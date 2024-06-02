За руки не водим, в ходунки не сажаем: все о развитии детей до года в одной статье

Чего не надо делать с ребенком на первом году жизни, чтобы он вырос здоровым, рассказывает врач-реабилитолог, автор книги «Сидеть. Ползать. Ходить. Как помочь ребенку сделать первый шаг? Эволюция движения от 0 до года», к.м.н. Галина Лупандина-Болотова.
Самое главное: со здоровым ребенком ничего особого делать не надо — с ним нужно просто правильно обращаться.
«Красные флаги», которые говорят о проблемах
Понятие нормы в двигательном развитии многогранно. Не стоит оценивать развитие ребенка только с точки зрения возраста и умений: в 6 месяцев не сел, в 9 не пополз. Важно не только то, в каком возрасте ребенок приобрел тот или иной навык. Гораздо важнее, как он совершил этот навык. Пропускал ли какие-то этапы: например, пошел до того, как пополз, или побежал до того, как пошел. Такие вещи могут говорить о возможных проблемах.
В двигательном развитии мы отмечаем несколько реперных точек — 3, 6, 9 месяцев и год — в которые мы смотрим на позу ребенка. И исходя из результатов, уже определяем, есть ли задержка или все нормально.
Бывают ситуации, когда ребенок в 8 месяцев уже встал на ноги и пытается пойти, но при этом он еще не пополз по-пластунски и не сел с прямой спиной. Это не гармоничное развитие, хотя по срокам вроде все более чем прекрасно.
А бывает, что ребенок пошел в 9 месяцев — и ничего страшного. Если он последовательно прошел все этапы, ничего не пропустил, то это, может быть, такой индивидуальный путь развития.
Но безусловно, есть так называемые красные флаги, которые говорят о проблемах: например, если ребенок не держит голову в вертикальном положении в 4 месяца, не сидит в девять месяцев или не ходит в год и шесть. Это те ситуации, когда нужно обращаться к специалистам.
Берем на руки правильно
С самых первых дней нужно правильно брать ребенка на руки: через поворот на бок, потом на живот, при этом рука должна лежать на грудной клетке малыша. Важно контролировать положение оси ребенка: голова, позвоночник, таз всегда должны оставаться на одной линии и не иметь изгибов, голова не должна быть запрокинута.
Не надо брать ребенка на руки из положения на спине, поддерживая голову — это может привести к проблемам в будущем.
Внимательно выбираем слинг
Если у вас устают руки, то вы вполне можете использовать слинг, но хотя бы раз в полчаса ребенка нужно оттуда доставать. Принципы ношения в слинге или эргорюкзаке те же: не даем осевую нагрузку, пока ребенок сам не сел, и контролируем положение оси. Исключение — поза колыбельки в слинге, когда малыш лежит там скругленный — до 3 месяцев она допустима.
Не сажайте малыша в так называемые кенгурушки: позвоночник при сидении в подобном изделии не поддерживается, преждевременная осевая нагрузка может привести к деформациям позвоночника в будущем.
После трех месяцев — на пол
Начиная с трех месяцев ребенку нужно быть на ровной поверхности. Идеальное место — пол. Можно использовать развивающий коврик или специальный мягкий пол. В манеже для малыша слишком мало пространства, не стоит оставлять его там на продолжительное время.
А вот электронные качели, шезлонги, автокресла после трех месяцев надо стараться использовать минимально: чтобы покормить малыша, дать передышку маме или доехать до места. Главное, чтобы ребенок не сидел там постоянно, потому что в противном случае мы может развиться кифоз (скругление, изгиб) в поясничном отделе.
Одежда не должна скользить или мешать
Есть один ключевой момент, на который не все родители обращают внимание.
Это могут быть облегающие, но не скользящие колготки или штанишки. Главное — это не должна быть «размахайка», в которой можно запутаться. Для тренировки ползания очень важно, чтобы ребенок мог подтянуть ногу к животу, — то есть сильно обтягивающие и мешающие это сделать костюмчики тоже не подходят.
Лучший вариант — это боди с длинным или коротким рукавом. В такой одежде у ребенка голые ноги, и он не будет скользить по ламинату, линолеуму или паркету.
Не присаживаем шестимесячного ребенка
Одна из частых ошибок — стимуляция навыков, для которых еще не пришло время. Например, когда мы начинаем присаживать шестимесячного ребенка. В таком возрасте он еще не должен сидеть, а многие с упорством усаживают его в подушки или гуляют с ним в прогулочной коляске с поднятой спинкой. Все это приводит к патологическому сидению с круглой спиной,
Важно помнить, что сидение не является какой-то ключевой позицией для малыша: ребенок может ползать в 7,5 месяцев и не сидеть — это тоже норма.
Когда ребенок будет готов, он сам сядет правильно. В норме это произойдет в 8-9 месяцев.
Никаких ходунков и прыгунков
Ходунки и прыгунки — абсолютное зло для здорового ребенка. Кажется, что они нужны для того, чтобы помочь ребенку пойти, но на деле и ходунки, и прыгунки только мешают малышу реализовать свой двигательный потенциал, из-за них ребенок может пропустить важные этапы развития, например, ползание.
Они дают непосильную нагрузку на неокрепший позвоночник, что чревато не только нарушением осанки в будущем, но и более серьезными последствиями вплоть до инвалидности.
Есть еще другой тип ходунков — тележка, которую нужно толкать перед собой, не садясь в нее. Такой вариант допустим, потому что ребенок не будет ее толкать, пока не почувствует себя уверенно.
Не водим малыша за руки, пока он сам не пошел
В 10-11 месяцев, когда малыш начинает потихоньку вставать и ходить у опоры, у многих родителей возникает соблазн взять его за руки и повести. Этого делать не нужно: когда ребенок будет готов, он сам сделает свой первый шаг без поддержки. В норме это произойдет в период от одного года до одного года и четырех месяцев. Если вашему малышу меньше, то нормально, что он не ходит, а активно ползает и встает у опоры.
Когда ребенок пошел сам, то при падении он будет садиться на попу — это естественный защитный механизм от тяжелых травм. А если мы поведем его за руки, то мы лишим его этого защитного механизма, и он будет падать плашмя.
Мы можем дать ему руку только тогда, когда он уже пошел сам, и пошел уверенно. Но и тут важно следить, чтобы ребенок не тянулся и не волочился за взрослым. Нужно держать руку малыша так, чтобы она была полусогнута.
Шлемы и поводки здоровому ребенку не нужны
Если мы готовимся к патологическому варианту развития событий, то есть подозреваем, что ребенок будет падать плашмя, то в принципе можно надеть на него шлем или наколенники. Но для нормально развивающегося ребенка такие защиты не нужны.
К детским поводкам и вожжам для ходьбы медицина относится нормально. Детские поводки и вожжи — это допустимый вариант, но, скорее, при задержках двигательного развития. То есть это лучше, чем водить за руку. Но все-таки в целом мы за то, чтобы ребенка отпустить и ждать самостоятельной ходьбы. Если вашему малышу меньше 16 месяцев, то ни о какой шлейке речь не должна идти.
Массаж — можно, но аккуратно
Массаж преследует разные цели, но прямого отношения к двигательному развитию он не имеет. Но бывает, что ребенок не повернулся в 3 месяца/не сел в 6 месяцев / не пошел в год, и его начинают направлять на массажи. Сам массаж несет в себе и улучшение кровообращения, и усиление потока импульсации с рук, ног, спины и живота для развития головного мозга, но очень часто массаж сопровождают упражнения, которые нарушают естественное развитие. А у ребенка все в порядке, просто родителям нужно успокоиться и немного подождать.
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