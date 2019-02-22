Дикие и домашние животные: их значение в развитии ребёнка

Одними из первых познаний человека о природе является знакомство с растительным и животным миром. Малыш запоминает, как говорят животные, где живут, чем питаются.

Как только ребёнок начинает произносить первые слова, родители учат его: «Это кошка, она говорит «мяу», а это «му» – корова». Постепенно кругозор ребёнка расширяется, его начинают волновать более сложные вопросы о животных.

Настоящие друзья — дети и собаки

Задача родителей – своевременно предоставлять информацию малышу в соответствии с его возрастом.

Для самых маленьких можно подобрать короткие яркие мультфильмы о том, как говорят животные, найти картинки. Детям постарше уже можно предложить интересные игры. Например, изображать и отгадывать разных зверей. Школьникам будут интересны увлекательные викторины.

Развивающие мультики о животных для детей от 2-х лет

Викторина «Домашние и дикие животные». Для детей 6-9 лет

Этот зверь очень большой, примерно 2 м высотой и весом 350 кг. Уши и хвост его небольшие. Всю зиму спит в своей берлоге, просыпаясь лишь весной. (Медведь) Может ли пингвин летать? (Нет) Зубы у этого домашнего животного растут на протяжении всей жизни. (Кролик) Детёныш какого животного при родах может упасть с высоты 2-3 метра и при этом не пострадать? (Жираф) Как иначе называется большая панда? (Бамбуковый медведь) Для чего у крота ладошки вывернуты наружу? (Чтобы рыть землю) Назови детёныша барана и овцы. (Ягнёнок) С этим лесным зверьком в одной норе может ужиться лиса. (Барсук)

Посещение зоопарка будет интересно и родителям, и ребенку

Животные для детей должны быть доступны не только в теории, но и на практике.

Совет: Если изобразить лай собаки или мурлыканье кошки довольно легко, то вопрос о том, как говорят животные леса или, например, саванны, может поставить вас в тупик.

Даже если вы знаете как трубит слон, вряд ли вы сможете изобразить этот звук. Тогда на помощь могут прийти различные аудиозаписи, подберите как можно больше и разнообразнее.

Энциклопедия животных должна быть у каждого ребенка

А ещё детям, наверняка, будет интересно узнать, как говорят животные на других языках мира. Да-да, даже эти звуки жители каждой страны воспроизводят по-разному (хоть и слышат одно и то же). Например, в Англии свинья не хрюкает, а произносит «оинк», турецкая собака говорит «хов-хов», а итальянский петух – «чикчиричи».

Игрушечный зоопарк — коллекция животных

О домашних любимцах

Если для большинства взрослых кошка или собака – это просто домашние питомцы, то для детей животные являются товарищами, фраза «братья наши меньшие» звучит для них в буквальном смысле. В общении с животными ребёнок учится доброте, ответственности, заботе, отзывчивости, становится более раскрепощённым.

Какие домашние животные для детей подходят, а какие нет? На этот вопрос нет однозначного ответа, он требует индивидуального подхода. Понятно, что вы не приведёте в дом корову или лисицу. Но если у ребёнка аллергия, то и самая безобидная кошечка будет весьма опасна. Это первое, на что любой родитель должен обратить внимание.

Домашний питомец для ребенка — это важно

Кроме того, выбирая питомца, учитывайте темперамент и характер ребёнка.

Для легковозбудимых и эмоциональных малышей лучше всего подойдут рыбки в аквариуме. Наблюдая за ними, малыш не только успокоится, но и укрепит зрение. Замкнутым и малообщительным детям раскрепоститься помогут собаки. Только стоит повнимательнее подойти к выбору породы: бойцовские агрессивные животные не подойдут для семей, где есть ребёнок. Не стоит выбирать мопсов и пуделей, хоть они и безобидны, но зато очень ревнивые.

Занятие в живом уголке развивает любовь к животным

Также подумайте, прежде чем завести малышу хомячка или морскую свинку. У этих милых созданий довольно короткий срок жизни. Привязавшись к питомцу, ребёнок испытает стресс из-за его смерти.

Полезный совет для родителей, у чьих детей наблюдаются проблемы с речью: заведите малышу говорящего попугая.

Попытки научить птицу разговаривать благотворно скажутся на его собственной дикции. Да и вообще, специалисты считают, что любая птица способна укрепить нервную систему, улучшить настроение, а милое щебетание способно даже избавить человека от многих болезней.

Ипотерапия для детей — это и радость. и лечение

Совет для родителей ребёнка с ДЦП (или заболеваниями опорно-двигательного аппарата): хотя бы 2-3 раза в месяц водите своё чадо в школу верховой езды. Иппотерапия достаточно эффективна.

Экологическое развитие и воспитание детей не менее важно, чем любое другое. Его зачатки закладываются с ранних лет, когда ребёнок только учится разговаривать.

