет забрать его из лагеря, стоит поддержать его, выслушать и увезти домой.

- И что делать в таких случаях: забирать ребенка домой или довериться медперсоналу?

- Если вас беспокоит физическое здоровье вашего сына или дочери, то необходимо обратиться к медицинскому персоналу лагеря. В случае серьезной травмы, например, перелом, глубокая рана, при подозрении на тяжелое заболевание, допустим, грипп с высокой температурой, необходима срочная госпитализация.

Если у ребенка возникли психологические сложности с адаптацией к коллективу, особенно если уже прошло больше недели с начала смены, а ситуация не улучшилась, имеется угроза безопасности, важно обсудить проблему с руководителями лагеря: возможно, удастся убрать источник стресса (избежать контакта с обидчиком или перевести в другой отряд).

Однако помните: если ребенок ежедневно плачет и умоляет забрать его из лагеря, не пытайтесь играть роль строгого тренера, закаляя характер. Покажите, что готовы поддержать своего сына или дочь, выслушайте переживания и увезите домой.

В менее серьезных ситуациях, таких как легкие укусы насекомых, мелкие ушибы или незначительные простуды, при которых врачи лагеря смогут помочь, вполне допустимо положиться на профессионализм медицинского персонала учреждения.

Выбирая, проверяй

«При выборе летнего лагеря необходимо убедиться, что он включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей и имеет право предоставлять услуги по организации детского отдыха и оздоровления. В реестр попадают только те лагеря, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства, - рассказала руководитель пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова. - Кроме того, у каждого лагеря должен быть свой сайт. Перед тем, как приобрести путевку, уточните информацию о том, в каких корпусах располагаются дети, какой уровень комфорта в помещениях, количество мест в комнатах, как будет организовано питание. Обратите внимание на наличие спортобъектов, мест для купания, а также кружков и секций. Уточните квалификацию вожатых и воспитателей. Они должны иметь педагогическое образование и опыт работы с детьми.

Проверяйте отзывы и рекомендации. Мнения других родителей и детей, которые уже отдыхали в лагере, могут дать вам полезную информацию и помочь сделать правильный выбор».

Что положить в чемодан?

- 7-8 футболок, спортивный костюм, кофты, джинсы/брюки, шорты, нарядная одежда (платья, юбки), пижама.

- Головные уборы, солнцезащитные очки и дождевик.

- Предметы гигиены: мочалка, мыло, зубная паста, полотенца, расчески, ножницы для ногтей и для девочек женские гигиенические средства.

- Если в лагере предусмотрено купание в бассейне или открытом водоеме – плавки, купальники, резиновая обувь.

- Документы: путевка в лагерь, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, медицинская справка.

- В рюкзак ребенка рекомендуется положить альбом, книгу или журнал, влажные салфетки, деньги, телефон и бутылку с водой, обязательно подписанную.

Важно!

Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся продукты. Например, лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, домашнюю еду.