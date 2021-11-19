МАЛЫША ОТОБРАЛИ У МАМЫ ИЗ-ЗА НИЩЕТЫ И ОТДАЛИ МОНСТРАМ В ПРИЮТ

Чудовищная история, случившаяся в Курганской области, потрясла общественность: ради лайков и хайпа подростки – воспитанники детского дома издевались над малышами. Издевательства они снимали на камеру телефона, а потом выкладывали в Сеть. Система сиротпрома в очередной раз показала свой звериный оскал…

Скандальный инцидент произошёл в Юргомышском районе, в Кипельском детдоме, уже попадавшем в полицейские сводки и ранее. Иначе как дедовщиной "по-детдомовски" случившееся и не назовешь. На видео, выложенном в Сеть, хорошо видно, как 15–16-летние пацаны издеваются над двухлетним мальчиком Димой.

"Урок взросления" выглядит так: несмышлёного малыша учат материться, его дразнят апельсином, а когда ребёнок доверчиво протягивает за угощением ручки, получает пощёчину. На этом "обучение" не заканчивается – ребёнку дают покурить сигарету. Где-то за кадром слышны и взрослые голоса, но издевательств над малышом никто не прекращает, воспитателям явно не до этого.

Формально Дима – не сирота, у него есть мама, но ювенальщики от опеки решили, что бедность – это тот самый повод, по которому можно изъять ребёнка из семьи. С родной мамой Диму разлучили, когда ему было всего два месяца.

У Ирины, многодетной матери, в ноябре 2019 года изъяли пятерых детей, потому что "жильё не соответствовало нормам, плохо было с финансами и не было необходимых вещей". Суд вскоре ограничил женщину в родительских правах, а дети – четверо мальчиков и одна девочка – оказались в разных приютах.

Так Дима и один из его братьев оказались в курганском Доме малютки. А потом случилась пандемия, "оптимизированные" больницы стали расширять, и в какой-то момент Дом малютки был реформирован, здание отдали под ковид-госпиталь, а малышей раскидали по областным детским домам. И тут, рядом с более старшими детьми, они и проходят суровую "школу жизни", за воспитание малышей берутся подростки, которых в сиротской иерархии называют "медведями".

Когда я приезжаю в детский дом, первое, что я там вижу, – вот эту социальную "иерархию", в которой есть "зайчики", есть "лисята", есть "волчата" и "медведи". И эта типологизация создана сотрудниками детского дома, а никак не воспитанниками. Дети – это просто потребители того отношения, которое с ними происходит. Со стороны старших товарищей,

– рассказал Царьграду руководитель наставнического центра "Хрон" Александр Гезалов.

https://vk.com/video-75679763_456258726

После того как видео издевательства старших воспитанников над маленьким Димой вызвало волну возмущения в соцсетях, этой историей заинтересовались силовики, возбуждено уголовное дело. Прокуратура, региональный Следственный комитет и уполномоченный по правам ребёнка теперь разбираются в сложившейся ситуации. Подросткам, издевавшимся над маленьким Димой, 14–16 лет, так что они тоже ответят по закону. Как и воспитатели, допустившие такую ситуацию.

Однако эксперты говорят о системной проблеме, которая существует в детских домах страны. Сиротпром давно уже превратился в систему с многомиллиардными распилами. Вот что говорит об этом учредитель Царьграда Константин Малофеев:

Я бы даже назвал это мафией. Иначе объяснить невозможно, почему у нас пять лет назад снижалось количество детей в детских домах, а потом вдруг начало расти, причём расти именно за счёт социального сиротства. Из семей, где временно всё не очень хорошо, куда пришла опеки и сочла, что у родителей чего-то не хватает в холодильнике или по другим причинам, опека изымает детей и помещает их в эти страшные детские дома. Для чего это делается? В бюджете есть большая строка – финансирование детских домов. Это коррупциоёмкие места. Поэтому у нас продолжает существовать этот сиротпром, который ничего, кроме зла не приносит.

Маленького Диму забрали у матери, потому что там было "бедно". Его отправили в приют. И теперь вся страна увидела, насколько это небезопасно.