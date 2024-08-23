Без сказок. Психолог рассказала, во что поиграть с детьми перед сном

Перед сном детям принято читать сказки. Это и время для совместного досуга, и развитие интереса у ребенка, и более мягкое засыпание. На деле же, уверены психологи, с детьми можно перед сном не только проводить успокоительные чтения, но даже и играть.

aif.ru

Только надо правильно подбирать игры. Какие варианты лучше использовать,рассказала

Игры с ребенком перед сном должны прежде всего настраивать на спокойный лад, не провоцировать эмоциональные вспышки и физическую активность ребенка. Самым популярным видом занятий перед сном является чтение книги. Однако существуют и другие способы подготовки ко сну.

Если мы готовимся заранее, то это означает, что те детские дела, которые были вечером, должны подойти к своему завершению. Постарайтесь завершить игровую ситуацию какой-то логической точкой. Например, ребенок играет с машинками. Завершение на том моменте, что машина сломалась или произошла авария, вряд ли будет способствовать спокойному сну. Поэтому важно помочь ребенку подвести сюжет к тому, что водитель завершил все основные дела и ставит машину в гараж.

Бывает неверным завершать вечерние игры полной уборкой игрушек. Если у ребенка был интересный сюжет, то важно, чтобы убранными оказались только лишние игрушки, а значимые для продолжения игры остались. Конечно, мы не говорим о том, что игра шла во всей квартире, но, если выделено место, где ребенок может продолжать игру, то это будет способствовать развитию возможности заканчивать дело, возвращаясь к нему после.

Активные игры вечером нежелательны, а вот расслабляющие, наоборот, приветствуются. Такими расслабляющими могут стать игры в ванной с теплой водой. Можно создавать сказку из фигурок, прилепляющихся к стенкам ванны, или пускать в плавание кораблики и другие игрушки. К расслабляющим играм можно отнести легкие массажи, поглаживания со стишками и прибаутками.

Часто одним из видов вечерних игр является укладывание игрушек спать. Создание для куклы или зайки собственной маленькой кроватки с подушкой и одеяльцем помогает ребенку также подготовиться ко сну, проигрывая этот момент с игрушкой.

Нередко родители используют музыку или музыкальные сказки для засыпания малыша. Однако есть и те дети, которые не любят дополнительных звуков при засыпании.

Хорошим приемом для старших дошкольников является проговаривание со взрослыми самых приятных событий дня, выражение благодарности за что-то. Например, можно подумать и посчитать, сколько раз мы сказали сегодня «спасибо».

Одним из редко встречающихся в настоящее время способов укладывания ребенка, который ранее был очень распространен, является придумывание сказочных историй взрослыми. Особенностью этих историй могут быть реальные события, происходящие с ребенком, и предложение путей их разрешения.