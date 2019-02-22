Дикие и домашние животные: их значение в развитии ребёнка

Одними из первых познаний человека о природе является знакомство с растительным и животным миром. Малыш запоминает, как говорят животные, где живут, чем питаются.
Как только ребёнок начинает произносить первые слова, родители учат его: «Это кошка, она говорит «мяу», а это «му» – корова». Постепенно кругозор ребёнка расширяется, его начинают волновать более сложные вопросы о животных.
Задача родителей – своевременно предоставлять информацию малышу в соответствии с его возрастом.
Для самых маленьких можно подобрать короткие яркие мультфильмы о том, как говорят животные, найти картинки. Детям постарше уже можно предложить интересные игры. Например, изображать и отгадывать разных зверей. Школьникам будут интересны увлекательные викторины.Развивающие мультики о животных для детей от 2-х лет
Викторина «Домашние и дикие животные». Для детей 6-9 лет
- Этот зверь очень большой, примерно 2 м высотой и весом 350 кг. Уши и хвост его небольшие. Всю зиму спит в своей берлоге, просыпаясь лишь весной. (Медведь)
- Может ли пингвин летать? (Нет)
- Зубы у этого домашнего животного растут на протяжении всей жизни. (Кролик)
- Детёныш какого животного при родах может упасть с высоты 2-3 метра и при этом не пострадать? (Жираф)
- Как иначе называется большая панда? (Бамбуковый медведь)
- Для чего у крота ладошки вывернуты наружу? (Чтобы рыть землю)
- Назови детёныша барана и овцы. (Ягнёнок)
- С этим лесным зверьком в одной норе может ужиться лиса. (Барсук)
Животные для детей должны быть доступны не только в теории, но и на практике.
Совет: Если изобразить лай собаки или мурлыканье кошки довольно легко, то вопрос о том, как говорят животные леса или, например, саванны, может поставить вас в тупик.
Даже если вы знаете как трубит слон, вряд ли вы сможете изобразить этот звук. Тогда на помощь могут прийти различные аудиозаписи, подберите как можно больше и разнообразнее.Энциклопедия животных должна быть у каждого ребенка
О домашних любимцах
Если для большинства взрослых кошка или собака – это просто домашние питомцы, то для детей животные являются товарищами, фраза «братья наши меньшие» звучит для них в буквальном смысле. В общении с животными ребёнок учится доброте, ответственности, заботе, отзывчивости, становится более раскрепощённым.
Какие домашние животные для детей подходят, а какие нет? На этот вопрос нет однозначного ответа, он требует индивидуального подхода. Понятно, что вы не приведёте в дом корову или лисицу. Но если у ребёнка аллергия, то и самая безобидная кошечка будет весьма опасна. Это первое, на что любой родитель должен обратить внимание.Домашний питомец для ребенка — это важно
Кроме того, выбирая питомца, учитывайте темперамент и характер ребёнка.
Для легковозбудимых и эмоциональных малышей лучше всего подойдут рыбки в аквариуме. Наблюдая за ними, малыш не только успокоится, но и укрепит зрение. Замкнутым и малообщительным детям раскрепоститься помогут собаки. Только стоит повнимательнее подойти к выбору породы: бойцовские агрессивные животные не подойдут для семей, где есть ребёнок. Не стоит выбирать мопсов и пуделей, хоть они и безобидны, но зато очень ревнивые.Занятие в живом уголке развивает любовь к животным
Также подумайте, прежде чем завести малышу хомячка или морскую свинку. У этих милых созданий довольно короткий срок жизни. Привязавшись к питомцу, ребёнок испытает стресс из-за его смерти.
Полезный совет для родителей, у чьих детей наблюдаются проблемы с речью: заведите малышу говорящего попугая.
Попытки научить птицу разговаривать благотворно скажутся на его собственной дикции. Да и вообще, специалисты считают, что любая птица способна укрепить нервную систему, улучшить настроение, а милое щебетание способно даже избавить человека от многих болезней.Ипотерапия для детей — это и радость. и лечение
Совет для родителей ребёнка с ДЦП (или заболеваниями опорно-двигательного аппарата): хотя бы 2-3 раза в месяц водите своё чадо в школу верховой езды. Иппотерапия достаточно эффективна.
Экологическое развитие и воспитание детей не менее важно, чем любое другое. Его зачатки закладываются с ранних лет, когда ребёнок только учится разговаривать.
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