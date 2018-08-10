Глаз не спускать. Как уберечь ребенка от травм?

40% детей проводят лето в городе. Чтобы каникулы оставили только приятные воспоминания, родителям нужно заранее подумать о безопасности своих чад.

Беспечность родителей может привести к травмированию ребёнка. © / pixabay.com

Главный детский травматолог Петербурга Алексей Баиндурашвили рассказал, что чаще всего летом дети попадают в больницы с переломами верхних конечностей: страдают кости предплечья, плечевой кости. Новости СМИ2

Врач рассказал SPB.AIF.RU о правилах, которые необходимо соблюдать детям и родителям во время каникул.

Ожоги травой

Ежегодная беда – это борщевик. Дети не понимают, насколько опасно это растение и получают сильные химические ожоги.

«Перед каждыми каникулами проводите ликбез, покажите детям картинки опасных растений, ягодных кустов и объясните, почему их нельзя даже трогать, - рекомендует травматолог. – Далеко не всё, что привлекательно выглядит, можно есть».

На помощь придут энциклопедии, информация из интернета и ваши собственные знания. Постарайтесь, чтобы на вашей даче тоже не росло ничего ядовитого. Дети на дачах чувствуют себя в безопасности, забывая, что красивые оранжево-красные ягоды ландыша или бузину ни в коем случае есть нельзя.

Ожоги жидкостями

Среди относительно новых диагнозов – термические ожоги, полученные от жидкости для разжигания костров. Травматолог Баиндурашвили предупреждает, что вылечить их без операции невозможно, потому что ожоги слишком глубокие.

«Для опасных предметов лучше вообще оборудовать специальное закрытое место, до которого дети точно не смогут добраться», - говорит специалист.

Безопасные дворы и качели

Осторожными надо быть и на обычной детской площадке. Перед тем, как гулять там, эксперт советует обследовать её. На площадке и поблизости не должно быть открытых люков, незапертых трансформаторных будок. Дети играют в прятки, прячутся в них и, хватаясь за провода, получают удары током. Кроме того, опасность несут даже обычные качели.

В мае в Псковской области 8-летний мальчик умер прямо на детской площадке. Ребёнок играл вместе с остальными детьми и в какой-то момент просунул голову между поручнями качелей. В результате получил смертельный удар сиденьем по голове.

Такие страшилки, по мнению психологов, всё-таки нужно рассказывать детям, но аккуратно, чтобы они не боялись гулять, но были предельно осторожными. Родителям же нужно проговаривать правила безопасности при каждом визите на площадку.

Опасные аттракционы

В начале июня в посёлке Романовка Всеволожского района порыв ветра перевернул батут, когда на нём играли дети. Трое из них получили травмы. Перед тем, как разрешить чаду прыгать и скакать, надо проверить у работников аттракциона соответствующее разрешение. Важно и то, насколько надёжно закреплён надувной механизм. Не стесняйтесь осмотреть всё, а если батут скачет вместе с детьми – лучше не рисковать.

Купаться - только под присмотром

Летний июньский вечер унёс жизнь ещё одного ребёнка. Двухгодовалый мальчик упал в пожарный водоём в Ломоносовском районе Ленобласти. По словам жителей расположенного рядом с водоёмом садоводства, родители были на даче, которая находится в двух шагах от места трагедии. Вероятно, они не заметили, как малыш ушёл со двора. Едва живого ребёнка вытащили из воды, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Травматолог настаивает на том, что дети в таком возрасте должны быть под пристальным присмотром родителей 24 часа в сутки.

Берегись автомобиля!

Это правило действует круглогодично. Хотя врач констатирует, что случаи дорожно-транспортного травматизма стали происходить заметно реже.

«Это заслуга ГИБДД, которая проводит хорошую профилактическую работу среди детей, - уверен врач. – Однако, родители тоже должны напоминать правила детям и личным примером показывать, как правильно переходить дорогу».

Осторожно, поезд!

Нередко подростки погибают из-за своих экстремальных и опасных увлечений. Регулярно рискуют своей жизнью зацеперы. Эксперты настаивают – родители должны знать каждого, с кем дружит их ребёнок. Тогда риск попасть в «плохую компанию» ниже. Травматологи рекомендуют перед летними каникулами показать детям ролики о несчастных случаях с зацеперами. Это должно поумерить их пыл.

Собака бывает кусачей

На территории Петербурга и Ленобласти в июне бродячие собаки несколько раз подряд нападали на детей. 10 июня на улице Тельмана 10-летнему гимназисту собака искусала лицо. Мальчик гулял у школы, когда к нему подбежала дворняга. Она укусила его за лицо, когда мальчишка нагнулся, чтобы погладить пса. Серьёзные раны пришлось залечивать в Детской городской больнице им. Филатова.

Двумя днями позже во дворе дома на улице Подвойского пёс искусал руки 15-летней девочки.

«Научите детей быть осторожными с животными, к незнакомым собакам и даже кошкам лучше не приближаться», - подчёркивает Алексей Баиндурашвили.

Защищайтесь от солнца!

Случаи солнечных и тепловых ударов регистрируются постоянно в детских больницах. А ведь нужно соблюдать лишь несколько правил, чтобы встреча с солнцем не закончилась печально. Ребёнку и взрослому нужно обязательно носить головной убор, пить как можно больше воды, пользоваться специальными защитными кремами и избегать солнца в часы-пик – с 11 до 17 часов.

Закрывайте окна!

Дети, которые выпадают из окон – жуткая тенденция, которая стала обыденностью в последние годы. А ведь выполнение нескольких простых правил может предотвратить трагедии. Участковый Федоровского городского поселения Алишер Рахимов рассказал, что необходимо делать родителям, чтобы не подвергать малышей ненужному риску.