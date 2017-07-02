Можно ли научить безопасному поведению? 10 советов родителям и детям

Учить ребёнка правилам безопасности нужно с 3-4 лет. Дошкольник должен точно понимать, что есть «свои» и «чужие».
Дочь-второклассница сказала, что возле школы к ней подходил дядя и спрашивал, как её зовут. Я перепугалась. Как научить ребёнка правильным действиям?
Ирина Калинина, Калуга
Отвечает Лия Шарова, руководитель Школы детской безопасности «Стоп Угроза», автор книги «Стоп Угроза. Дети в безопасности»:
- Мной собрана пугающая статистика.
- Практически все дети считают, что они могут доверять «знакомым взрослым», в том числе соседям, родителям друзей, продавцам из соседнего магазина - всем людям, кого они уже когда-то видели. И почти все доверяют женщинам и пожилым людям.
- Две трети детей 5-8 лет не знают наизусть номеров телефонов родителей.
- 19 из 20 детей всех возрастов проводят вежливую тётю, помогут пожилому дяде донести до машины пакет, щенка, котёнка, сумку. При этом первоклашки готовы записать в пожилые и сорокалетних. А пожилых «надо уважать».
- 19 из 20 детей начальной школы уверены, что без труда узнают на улице преступника. Они пойдут куда-то с любым человеком, который назовёт их по имени и представится коллегой или другом родителей, - ведь он «точно не преступник».
- 9 из 20 детей всех возрастов постесняются громко закричать, если кто-то возьмёт их за руку и куда-то поведёт.
- Почти все дети не знают, что делать в случаях, если кто-то заговорил с ними или удерживает; не понимают, к кому из посторонних могут обратиться за помощью и как это сделать. И, конечно, они боятся рассказывать родителям о своих проблемах: «мама запретит мне сидеть в Интернете», «папа не разрешит мне гулять одному».
- Половина детей 6-12 лет побежит в случае опасности в подъезд, во двор, куда-то, «где можно спрятаться». Другая половина, особенно мальчики, уверены, что могут победить преступника, покусав его или пнув, или обмануть, притворившись сумасшедшим, мёртвым.
Когда появляются правила безопасности?
Учить ребёнка правилам безопасности нужно с 3-4 лет. Дошкольник должен точно понимать, что есть «свои» и «чужие». Расскажите ребёнку, что только близкие (перечислите, кто именно) могут его трогать, обнимать и гладить. В этом возрасте обучать лучше во время игры, прогулки, читая сказку. Например, покажите какого-нибудь мультяшного преступника и объясните, что в реальной жизни злодеи выглядят совсем как хорошие люди, потому что очень боятся, что их поймают.
С 6-7 лет дети уже вполне готовы к более серьёзным разговорам о хороших и плохих взрослых и о том, как вести себя в опасных ситуациях.
С 8-9 лет, как только ребёнок получает доступ к соцсетям, нужно сразу же рассказывать о безопасности в Сети (анонимность, проверка всех новых виртуальных знакомых в скайпе или видеочате, минимум личных сведений и откровенности даже в переписке с друзьями, встречи с виртуальными френдами только с разрешения и после предварительного общения хотя бы по телефону родителей друзей).
С 10-12 лет можно прямо говорить о педофилии и угрозе сексуального насилия. Важно, чтобы дети не стеснялись реагировать моментально, даже если к ним кто-то подходит в городском транспорте или просто пытается потрогать, погладить, пригласить куда-то. Абсолютное большинство жертв насилия просто боялись закричать, постеснялись. Поэтому чем раньше дать ребёнку право на агрессивную и громкую реакцию на педофила, тем лучше. В транспорте можно громко крикнуть: «Отойдите от меня немедленно! Помогите, тут извращенец!»
С 12-14 лет нужно подготовить детей к самозащите от ровесников, хулиганов, ребят постарше, грабителей.
Как правильно разговаривать с ребёнком, чтобы он не пропускал родительские советы мимо ушей?
1. Спрашиваем, а не поучаем. Вместо наставлений и различных «не» лучше спросить ребёнка, например, во время прогулки, кто кажется ему подозрительным, а кто хорошим, и, услышав ответы, мягко поговорить с ним в дружеском ключе. Ребёнок должен точно знать, что ни один посторонний взрослый не должен обращаться на улице к чужому ребёнку. А если кто-то обратился, то это или преступник, или невоспитанный взрослый. И с теми и с другими не нужно быть ни вежливыми, ни послушными.
2. Вселяем уверенность. Расскажите детям: пока они находятся в людном месте, они в безопасности, потому что всегда могут применить два своих главных оружия - быстрые ноги и громкий голос. Убедите ребёнка в том, что он может делать всё что угодно, если кто-то из посторонних не отошёл после слов «Я не разговариваю с незнакомыми»: можно и нужно кричать, убегать, можно даже разбить окно или швырнуть камнем в машину, чтобы сработала сигнализация, можно упасть в лужу в новой куртке или вцепиться намертво в забор или качели на детской площадке, обратиться за помощью к посторонним, забежать в магазин или аптеку, банк или кафе. Преступник не рискнёт тащить кричащего и упирающегося ребёнка, поэтому потренируйтесь вместе с ребёнком кричать прямо на улице. Важно, чтобы ребёнок не стеснялся привлекать внимание и просить о помощи. Если ребёнок стеснительный, можно отвести его на тренинг по безопасности, чтобы он приобрёл уверенный навык морального отпора в любой ситуации.
