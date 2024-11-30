Синяк после укуса насекомого у ребенка: почему он возникает и опасно ли его появление

Иногда после укуса насекомых у ребенка может возникать синяк. Вместе с экспертом разбираемся, насколько это опасно, и выясняем, что стоит предпринять в такой ситуации.

Иногда у ребенка после укуса насекомого может появиться синяк. источник: https://www.shutterstock.com/

Обычно после укуса насекомого возникает зуд и небольшой отек. Новости СМИ2 Но иногда у ребенка после укуса насекомого может появиться синяк. Давайте поговорим о том, что с этим делать и можно ли лечиться в домашних условиях.

Почему у ребенка может появиться синяк после укуса насекомого

Обычно после укуса насекомого у ребенка могут возникнуть отек и покраснение. В более редких и тяжелых случаях образуется нарыв или даже язва. Однако иногда на месте укуса может появиться синяк, и причин у такой реакции несколько.

Механическая травма в момент укуса

Некоторые насекомые (например, слепни) имеют очень сильные челюсти, которые могут повредить мелкие кровеносные сосуды в коже. Это приводит к небольшому кровоизлиянию и образованию синяка.

Вещества для разжижения крови в слюне насекомых

Кровососущие насекомые во время укуса могут вводить человеку под кожу вещества, которые не дают крови сворачиваться. Так они обеспечивают себе беспрепятственное питание, но такое разжижение крови может привести к образованию синяка.

«Именно поэтому клопы и вши чаще, чем комары, вызывают синяки. Их слюна содержит кроверазжижающие жидкости, облегчающие питание насекомого», — комментирует наш эксперт — педиатр, аллерголог-иммунолог, к. м. н., член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Сергей Масальский.

Интересно и то, что коктейль, который насекомые впрыскивают в человека, содержит также и вещества, которые уменьшают боль. Это позволяет насекомому оставаться незамеченным. Это характерно для клещей, которым для питания нужны десятки минут.

Расчесывание места укуса

Попадание слюны насекомого обычно вызывает быструю реакцию организма. Если же синяк появился не сразу, это часто указывает на то, что ребенок просто расчесал место укуса. Сильное воздействие на кожу может привести к травматизации стенок сосудов и появлению гематомы (синяка).

Генетическая предрасположенность

В некоторых случаях дети могут быть предрасположены к образованию синяков из-за своих генетических особенностей.

«Как правило, после укуса у ребенка может возникнуть волдырь, покраснение и зуд — на этом все обычно и заканчивается. Но у людей, которые предрасположены к геморрагическим (сопровождающимся кровоизлиянием) реакциям, может возникнуть синяк. У многих есть гены, которые ответственны за такие проявления.

После укуса повышается проницаемость сосудов. Сначала выходит жидкость, и мы видим отек, в запущенных случаях через поры микрососудов кожи выходят красные кровяные тельца, которые в ходе реакции иммунитета на слюну насекомого погибают. Сам сосуд тромбируется. Именно из-за этого на коже образуется синяк. После укуса повышается проницаемость сосудов. Сначала выходит жидкость, и мы видим отек, в запущенных случаях через поры микрососудов кожи выходят красные кровяные тельца, которые в ходе реакции иммунитета на слюну насекомого погибают. Сам сосуд тромбируется. Именно из-за этого на коже образуется синяк.

Такая реакция еще не говорит о том, что у ребенка есть серьезная патология сосудов, это просто особенность организма. Однако если вы замечаете у ребенка склонность к быстрым спонтанным синякам, а также кровоточивость десен, кровотечения из носа, то вам следует обратиться к гематологу. Если у ребенка после укусов насекомых возникают крупные и множественные гематомы, то тоже следует обратиться к врачу», — прокомментировал специалист.

Укус каждого насекомого может обладать своими отличительными признаками. источник: https://ru.freepik.com/

Укусы каких насекомых могут вызывать синяки

Синяки могут появиться после укуса абсолютно любого насекомого. Каких-то специфических видов, укусы которых со 100% вероятностью вызывают синяки, нет. Все же такая реакция — следствие не самого укуса, а особенностей организма ребенка. Однако укус каждого насекомого может обладать своими отличительными признаками.

Клещи

Как правило, клещи не оставляют после себя никаких специфических следов. В случае если клещ был инфицирован болезнью Лайма, на месте укуса может появиться красное пятно округлой формы, которое постепенно будет увеличиваться до крупных размеров. Со временем центральная часть пятна станет светлее, образуя светлое кольцо.

При этом у человека могут возникнуть такие симптомы, как жар, зуд и жжение в месте укуса и общие симптомы: температура и слабость. В случае обнаружения такого следа следует незамедлительно обратиться к врачу. Если начать антибактериальное лечение вовремя, то через 2–3 недели пятно исчезнет. Затягивание лечения приводит к необратимым последствиям (1).

