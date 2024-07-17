Инструктор по плаванию призвала не покупать детям голубые купальники — вот почему

Никки Скарнати, мама двоих детей и детский инструктор по плаванию из штата Флорида, опубликовала в соцсетях пост с призывом к родителям не покупать детям голубые купальники и плавки, сообщает GMA.
Никки показала на примере своей двухлетней дочки Клэр, которую она специально нарядила в светло-голубой купальник, в чем заключается опасность.
Когда девочка находится в бассейне, она сливается с водой и ее плохо видно — а значит, риск, что никто не придет на помощь, если она начнет тонуть, чрезвычайно высок.
«И это еще в спокойной воде. А представьте, когда рядом плещутся другие дети! — говорит Никки. — Голубой купальник сливается с окружающей средой, и ребенка очень трудно заметить даже при свете дня, на ярком солнце. Поэтому прошу вас, не покупайте голубой — купите яркий купальник другого цвета».
Фото на обложке: Freepik
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