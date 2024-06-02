За руки не водим, в ходунки не сажаем: все о развитии детей до года в одной статье

Самое главное: со здоровым ребенком ничего особого делать не надо — с ним нужно просто правильно обращаться.

Если мы не мешаем малышу развиваться, держим его правильно, по возрасту стимулируем движения, то он совершенно точно перевернется, поползет и пойдет в свой срок — без каких-либо дополнительных усилий с нашей стороны.