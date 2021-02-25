Макаронная запеканка «Ленивая»

Ингредиенты:

200 г Макароны

200 г Карбонат (ветчина,колбаса)

100 г Сыр

Специи,соль

250 Молоко

250 Вода

Растительное масло (для смазки формы)

Способ приготовления: Форму смазать растительным маслом. Выложить макароны Порезать карбонад (ветчину, колбасу) и выложить на макароны Поперчить, добавить специи по вкусу Молоко соединить с водой,при необходимости посолить. Если есть желание можно использовать одно молоко. Обязательно придерживаемся соотношения макароны-жидкость, имеет огромное значение в конечном результате Обсыпать сыром,протертым на терке Закрыть форму фольгой. Форма должна быть высокая ,достаточно, что бы при кипении жидкости, она не выплескивалась из под фольги, формы. Выпекаем под фольгой 30 минут, на достаточно большом огне. Фольгу затем снимаем и даем запеканке подрумяниться, еще минут 15-20. Запеканке даем немного остыть,и можно резать. Кушать желательно в теплом виде! Приятного аппетита!