Можно ли научить безопасному поведению? 10 советов родителям и детям

Учить ребёнка правилам безопасности нужно с 3-4 лет. Дошкольник должен точно понимать, что есть «свои» и «чужие».

Дочь-второклассница сказала, что возле школы к ней подходил дядя и спрашивал, как её зовут. Я перепугалась. Как научить ребёнка правильным действиям?

Ирина Калинина, Калуга

Отвечает Лия Шарова, руководитель Школы детской безопасности «Стоп Угроза», автор книги «Стоп Угроза. Дети в безопасности»:

- Мной собрана пугающая статистика.

Практически все дети считают, что они могут доверять «знакомым взрослым», в том числе соседям, родителям друзей, продавцам из соседнего магазина - всем людям, кого они уже когда-то видели. И почти все доверяют женщинам и пожилым людям.

Две трети детей 5-8 лет не знают наизусть номеров телефонов родителей.

19 из 20 детей всех возрастов проводят вежливую тётю, помогут пожилому дяде донести до машины пакет, щенка, котёнка, сумку. При этом первоклашки готовы записать в пожилые и сорокалетних. А пожилых «надо уважать».

19 из 20 детей начальной школы уверены, что без труда узнают на улице преступника. Они пойдут куда-то с любым человеком, который назовёт их по имени и представится коллегой или другом родителей, - ведь он «точно не преступник».

9 из 20 детей всех возрастов постесняются громко закричать, если кто-то возьмёт их за руку и куда-то поведёт.

Почти все дети не знают, что делать в случаях, если кто-то заговорил с ними или удерживает; не понимают, к кому из посторонних могут обратиться за помощью и как это сделать. И, конечно, они боятся рассказывать родителям о своих проблемах: «мама запретит мне сидеть в Интернете», «папа не разрешит мне гулять одному».

Половина детей 6-12 лет побежит в случае опасности в подъезд, во двор, куда-то, «где можно спрятаться». Другая половина, особенно мальчики, уверены, что могут победить преступника, покусав его или пнув, или обмануть, притворившись сумасшедшим, мёртвым.

Когда появляются правила безопасности?

Учить ребёнка правилам безопасности нужно с 3-4 лет. Дошкольник должен точно понимать, что есть «свои» и «чужие». Расскажите ребёнку, что только близкие (перечислите, кто именно) могут его трогать, обнимать и гладить. В этом возрасте обучать лучше во время игры, прогулки, читая сказку. Например, покажите какого-нибудь мультяшного преступника и объясните, что в реальной жизни злодеи выглядят совсем как хорошие люди, потому что очень боятся, что их поймают.

С 6-7 лет дети уже вполне готовы к более серьёзным разговорам о хороших и плохих взрослых и о том, как вести себя в опасных ситуациях.

С 8-9 лет, как только ребёнок получает доступ к соцсетям, нужно сразу же рассказывать о безопасности в Сети (анонимность, проверка всех новых виртуальных знакомых в скайпе или видеочате, минимум личных сведений и откровенности даже в переписке с друзьями, встречи с виртуальными френдами только с разрешения и после предварительного общения хотя бы по телефону родителей друзей).

С 10-12 лет можно прямо говорить о педофилии и угрозе сексуального насилия. Важно, чтобы дети не стеснялись реагировать моментально, даже если к ним кто-то подходит в городском транспорте или просто пытается потрогать, погладить, пригласить куда-то. Абсолютное большинство жертв насилия просто боялись закричать, постеснялись. Поэтому чем раньше дать ребёнку право на агрессивную и громкую реакцию на педофила, тем лучше. В транспорте можно громко крикнуть: «Отойдите от меня немедленно! Помогите, тут извращенец!»

С 12-14 лет нужно подготовить детей к самозащите от ровесников, хулиганов, ребят постарше, грабителей.

Как правильно разговаривать с ребёнком, чтобы он не пропускал родительские советы мимо ушей?

1. Спрашиваем, а не поучаем. Вместо наставлений и различных «не» лучше спросить ребёнка, например, во время прогулки, кто кажется ему подозрительным, а кто хорошим, и, услышав ответы, мягко поговорить с ним в дружеском ключе. Ребёнок должен точно знать, что ни один посторонний взрослый не должен обращаться на улице к чужому ребёнку. А если кто-то обратился, то это или преступник, или невоспитанный взрослый. И с теми и с другими не нужно быть ни вежливыми, ни послушными.

2. Вселяем уверенность. Расскажите детям: пока они находятся в людном месте, они в безопасности, потому что всегда могут применить два своих главных оружия - быстрые ноги и громкий голос. Убедите ребёнка в том, что он может делать всё что угодно, если кто-то из посторонних не отошёл после слов «Я не разговариваю с незнакомыми»: можно и нужно кричать, убегать, можно даже разбить окно или швырнуть камнем в машину, чтобы сработала сигнализация, можно упасть в лужу в новой куртке или вцепиться намертво в забор или качели на детской площадке, обратиться за помощью к посторонним, забежать в магазин или аптеку, банк или кафе. Преступник не рискнёт тащить кричащего и упирающегося ребёнка, поэтому потренируйтесь вместе с ребёнком кричать прямо на улице. Важно, чтобы ребёнок не стеснялся привлекать внимание и просить о помощи. Если ребёнок стеснительный, можно отвести его на тренинг по безопасности, чтобы он приобрёл уверенный навык морального отпора в любой ситуации.

