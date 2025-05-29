Самое важное об антибиотиках

О пользе и вреде антибиотиков уже немало написано и сказано. Мы решили окончательно разобраться, кому и когда показаны эти препараты, а в каких случаях следует избегать их применения при лечении ребенка.

Многие родители спорят о том, стоит ли давать ребенку антибиотики во время болезни. Одни, боясь побочных явлений, пытаются вылечить малыша без антибактериальных препаратов, другие, наоборот, чуть что – просят врача выписать рецепт, а иногда и вовсе занимаются самолечением. На самом деле, как и в любом другом вопросе, в антибактериальной терапии важна золотая середина и грамотный, взвешенный подход.

Плюсы приема антибиотиков:

Антибиотики просто незаменимы при бактериальных инфекциях, в лечении сепсиса, менингита, пневмонии, ангины. В отсутствии адекватной терапии такие заболевания чреваты серьезнейшими осложнениями, вплоть до летального исхода.

незаменимы при бактериальных инфекциях, в лечении сепсиса, менингита, пневмонии, ангины. В отсутствии адекватной терапии такие заболевания чреваты серьезнейшими осложнениями, вплоть до летального исхода. Использование антибактериальной терапии после хирургических операций профилактирует воспалительные осложнения и нагноения.

антибактериальной терапии после хирургических операций профилактирует воспалительные осложнения и нагноения. Многие антибиотики имеют направленное действие, воздействуя только на очаг воспаления, и не наносят вреда всему организму.

Из минусов можно выделить основные:

Дисбактериоз. Безусловно, это то, чего бояться все мамы – нарушение флоры кишечника, влагалища, ротовой полости. Да, отрицать бессмысленно, при использовании антибиотиков такое осложнение – не редкость. Именно поэтому грамотный педиатр одновременно с ними назначает препараты с бифидо- и лактобактериями, которые нормализуют флору и не дают развиться дисбактериозу.

Индивидуальная непереносимость, аллергия или побочные эффекты. Однако такие моменты характерны практически для любого препарата. В таком случае требуется его замена, которую осуществляет лечащий доктор.

Однако такие моменты характерны практически для любого препарата. В таком случае требуется его замена, которую осуществляет лечащий доктор. Основные минусы кроются на самом деле не в самом препарате, а в неправильном его применении. К сожалению, очень часто приходится сталкиваться с тем, что педиатры назначают антибиотик при ОРВИ, когда он совершенно бесполезен. Или же родители практикуют самолечение, используя серьезные препараты при небольшом насморке. Именно в таких случаях возникают различные проблемы, в которых винят лекарства.

Чтобы лечение антибиотиками принесло максимум пользы, очень важно соблюдать ряд правил, а перед их назначением ответить педиатру на такие вопросы: наблюдались ли когда-либо при приеме лекарственных средств побочные действия? Возникает ли аллергия на какие-либо лекарственные препараты? Страдает ли ребенок серьезным заболеванием печени, почек, желудка или сахарным диабетом? Принимает ли другие лекарства в настоящее время? Особенно важно это в том случае, если осмотр проводит не участковый терапевт, который хорошо знает и помнит ребенка, а новый врач.

Правила приема антибиотиков

Антибиотики принимаются не 2 или 3 раза в сутки, а через четкий интервал времени. Если в аннотации написано 2 раза, значит ровно через 12 часов, если 3 раза, то каждые 8 часов. Только такой подход позволяет создать оптимальную концентрацию лекарственного вещества в крови, необходимую для гибели бактерий. В случае пропуска приема препарата нельзя удваивать дозу, пытаясь наверстать упущенное. Однако принять препарат следует как можно скорее. Нельзя уменьшать или увеличивать дозу, назначенную врачом. К сожалению, это довольно распространенная практика. Мама вроде бы и хочет полечить ребенка, но и навредить «страшным антибиотиком» боится. И находит «оптимальный выход» – давать препарат, но в меньшей дозе. На самом деле она только вредит – и инфекцию не убили, и организму навредили. Лучше всего запивать препарат простой водой комнатной температуры, а не какой-либо другой жидкостью (компотом, соком, чаем). Важно ознакомиться с инструкцией и уточнить, как принимается конкретный антибиотик – до еды или после. Идеальный вариант – сдать анализ на чувствительность к антибиотикам. В таком случае удается подобрать оптимальный, наиболее подходящий и эффективный в данной конкретной ситуации препарат. Если в аптеке не оказалось нужного препарата и фармацевт предлагает заменить его аналогом, желательно согласовать этот вопрос с врачом.

Именно при нарушении правил использования антибактериальных средств чаще всего и развиваются осложнения и побочные действия, которых так опасаются противники этих препаратов.