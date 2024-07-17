Инструктор по плаванию призвала не покупать детям голубые купальники — вот почему

«И это еще в спокойной воде. А представьте, когда рядом плещутся другие дети! — говорит Никки. — Голубой купальник сливается с окружающей средой, и ребенка очень трудно заметить даже при свете дня, на ярком солнце. Поэтому прошу вас, не покупайте голубой — купите яркий купальник другого цвета».