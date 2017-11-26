Возрастные таблицы нормы роста и веса детей

Влияющие на рост и вес детей факторы

В первую очередь родители должны отслеживать происходящие у их малыша физические изменения, чтобы понимать всё ли с ним в порядке. Для этого мамам с папами следует знать нормы показателей физического уровня мальчиков и девочек, соответствующие каждому возрасту.

Родителей всегда волнует вопрос физических параметров их растущего чада, особенно в сравнении с другими детьми. Но нужно понимать, что не стоит сравнивать своего малыша с более высоким погодкой или пытаться перекармливать худенькую дочку лишь потому, что соседская девочка такого же возраста имеет более упитанный вид. Физические данные ребёнка зависят от многих факторов.

К факторам, оказывающим влияние на рост и вес детей, относятся:

Пол.

Весовые и ростовые показатели при рождении.

Наследственный фактор.

Наличие врождённых патологических заболеваний, сбоя в хромосомном наборе.

Питание.

Социальные условия проживания.

Мальчики зачастую выше и крупнее девочек. У низкорослых родителей в большинстве случаев рождаются дети, которые никогда не будут отличаться высоким ростом.

Доказано, что грудничок на искусственном вскармливании гораздо быстрее набирает вес, чем грудничок, которого мама кормит грудным молоком. Об этом свидетельствует и статистика, приведённая ВОЗ. Причём зафиксировано, что за последние 20 лет нормы роста и массы тела младенцев до года снизились на 15-20%. Это объясняется тем, что в последнее время большинство мам предпочитают вскармливать своё новорождённое дитя естественным способом. В связи с этим, в 2006 году таблицы нормативов роста и веса детей были откорректированы под развитие современных деток.

Таблицы детских весовых и ростовых параметров, разработанные ВОЗ, считаются наиболее приемлемыми для определения параметров физического развития ребёнка. Ведь все нормативы в таблице имеют удобную для применения градацию, состоящую из следующих показателей: средний, низкий либо высокий, ниже либо выше среднего.

Этапы физического развития ребёнка

Как правило, мальчик прекращает своё физическое развитие к 17-18 годам. Девочка же перестаёт развиваться в 19-20 лет. Ребёнок на пути формирования во взрослого половозрелого человека проходит несколько этапов:

Новорождённый возраст.

Грудничковый возраст.

Ранний возраст.

Дошкольный возраст.

Школьный возраст.

Пубертатный период.

Возраст младенца от момента рождения до 1 месяца считается крайне важным этапом в жизни малыша. Новорождённый период является базой для дальнейшего развития.

В течение грудничкового периода (с 1 месяца до 1 года) малыш стремительно развивается. В раннем возрасте от 1 года до 3 лет у крохи происходит активное формирование эмоциональной системы. Дошкольный возраст длится от 3 лет до 6-7 лет, когда ребёнок проходит следующий этап интенсивного физического развития, становления нервной системы и мозга.

В течение школьного периода (7-17 лет) ребёнок формируется психологически. Ближе к середине этого этапа подросток начинает стремительно расти, его тело сильно меняется. Этот период жизни является крайне важным и волнительным в жизни любого человека. Именно в школьные годы происходит становление личности человека, он переживает подростковый кризис и пубертатное созревание. У девочек примерный возраст пубертата - 11-12 лет, мальчиковый пубертат начинается после 12-13 лет.

Родителям во время полового созревания подростка стоит быть особенно внимательными к своим чадам, ведь в это время может возрастать количество психологических и физиологических проблем. Подросткам необходимо давать больше заботы, участия и особенно тщательно следить за их рационом и эмоциональным состоянием, советовать бывать больше на свежем воздухе, заниматься физическими упражнениями умеренной интенсивности.

Ростовые и весовые нормативы для младенцев в возрасте от рождения до 1 года

По данным таблицы ВОЗ легко оценивается физическое развитие младенца независимо от способа вскармливания. Однако при этом стоит учитывать, что каждый малыш индивидуален и развивается по-своему. Отклонение от средних норм не нужно связывать с каким-либо патологическим процессом. Кроме ростовых и весовых нормативов необходимо учитывать их соотношение и ежемесячную прибавку. Для отслеживания физического развития ребёнка используется антропометрический метод.

