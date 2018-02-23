Откуда берется страх насекомых?

Муравьи, тараканы, пауки, жуки, мотыльки, большие комары, называемые в народе "малярийными"... Наверное, у многих взрослых при чтении этого списка возникают неприятные чувства. Конечно, эти чувства не настолько сильны, чтобы впадать в истерику от одного названия того или иного насекомого, но, согласитесь, близких встреч с некоторыми представителями этого списка очень хотелось бы избежать.

Насекомые вызывают тревоги и страхи у многих людей, и в этом нет ничего ненормального. По данным статистики, те или иные насекомые способны вызвать страх у 80 — 85% населения нашей планеты.

Пытаясь найти причины этого практически поголовного страха перед насекомыми, ученые выдвигают интересные, иногда очень неожиданные предположения.

Например, существует теория, что страх перед насекомыми является эволюционным генетическим страхом. Вполне возможно, что предкам современного человека приходилось бороться за территорию не только с различными животными, но и с насекомыми, которые в те времена были далеко не такие уж безобидные и могли достигать размера волка. Такие насекомые, тем более если они были хищниками или просто ядовитыми существами, безусловно, представляли собой реальную опасность для наших предков. Вот так в человеческом подсознании и могла отложиться память об угрозе, исходящей от насекомых.

Американские биологи Дэвид Ракизон и Хаиме Деринджер даже предполагают, что в те времена в человеческом геноме сформировался так называемый "ген угрозы", который, заставляя бояться насекомых, повышал тем самым шансы на выживание каждого отдельного человека и всего человечества в целом!

Но времена изменились. Нам не угрожают пауки размером с овчарок или комары размером с ворон. А страх перед насекомыми остается. Причем не только у взрослых людей, но и у детей.

Если мы обратимся к таблице возрастных страхов, представленной в первой главе, то мы увидим, что для ребенка в возрасте 4 — 6 лет боязнь насекомых естественна и является признаком активного познавательного и личностного развития. Как правило, он появляется внезапно, и часто для его возникновения ребенку требуется совсем немного.

Света (5 лет) никогда не была пугливым ребенком, ей были не свойственны типичные для многих детей "ночные страхи": темноты, закрытой двери в комнату и т. д. Поэтому, когда однажды ночью Света вдруг громко, навзрыд, расплакалась, мама подошла к ее кровати не столько с беспокойством, сколько с удивлением. Света сквозь сон и слезы повторяла, что по ее одеялу ползают муравьи и она их боится. Когда мама, взмахнув одеялом, "стряхнула муравьев", Света очень быстро успокоилась и тут же заснула. Больше этот страх не проявлялся ни в каких формах. Мама предположила, что толчком к его появлению стала телевизионная передача "из жизни насекомых", которую дочка смотрела накануне вечером.

В ней были показаны крупным планом, во весь экран, муравьи. Видимо, черные глазки без зрачков, как глазницы черепа, шевелящиеся усики, гнущиеся практически во все стороны, ножки с рыжими волосиками и другие муравьиные прелести произвели на Свету более сильное впечатление, чем это показалось родителям сначала.

Очень велика вероятность того, что через некоторое время (максимум — два-три месяца) этот страх постепенно сойдет на нет сам собой, в том случае, конечно, если родители не будут подпитывать его собственными тревогами и опасениями или же пытаться "вылечить" его упреками и наказаниями. Однако это справедливо только для тех страхов, которые проявляются однократно или же не очень интенсивно. Если же малыш заливается горючими слезами при виде безобидной бабочки, вскакивает по ночам от того, что ему приснился злой паук, или визжит от страха при виде дождевого червяка, — это уже совсем другая ситуация.

Действительно, страх, вызываемый насекомыми, может быть разной интенсивности. В некоторых случаях он настолько силен, что привлекает к себе даже внимание врачей-психиатров. В психиатрии по этому поводу есть даже специальный термин — арахнофобия. Буквально, слово "арахнофобия" переводится с греческого языка как "боязнь пауков". Своим происхождением оно обязано героине древнегреческого мифа Арахне, которая, будучи умелой ткачихой, осмелилась вызвать на состязание богиню Афину, за что была превращена в паука и теперь вечно висит в углах, плетет тонкую серебряную нить и ловит в свою сеть надоедливых мух. В современной практике термин "арахнофобия" часто используется по поводу страхов перед любыми насекомыми.

То, что на этот страх обратили пристальное внимание психиатры, еще раз показывает, насколько широко распространена боязнь насекомых и насколько сильными и яркими бывают проявления этого страха. То или иное насекомое может вызывать у ребенка совершенно необъяснимый ужас, истерику, крики, визг и слезы, при том что к другим насекомым он может относиться совершенно спокойно.

Паша (6 лет) очень боится мух. Если в комнате, где он находится, появляется муха, Паша с криком выбегает оттуда и больше не заходит до тех пор, пока муха не будет уничтожена. Особенно тяжело его родителям приходится летом. Из-за опасности, что в квартиру влетит муха, невозможно открыть окна и проветрить квартиру. Любой выход на улицу превращается практически в войсковую операцию, поскольку мусоропровод в парадной, к сожалению, не слишком чистый и над ним роятся сотни мух.

Других насекомых, кроме мух, Паша не боится. Летом он с радостью играет с червяками, сажает в банку жуков и ловит бабочек. Но мухи — это камень преткновения для всей семьи.