3. Покажите на своём примере, как именно нужно отвечать любому человеку. Лучший ответ для ребёнка до 12 лет: «Я вас не знаю и не буду с вами разговаривать!» или «Я не разговариваю с незнакомыми». Подростки могут сказать: «Нет, я спешу, меня ждут». Важно, чтобы ребёнок умел уверенно прерывать любой диалог, мог пройти мимо, если его окликают, не боялся показаться невежливым. Пусть ребёнок увидит всю последовательность правильных действий и повторит её весело и без ахов-охов с вашей стороны. Моделируем ситуации «один дома», «звонок по телефону», «подходит на улице человек и спрашивает», «заходишь в подъезд», «стоишь у лифта и подходит мужчина», «потерялся в торговом центре», «заблудился на улице», «потерял мобильный телефон», «кто-то идёт позади», «девушка, можно с вами познакомиться?» и т. д. И предлагаем ребёнку проиграть соответствующую роль. Потом обсуждаем, что было правильно, что нет.
Объясните - в ситуации, когда преступник хватает и удерживает, нужно кричать: «Помогите! Я не знаю этого человека!» Эффективно резко падать на землю, пинаться, цепляться за любые предметы, разбрасывать вещи, громко кричать. В подъезде нужно кричать «Пожар!» а не «Помогите!», - это очень важный момент.
4. Заменяем слова «преступник», «подозрительный человек» на «посторонний», «чужой», «незнакомец». Абсолютное большинство детей 5-12 лет на тренингах описывают преступника как «дядьку в чёрном, угрюмо преследующего прохожих» и считают, что могут отличить преступника от «хорошего человека». Расскажите об уловках похитителей и педофилов. Часто на вопрос: «Как ты думаешь, как можно обмануть ребёнка, чтобы он пошёл с посторонним?» - дети сами придумывают несколько десятков обманных маневров. Уточните, что злодеем может быть и женщина, и пожилой человек.
5. Показываем, как обратиться за помощью, если потерялся или кто-то преследует, к кому можно подойти (женщины с детьми, служащие любого магазина, аптеки, кафе). Важно, чтобы ребёнок знал чётко всю последовательность: дать отпор - убежать в безопасное (самое людное) место - немедленно позвонить родителям, не покидая безопасного места.
6. Не реагируйте агрессивно на какую-то неожиданную или неприятную информацию. Дети врут очень часто, скрывая от родителей и опасные ситуации на улице, и какие-то проблемы в Интернете или в школе с ровесниками, потому что уверены - кроме запретов и скандалов, в ответ на их откровенность ничего не последует. Поэтому иногда лучше набраться терпения и понимания, чтобы быть в курсе личной жизни своего ребёнка.
7. Начинайте дружить с детьми в соцсетях.Присылайте им дурацкие гифки и демотиваторы, болтайте в чате, не становитесь врагом его онлайн-пространства, так будет гораздо проще понимать, с кем ваш ребёнок общается в Сети и чем увлечён. И обязательно уберите всю информацию о детях со своих страниц в соцсетях. Никаких фотографий с детьми на аватарке, контактов и ссылок на членов семьи, место работы, никакого списка коллег. Многие педофилы и мошенники находят своих жертв и информацию о них через страницы родителей.
8. Учим телефоны мамы, папы и доверенных лиц. Вместо или кроме придуманных паролей перечислите всех ваших близких и друзей, кому ребёнок может доверять и с кем он может, например, уйти из школы, если с вами что-то случилось.
9. Убедите ребёнка, что дорогой планшет или смартфон носить с собой не стоит. Во-первых, увлёкшийся разговором в Сети ребёнок теряет бдительность и не обратит внимание на опасность. А во-вторых, одинокий школьник с девайсом - лёгкая добыча для грабителей или наркоманов, выслеживающих по утрам подобных жертв в общественном транспорте. Схема простая: выйти вслед за ребёнком и преследовать на небольшом расстоянии, дожидаясь относительно безлюдного участка дороги. В лучшем случае грабитель просто выхватит планшет или телефон и убежит. В худшем может и ударить или оглушить ребёнка.
10. Совет - только для родителей. Установите на мобильном телефоне ребёнка систему родительского контроля. Вы сможете видеть, где находится ваш ребёнок и даже установить безопасную зону и систему смс-оповещения в том случае, если ребёнок её покидает. Плюс возможна функция тревожного вызова: если ребёнку что-то угрожает, ему достаточно нажать на кнопку, чтобы известить родителей.
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