Ослепительное солнце. Как защитить глаза ребёнка летом

При палящем солнце родители сосредоточиваются на защите от солнца нежной кожи ребёнка, забывая о том, что в жаркие дни возрастает опасность и для его глаз.

Наш эксперт – врач-офтальмолог офтальмологического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Ольга Кривовяз.

Покупка солнцезащитных очков обычно не стоит в списке необходимых трат на детские нужды.

Я на солнышко гляжу

Почему-то считается, что это взрослый аксессуар. На самом деле очки нужны всем, независимо от возраста, и отнюдь не только для красоты.

При жаре и низкой влажно­сти воздуха повышается риск развития синдрома сухого глаза. Испарение защитной слёзной плёнки приводит к дискомфорту, ощущению сухости и песка в глазах, развитию инфекции. Но это ещё самая малая из бед.

Длительное воздействие УФ-излучения на незащищённые органы зрения увеличивает риск развития многих глазных заболеваний, в частности дистрофии роговицы и конъюнк­тивы, а также повреждений хрусталика (катаракта) и сетчатки (макулярная дегенерация).

Под воздействием солнца на поверх­ности белка глаза могут появиться новообразования (чаще невусы, родинки) в виде пятен розоватого цвета, в том числе с участками пигментации. Ребёнка, который уже наблюдается у специалиста по поводу этого диагноза, необходимо срочно показать офтальмологу в том случае, если пятна изменили свой цвет, стали толще или увеличились в размере, потемнели или стали неравномерно окрашены.

Опасная оптика

Даже кратковременное воздей­ствие ультра­фиолета на глаза порой вызывает повреждение роговицы (фотокератит). Первые симптомы – дискомфорт, ощущение жжения, «песка» при моргании, покрас­нение конъюнктивы, сильная боль в глазах и даже развитие светобоязни.

Гораздо бóльшую опасность представляет долгий взгляд на солнце, особенно вблизи водоёма, от которого лучи хорошо отражаются. А попытки рассмотреть светило в линзах или через бинокль нередко приводят к ожогу сетчатки вплоть до формирования макулярного разрыва – отверстия в центральной зоне сетчатки, ответственной за наиболее высокую остроту зрения.

При длительном взгляде на солнце без солнцезащитных очков развивается солнечная ретинопатия (повреждение сетчатки). Об этом расскажут не только внешние признаки раздражения глаза, но и ощущение выпадения участков зрения – мерцающие пятна, засветы. В дальнейшем заболевание может привести к отёку участка сетчатки глаза – острота зрения снизится, очертания предметов и прямые линии будут восприниматься в искажённом виде.

При выраженных степенях ожога роговицы и сетчатки зрительные функции могут пострадать необратимо. При возникновении первых симптомов следует защитить глаза от ультра­фиолетового излучения, закапать капли смазываю­щего и увлажняющего дейст­вия (заменители слезы), а при нарастании симптомов незамедлительно обратиться к офтальмологу, который назначит необходимую терапию.

Будет всё в порядке

Для защиты глаз ребёнка необходимо соблюдать правила.

Минимизировать пребывание на солнце с 10.00 до 16.00, по­скольку в эти часы УФ-излучение наи­более интенсивное, а окружающая температура высокая.

Приобрести качественные солнцезащитные очки, которые на 100% блокируют ультрафиолетовые лучи. Глаза детей нужно защищать от солнца с самого раннего возраста. Не стоит пренебрегать солнцезащитными очками, даже если ребёнок носит контактные линзы с встроенным защитным УФ-фильтром, – конъюнктива глаз и кожа век всё равно остаются без защиты.

Если ребёнок уже пользуется очковой коррекцией, стоит обратить внимание на фотохромные стёкла и дополнительные поляризационные фильтры, которые будут защищать глаза от воздействия солнечных лучей.

Для защиты глаз от пересыхания использовать глазные капли «искусственная слеза», а дома применять бытовые увлажнители воздуха.

Следить за питьевым режимом – в жару ребёнок должен пить больше воды.

Помнить о том, что дет­ским глазам для нормального развития необходим естественный свет. В каникулы ребёнок должен много гулять на свежем воздухе в утренние и дневные часы. Прогулки, помимо прочего, способствуют выработке дофамина, который снижает риск развития близорукости.