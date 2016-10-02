Время года Осень

(картинки из серии Умные книжки "Что нас окружает")

Рассказ об Осени:

Раннюю осень называют «золотой» — золотыми становятся травы, листья на деревьях и кустарниках.

Воздух прохладный, прозрачный и в нем летают серебряные нити паутины. Стоят погожие солнечные деньки короткого «бабьего лета». Но солнце уже не поднимается высоко, дни становятся короче, а ночи длиннее. Моросят мелкие холодные дожди, по утрам стелются туманы. Порывы ветра срывают с деревьев желтые, багряные и лиловые листья, которые устилают землю пестрым ковром. Начинается пора листопада. Деревья постепенно теряют свой пышный яркий убор, ветви их обнажаются.

В середине осени солнце выглядывает редко, дни становятся пасмурными, часто идут холодные затяжные дожди. По ночам бывают заморозки.

Позднюю осень называют «серебряной». Лужи затягивает первый тонкий ледок, летят на мерзлую землю серебряные звездочки — снежинки, звенят на ветру обледенелые ветки деревьев, серебрятся на солнце опавшие, покрытые инеем листья. Исчезают насекомые, улетают на юг перелетные птицы.

Звери готовятся к зиме, делают запасы, строят и утепляют гнезда и норы, меняют летние шубки на зимние — более пушистые и светлые, чтобы стать незаметными на белом снегу. Осенью у людей много работы: надо собрать урожай овощей и фруктов, приготовить к весне пашни, посеять озимые. Осенью у людей много работы: надо собрать урожай овощей и фруктов, приготовить к весне пашни, посеять озимые.

Надо позаботиться и о тех пернатых, которые остаются зимовать в наших краях, собрать для них семена и плоды, приготовить кормушки.

Стихи об Осени

***

Осень. Осыпается весь наш: бедный сад.

Листья пожелтелые по ветру летят;

Лишь вдали красуются, там, на дне доли

Кисти ярко-красные вянущих рябин.

***

Опустел скворечник,

Улетели птицы,

Листьям на деревьях

Тоже не сидится.

Целый день сегодня

Все летят, летят…

Видно, тоже в Африку

Улететь хотят.

***

Вот на ветке лист кленовый.

Нынче он совсем как новый!

Весь румяный, золотой.

Ты куда, листок? Постой!

***

Осень. (А.С. Пушкин)

Унылая пора!

Очей очарованье

Приятна мне твоя прощальная краса

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса...

***

Осень

Закружила осень

Рыжие метели,

Золотые листья

С кленов полетели,

Закружился листьев

Пестрый хоровод,

Заблестел на лужах

Первый тонкий лед.

***

Стихотворения Е. Трутневой «Осень».

Стало вдруг светлее вдвое,

Двор как в солнечных лучах —

Это платье золотое

У березы на плечах.

Утром мы во двор идем —

Листья сыплются дождем,

Под ногами шелестят

И летят, летят, летят...

Пролетают паутинки

С паучками в серединке,

И высоко от земли

Пролетают журавли.

Все летит! Должно быть, это

Пролетает наше лето.

***

Ветки голые стучат,

Галки черные кричат,

В тучах редко просинь –

Наступила осень.

Льдинка хрустнет звонко,

Крикнет птица тонко,

Будто есть попросит –

Наступила осень.

Гнезда черные пусты,

Меньше сделались кусты,

Ветер листья носит:

Осень, осень, осень.

Закончи предложение об Осени

На смену лету пришла ... (золотая осень).

Солнышко все реже и реже выглядывает ... (из—за туч).

Деревья надели ... (разноцветный наряд).

... (красные, желтые) листья горят на солнышке, а затем ... (опадают, кружатся, укрывают) землю золотым ковром.

Дождик ... (моросит) и заставляет прятаться ... (по домам).

Птицы собираются в стаи ... (и улетают в теплые края).

Зверям некогда резвиться, они делают ... (запасы на зиму).

Скоро белокрылая зима вступит в свои права.

Пословицы Осени

Лето со снопами – осень с пирогами.

Холоден сентябрь, да сыт.

Весной дождь растит, а осенью – гноит.

В ноябре зима с осенью борется.

В осеннее ненастье семь погод на дворе – сеет, веет, крутит, мутит, и ревет, и льет, и снизу метет.

Загадки Осени

***

Висят на ветке

Золотые монетки. (Осенние листья)

***

Утром мы во двор идем-

Листья сыплются дождем,

Под ногами шелестят

И летят, летят, летят...(листопад)

***

Пришла без красок и без кисти

И перекрасила все листья. (Осень)

***

Несет она нам урожай,

Поля вновь засевает,

Птиц к югу отправляет,

Деревья укрывает,

Но не касается елей и сосен,

Потому что это..(Осень)

***

Это кто такой садовник?

Полил вишню и крыжовник,

Полил сливу и цветы,

Вымыл травы и листы.

А как сумерки настали,

Нам по радио сказали,

Что и завтра он придет

И польет наш огород.(Дождик)

Подбери действие

Листья осенью (что делают?) — желтеют, опадают и т.д.

Дождь осенью — моросит, идет и т.д.

Урожай осенью — убирают.

Птицы осенью — улетают.

Деревья осенью — роняют листья.

Листья осенью (какие?) — желтые, красные, багряные, золотые.

Как можно сказать об этом одним словом? (Разноцветные.)

Дождь осенью (какой?) — холодный, моросящий.

Погода осенью (какая?) — пасмурная, дождливая, хмурая, морозная (поздней осенью).

Деревья осенью (какие?) — ранней — с разноцветными листьями, поздней — голые.

Звери осенью — готовятся к зиме, меняют шубки.

лиса, белка, горностай, заяц (не меняет окраску); белка, мышь-полевка, заяц, барсук (не делает запасы).