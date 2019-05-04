Воспитание ответственности у детей

Каждый хочет вырастить детей, которые превратятся в ответственных взрослых личностей, но это не произойдет само по себе. Необходимо обучать детей тому, что подразумевается под словом ответственность. Это можно делать различными способами, например, поручив ребенку воспитание домашних питомцев, самостоятельное выполнение домашней работы по школьным предметам или поддержание чистоты в комнате.

Почему дети должны выполнять домашние обязанности?

Но существует еще один эффективный инструмент, о котором многие родители стали забывать в последнее время, — закрепление за ребенком определенных домашних обязанностей. Это отличный способ для воспитания в детях чувства ответственности даже в юном возрасте, так как есть множество действий, с которыми успешно справится даже ребенок.

Даже если вашему ребенку всего несколько лет, у него все равно должны быть незначительные домашние задачи. Таким образом, вы предоставляете ему возможность стать ответственным за какое-либо дело. Когда вы начинаете уделять этому вопросу внимание еще с раннего возраста, ребенок знакомится с тем, что такое чувство выполненного долга. А подобный опыт полезен во многих отношениях. Дети также смогут привыкнуть к выполнению обязательной рутины, что очень пригодится им в дальнейшем.

Работа по дому подготовит ребенка к взрослой жизни, когда ему придется заботиться уже о самом себе или собственной семье. Гораздо лучше, если он будет учиться домашним обязанностям постепенно по мере его взросления, чем пытаться впихнуть в себя все эти знания непосредственно в момент, когда покинет родительский дом и начнет самостоятельную жизнь.

Какие обязанности уместны в том или ином возрасте

Дел по дому очень много, поэтому легко можно найти задачу, соответствующую возрасту вашего ребенка. Например, малыши могут помогать вам собирать грязную одежду перед стиркой или самостоятельно убирать свои игрушки после игр. Чем старше становятся дети, тем с более объемными и ответственными задачами они могут справляться.

Ребенок в возрасте шести лет уже может подметать пол и убирать посуду со стола (начинать можно с пластиковых предметов, если вы боитесь, что он разобьет стеклянные). В восемь лет ему можно доверить пылесос и обязанность очищать с его помощью полы от мусора. Вы должны интуитивно понимать, с какими обязанностями ребенок уже может справляться самостоятельно, при этом вам следует забыть о своем перфекционизме. Уроки, которые дети извлекут из выполнения дел по дому, стоят нескольких пропущенных пятен на посуде или оставленных пыльных участков после уборки пылесосом.

Использование позитивного подкрепления

Награждать ребенка за проделанную работу можно различными способами. Малыши обычно радуются даже обычной похвале. А вот старшие дети уже могут попросить что-то более весомое взамен приложенных ими усилий. Возраст вашего ребенка будет играть большую роль в том, какую форму положительного подкрепления вам стоит выбрать. Например, дети в возрасте от трех до шести будут рады каждую неделю получать небольшую игрушку или какие-либо материалы для творчества. По мере взросления ребенка эта система вознаграждения может трансформироваться в выплату денег на карманные расходы. Причем сумма может быть фиксированной или основанной на тех обязанностях, которые ребенок выполнял за тот или иной период.

Составление графика домашних обязанностей

Четкое расписание дел по дому — это замечательный инструмент для любой семьи, так как он позволяет отслеживать обязанности и закреплять их за тем или иным членом семьи. Этот график также можно использовать для вознаграждения усилий, приложенных ребенком. Например, вы можете клеить на него забавные стикеры или писать слова похвалы за отлично проделанную работу. Также можно организовать конкурс, например, если ребенок успешно выполнял все свои задачи в течение недели, то по ее окончании он может выбрать для себя приз.

Изменение системы по мере взросления ребенка

Чем старше дети, тем сложнее должны становиться их обязанности, так как теперь они могут брать на себя большую ответственность. Вместо того чтобы выполнять несколько домашних дел в неделю, ребенок может справляться с несколькими обязанностями каждый день. Так как задачи становятся сложнее, многие родители именно поэтому начинают вознаграждать ребенка карманными деньгами. Для многих детей домашние дела становятся их первой «работой». Она учит их тому, что вознаграждение (денежное или любое другое) является результатом приложенных усилий. Кроме того, ребенок должен обязательно понимать, что главная награда за выполнение домашних дел — это чистота в доме и чувство выполненного долга.

Автор: Darya