3. Покажите на своём примере, как именно нужно отвечать любому человеку. Лучший ответ для ребёнка до 12 лет: «Я вас не знаю и не буду с вами разговаривать!» или «Я не разговариваю с незнакомыми». Подростки могут сказать: «Нет, я спешу, меня ждут». Важно, чтобы ребёнок умел уверенно прерывать любой диалог, мог пройти мимо, если его окликают, не боялся показаться невежливым. Пусть ребёнок увидит всю последовательность правильных действий и повторит её весело и без ахов-охов с вашей стороны. Моделируем ситуации «один дома», «звонок по телефону», «подходит на улице человек и спрашивает», «заходишь в подъезд», «стоишь у лифта и подходит мужчина», «потерялся в торговом центре», «заблудился на улице», «потерял мобильный телефон», «кто-то идёт позади», «девушка, можно с вами познакомиться?» и т. д. И предлагаем ребёнку проиграть соответствующую роль. Потом обсуждаем, что было правильно, что нет.

Объясните - в ситуации, когда преступник хватает и удерживает, нужно кричать: «Помогите! Я не знаю этого человека!» Эффективно резко падать на землю, пинаться, цепляться за любые предметы, разбрасывать вещи, громко кричать. В подъезде нужно кричать «Пожар!» а не «Помогите!», - это очень важный момент.

4. Заменяем слова «преступник», «подозрительный человек» на «посторонний», «чужой», «незнакомец». Абсолютное большинство детей 5-12 лет на тренингах описывают преступника как «дядьку в чёрном, угрюмо преследующего прохожих» и считают, что могут отличить преступника от «хорошего человека». Расскажите об уловках похитителей и педофилов. Часто на вопрос: «Как ты думаешь, как можно обмануть ребёнка, чтобы он пошёл с посторонним?» - дети сами придумывают несколько десятков обманных маневров. Уточните, что злодеем может быть и женщина, и пожилой человек.

5. Показываем, как обратиться за помощью, если потерялся или кто-то преследует, к кому можно подойти (женщины с детьми, служащие любого магазина, аптеки, кафе). Важно, чтобы ребёнок знал чётко всю последовательность: дать отпор - убежать в безопасное (самое людное) место - немедленно позвонить родителям, не покидая безопасного места.

6. Не реагируйте агрессивно на какую-то неожиданную или неприятную информацию. Дети врут очень часто, скрывая от родителей и опасные ситуации на улице, и какие-то проблемы в Интернете или в школе с ровесниками, потому что уверены - кроме запретов и скандалов, в ответ на их откровенность ничего не последует. Поэтому иногда лучше набраться терпения и понимания, чтобы быть в курсе личной жизни своего ребёнка.

7. Начинайте дружить с детьми в соц­сетях.Присылайте им дурацкие гифки и демотиваторы, болтайте в чате, не становитесь врагом его онлайн-пространства, так будет гораздо проще понимать, с кем ваш ребёнок общается в Сети и чем увлечён. И обязательно уберите всю информацию о детях со своих страниц в соцсетях. Никаких фотографий с детьми на аватарке, контактов и ссылок на членов семьи, место работы, никакого списка коллег. Многие педофилы и мошенники находят своих жертв и информацию о них через страницы родителей.

8. Учим телефоны мамы, папы и доверенных лиц. Вместо или кроме придуманных паролей перечислите всех ваших близких и друзей, кому ребёнок может доверять и с кем он может, например, уйти из школы, если с вами что-то случилось.

9. Убедите ребёнка, что дорогой планшет или смартфон носить с собой не стоит. Во-первых, увлёкшийся разговором в Сети ребёнок теряет бдительность и не обратит внимание на опасность. А во-вторых, одинокий школьник с девайсом - лёгкая добыча для грабителей или наркоманов, выслеживающих по утрам подобных жертв в общественном транспорте. Схема простая: выйти вслед за ребёнком и преследовать на небольшом расстоянии, дожидаясь относительно безлюдного участка дороги. В лучшем случае грабитель просто выхватит планшет или телефон и убежит. В худшем может и ударить или оглушить ребёнка.

10. Совет - только для родителей. Установите на мобильном телефоне ребёнка систему родительского контроля. Вы сможете видеть, где находится ваш ребёнок и даже установить безопасную зону и систему смс-оповещения в том случае, если ребёнок её покидает. Плюс возможна функция тревожного вызова: если ребёнку что-то угрожает, ему достаточно нажать на кнопку, чтобы известить родителей.