Обязательной и важной процедурой является взвешивание и измерение роста новорождённого младенца. Первичную оценку уровня физического развития малыша врач-педиатр проводит в соответствии с таблицей ВОЗ. Для определения пропорциональности тела новорождённого, врач измеряет, помимо ростовых и весовых параметров, окружности груди и головы. В случае выявления недобора массы тела в оперативном порядке предпринимаются меры.

В течение первых 6 месяцев жизни младенец интенсивно растёт. При этом развитие происходит неравномерно. Например, в летний период младенцы при обилии витамина Д развиваются куда быстрее. Во сне, как считается, детки тоже растут стремительнее.

Существует росто-весовой норматив для младенца с рождения и до годовалого возраста. По версии ВОЗ прирост малыша в течение первого года жизни должен располагаться в следующих пределах:

Первые 3 месяца жизни – прибавка в росте от 3 до 4 см.

Возраст от 3 до 6 месяцев – увеличение роста на 2-3 см.

Возраст от 6 до 9 месяцев – прибавка роста от 4 до 6 см.

Возраст от 9 до 12 месяцев – прибавка 3 см.

Нормальный вес только что родившегося младенца колеблется в диапазоне от 2500 г до 4500 г. По данным ВОЗ за месяц привес младенца должен быть примерно 400 г. В возрасте от 6 месяцев до 1 года масса малыша обычно увеличивается не меньше, чем на 150 г. При оценке скорости прибавки веса нужно учитывать массу тела младенца при рождении.

Ростовой и весовой стандарт учитывает помимо прочего половую принадлежность новорождённого. Зачастую мальчики быстрее растут и набирают массу более высокими темпами, чем девочки. Потому ВОЗ была разработана отдельная таблица ростовых и весовых нормативов для мальчиков и таблица этих показателей для девочек.

Ростовые и весовые нормативы для детей в возрасте от 1 года до 10 лет

Рост малышей в возрасте от 1 года до 3 лет начинает замедляться и прирост составляет около 10 см в год. Привес в среднем колеблется от 2 до 3 кг.

В возрастном диапазоне 3-7 лет телосложение малышей начинает меняться. Отмечается активный рост ног, увеличение головы, наоборот, замедляется. Физическое развитие ребёнка в этот период отличается неравномерностью:

в возрасте от 3 до 4 лет среднее увеличение роста составляет 4-6 см, веса – 1,5-2 кг;

у пятилетки в среднем увеличение роста составляет 2-4 см, веса – 1-1,5 кг;

шестилетний малыш вырастает в среднем на 6-8 см, масса тела увеличивается на 3 кг.

В течение лета малыш активнее всего развивается. Этому способствует большая физическая нагрузка, обилие солнца, свежего воздуха и достаточное потребление витаминов.

В 6-8 лет у школьников начальных классов начинается довольно напряжённый период в их жизни. Маленький школьник испытывает непривычные нагрузки, что может сказаться на его физическом развитии. Родителям необходимо тщательно следить за изменениями физических показателей своих детей. При малейших отклонениях от нормальных ростовых и весовых показателей стоит проверить младшеклассника у специалиста и, в случае необходимости, предпринять меры для устранения их причин.

Ростовые и весовые нормативы для детей в возрасте от 11 до 17 лет

Шкала среднего веса и роста детей от 11 до 17 лет имеет довольно большой разброс показателей. Это объясняется тем, что дети в этот период претерпевают наиболее сильные физические изменения. Этот возрастной цикл характеризуется становлением сначала ребёнка подростком, а затем подростка половозрелым человеком. Период полового созревания подростков имеет ряд особенностей.

Активный рост девочек происходит в возрасте от 10 до 12 лет. Мальчики интенсивнее всего развиваются в 13-16 лет. Скачок роста спровоцирован всплеском гормонов в пубертатный период. Соответствие роста и веса в этот период зачастую бывает весьма условным. Во время пубертатного периода нередко подростки отличаются избыточной массой тела.

Норма веса и роста ребёнка - весьма условное понятие. Этот параметр зависит от многих факторов и не всегда является следствием патологических заболеваний. На возрастную таблицу нормы роста и веса детей нужно лишь ориентироваться. Но если ребёнок, вне зависимости от возраста, слишком активно набирает или теряет вес, показатель его роста сильно отличается от нормативов, то следует обратиться к врачу-гастроэнтерологу, генетику, эндокринологу и невропатологу.