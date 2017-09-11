Сиротпром на марше: правительство готовится утверждать ювенальную «десятилетку детства»

Правительственные чиновники готовятся представить Президенту план мероприятий и законодательных инициатив в рамках «десятилетки детства». На этой неделе, 12 сентября, в Общественной палате РФ состоится «круглый стол», где общественники попытаются выяснить, какие сюрпризы приготовили нам чиновники Минтруда. А в конце недели запланирован совместный доклад Президенту премьера Дмитрия Медведева и главы Общественной палаты Валерия Фаддеева.



Планы правительства уже давно вызывают беспокойство у родительских организаций, а также у священноначалия РПЦ (см. заявление Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства ). Первоначальные версии правительственного плана, представленные в конце июля в той же Общественной палате, энтузиазма, мягко говоря, не вызвали—та же ювеналка, та же преимущественная поддержка приемных семей, плюс расширение календаря прививок – и ни слова о защите детей от вредной и растлевающей информации.



Все это мы уже проходили во время реализации действовавшей до июня с.г. «Национальной стратегии действий в интересах детей н 2012-2017 гг», которая заложила основы существующей ювенальной системы. Чтобы напомнить читателям о жутких результатах, достигнутых социальным блоком правительства за время действия «пятилетки», РИА Катюша подготовила специальный видео ролик, основанный на «альтернативном докладе» Президенту сенатора Елены Мизулиной, который она презентовала в ИТАР-ТАСС в конце мая.







Из этого фильма вы узнаете то, чего скрывают от Президента и народа чиновники социального блока правительства и Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова, а именно:



- что ювенальная юстиция западного образца в России создана и действует (просто ее называют другими словами—«дети находящиеся в трудной жизненной ситуации», профилактика безнадзорности и т.п.) . В нашем фильме вы найдете статистику изъятий детей из семьи и схему оборота детей в России. Цифры потрясают: только в 2015 году из семей было изъято 309 000 детей, большинство из которых были «временно помещены под надзор» в детские учреждения (117 239 детей потом были возвращены в семьи, но получили психологические травмы);



- что в России создана и постоянно раздувается громадная система социальных служб, которая заинтересована в существовании «рынка детей», этакий своеобразный Сиротпром, который обходится государству в триллионы рублей---но при этом «заточен» не на помощь семьям, а на выявление неблагополучия;



- что государство в лице чиновников Минтруда и др. предпочитает помогать фостерным (приемным) семьям, которым передают детей, изъятых у родителей, и которые получают за свою «работу» по воспитанию деньги — таких семей в России появилось уже почти 60 тысяч;



- наконец, что государство уходит из семейной сферы, постепенно передавая полномочия некоммерческим организациям, в том числе иностранным агентам, которые рады выявить «трудную жизненную ситуацию», поскольку зачастую сотрудничают с агенствами по международному усыновлению…



РИА Катюша