В отличие от многих других подобных случаев, родители Паши догадываются, в чем кроются причины такого необъяснимого, казалось бы, страха. Прошлым летом Паша, приехав на дачу к дедушке, хотел поиграть в его мастерской. У дедушки в этот момент там были разложены паяльник и все сопутствующие ему принадлежности, и, чтобы уберечь внука от возможных травм, дедушка применил хитрый педагогический прием. Он рассказал, что в мастерской поселилась огромная муха, и вчера она его, дедушку, очень-очень больно укусила. В доказательство своих слов дедушка показал какую-то ранку на руке.

Дедушкина хитрость попала в точку: желание играть в мастерской у Паши пропало. Но вместе с этим, по всей вероятности, появился и закрепился стойкий страх перед мухами, который мучает его и всю его семью уже больше года.

Выше мы говорили о том, что страх насекомых у детей, возможно, носит врожденный характер. И тем не менее почему же он ярко проявляется только у некоторых детей? В чем житейские причины страха перед жуками, пауками, бабочками и тараканами?

Самая очевидная, лежащая на поверхности причина таких страхов — это неприятный жизненный опыт ребенка, связанный с насекомыми. Возможно, как Света из приведенного выше примера, малыш увидел что-то неприятное на эту тему по телевизору. Тем более что сегодня душераздирающие кадры про насекомых можно увидеть не только в посвященных им документальных фильмах, но и в импортных детских мультиках. Или ребенка напугало что-то из прочитанной книжки. Попытайтесь в красках, как это делает ребенок, представить себе строки К. Чуковского:

Вдруг из подворотни

Страшный великан,

Рыжий и усатый Та-ра-кан!

Таракан, Таракан, Тараканище!

Он рычит, и кричит,

И усами шевелит:

"Погодите, не спешите,

Я вас мигом проглочу!

Проглочу, проглочу, не помилую".

Может быть, ребенок уже успел испытать последствия общения с некоторыми насекомыми на собственном здоровье: например, у него поднималась температура от укуса осы или появлялась жуткая аллергия на пыльцу бабочки. Тогда основания для страха у него вполне серьезные.

Не говоря уже о тех ситуациях, когда близкие пугают ребенка насекомыми впрямую, пусть даже из самых благих побуждений, как это сделал Пашин дедушка.

Иногда бывает так, что ребенок напугался не самого насекомого, а чего-то совсем другого, а несчастный паучок или бабочка в тот момент просто случайно находились рядом. Например, если на даче случайно захлопнулась дверь в подвал, ребенок провел там несколько минут в заточении и за это время разглядел на подвальном окошечке паутину. Или если ребенок испугался, увидев спящих на улице бездомных людей, над несвежими пожитками которых кружились десятки мух. В этих случаях насекомые вызвали страх не сами по себе, а только в контексте пугающей ситуации. Но ситуации заканчиваются, а страх перед насекомыми может закрепиться.

Другая вероятная причина такого детского страха — это, как ни странно, соответствующая боязнь у окружающих его людей. Подумайте, возможно, кто-то из ваших родственников или воспитательница в детском саду панически боится пауков или тараканов и с визгом залезает с ногами на стул при каждом их появлении? Тогда неудивительно, что ребенок тоже начал бояться: если уж такая большая тетя (а может быть, и дядя) так сильно пугается, наверное, паук — это очень опасный зверь! Получается, что ребенок заражается страхом от взрослого человека. Особенно "заразными" являются для детишек страхи тех, с кем они живут, кого больше всех любят и кому больше всех доверяют — мам, пап, бабушек и дедушек.

Важно помнить, что мы, взрослые, более или менее умеем прятать свои глупые, как нам кажется, страхи от других людей. Поэтому, хотя в душе мы каждый раз содрогаемся при виде паука или малярийного комара, внешне это может никак не проявляться. Но это не значит, что ребенок не может "заразиться" таким замаскированным взрослым страхом. Давайте вспомним, сколько раз мы предупреждали своих детей, что "мухи и тараканы разносят опасные болезни", "пауки бывают ядовитыми", "осы и слепни очень больно кусаются", тем самым доводя до их сознания мысль о том, что насекомые опасны.

А сколько мрачных примет и суеверий про насекомых бытует в нашем сознании! "Бабочка — это душа умершего, если она залетела в дом — к несчастью". Или "Черного паука увидеть — к горю в родне". Или "Наступить на жука — к болезни". Дети слышат намного больше, чем кажется взрослым, и, в силу особенностей своей психики, относятся к приметам и суевериям значительно серьезнее, чем мы.

Еще одна вероятная причина страха перед насекомыми — в них самих, точнее, в особенностях их поведения. Поведение насекомого малопредсказуемо: куда поползет этот паук, куда полетит эта бабочка, удастся ли отогнать пчелу или взмахи руками ее только разозлят? Хаотичность и непредсказуемость тревожили людей во все времена. Так что путать малыша могут не только последствия контакта с насекомыми ("укусит", "утащит", "я заболею и умру"), но этот контакт сам по себе.

Итак, страх насекомых — это вполне естественный страх, свойственный большинству людей. Для детей 4-6 лет его возникновение является признаком интенсивного умственного и личностного развития. В большинстве случаев, как и любой другой возрастной страх, боязнь насекомых проходит сама собой. Однако в некоторых случаях этот страх может закрепиться и доставлять ребенку массу неприятных минут. Наиболее частыми причинами выраженного страха перед насекомыми у детей являются:

личный опыт общения с насекомыми, приведшего к неприятным последствиям для здоровья ребенка; косвенное "участие" насекомых в напугавшей ребенка ситуации; "заражение" страхом насекомых от взрослых; внушение этого страха через различные предостережения взрослых; невозможность спрогнозировать поведение насекомого.

Если вы считаете, что опасения вашего малыша уже выходят за границы простого возрастного страха, вы можете помочь ему преодолеть свои тревоги и чувствовать себя более уверенно при встрече с насекомыми.