Комары

После укуса комара на теле остается припухлость (бугорок) розового или красного цвета, в центре которой может быть маленькая точка — место прокола. Реакции при укусах комаров в основном связаны с аллергенами, которые попали под кожу из слюны насекомого.

«Существует синдром Скитера, это тяжелая аллергическая реакция на укус комара. В этом случае на месте укуса образуется пузырь, который заполнен жидкостью. Этот волдырь потом вскрывается, образуется ранка, кожа начинает шелушиться, а у пациента поднимается температура. Но это очень редкое явление», — отметил наш эксперт.

Мошки

Укусы мошек тоже сопровождаются припухлостью, но иногда появляется специфическое покраснение кожи, вызванное приливом крови к капиллярам. При этом температуры и увеличения лимфоузлов обычно нет. Есть две отличительные особенности: на месте укуса появится ранка, и их будет несколько. Дело в том, что мошки не прокалывают кожу, а прокусывают, при этом они летают группами (3).

Осы, пчелы, шершни

Укусы пчел, ос и шершней имеют различные клинические проявления. Наиболее серьезные случаи наблюдаются у детей. Так, после укуса у человека могут возникнуть отек, боль, покраснение, зуд и синяки (2).

Блохи

Укусы блох множественные и похожи на яркую малиновую сыпь, которая будет сильно зудеть. Часто укусы находятся на ногах.

Клопы

Постельные клопы кусают спящих людей. Их укусы похожи на блошиные, но могут располагаться на всех открытых участках тела. Кожные проявления характеризуются несколькими укусами, формирующими неправильную линию. Чаще всего от укусов клопов страдают дети и женщины из-за того, что их кожа тоньше мужской и ее легче прокусить.

Однако кожная реакция возникает далеко не сразу. Первые следы могут появиться через несколько дней после первого укуса. Сначала появляется небольшое красное пятно, которое в дальнейшем превращается в сыпь. Затем эти поражения самопроизвольно исчезают за 2–6 недель (2).

Как и чем лечить синяки после укуса насекомого в домашних условиях

В большинстве случаев укусы насекомых не несут опасности для здоровья. Чтобы избавиться от неприятных симптомов, можно воспользоваться несколькими средствами.

Антигистаминные препараты

Средства против аллергии, или безрецептурные антигистаминные препараты снимают зуд и воспаление. Некоторые из них могут вызывать чувство сонливости после приема, поэтому лучше отдавать предпочтение средствам без этой побочной реакции. Перед применением важно проконсультироваться с врачом.

Аптечные мази

Существуют антигистаминные мази, которые снимают местные проявления аллергии. Они редко вызывают побочные явления и при этом способны эффективно и быстро снять зуд. При значительном отеке требуется консультация врача и назначение рецептурных препаратов.

Кроме того, на полках аптек можно найти кремы, которые направлены на борьбу с последствиями укусов насекомых. Они обладают похожими свойствами, но при этом снимают боль в месте укуса. Существуют спреи с анестетиками и успокаивающими веществами — ими тоже можно орошать кожу с укусами. Если на месте укуса возник синяк, то избавиться от него поможет мазь с гепарином.

Холодные компрессы

Холодные компрессы с использованием льда или охлажденных предметов тоже снижают отек и уменьшают зуд.

Существуют антигистаминные мази, которые снимают местные проявления аллергии. источник: https://www.shutterstock.com

Когда после укуса насекомого стоит обращаться к врачу

Комментирует наш эксперт Сергей Масальский:

«Если на месте укуса образуется изъязвление, небольшой пузырек с прозрачным содержимым, гной, значительный отек, сильная боль, то нужно срочно обратиться к врачу. Если же у человека есть аллергия на яд жалящих насекомых (осы, пчелы, шершни), то высок риск развития системной аллергической реакции, то есть затрагивающий весь организм. Это состояние может быть смертельным, особенно если был повторный укус».

Методы защиты от укусов насекомых

Вот что можно предпринять:

носить закрытую одежду;

использовать специальные отпугивающие спреи или кремы (их нужно периодически обновлять согласно инструкции);

от блох и клопов может помочь обработка ковров, матрасов и других мест их обитания специальными спреями.

«К сожалению, каких-то медицинских методов профилактики укусов насекомых не существует. Даже если пациент принимает антигистаминные препараты и его укусит насекомое, реакция все равно проявится. Конечно, зуд и покраснение могут быть менее выраженными, но избавиться от них полностью не получится. При аллергии на укусы жалящих насекомых (например, пчел и ос) требуется экстренное введение адреналина», — отметил Сергей Масальский.

Отзыв врача

Наш эксперт делится своим мнением:

«Синяки после укусов часто беспокоят родителей. Но это локальные проявления, которые обычно не должны вызывать серьезного беспокойства, если не сопровождаются другими жалобами и симптомами. Иногда бывает сложно отличить укусы насекомых от вирусных высыпаний или пищевой аллергии. Но если на коже появляются повторные высыпания, — это повод обратиться к дерматологу или аллергологу.

Наиболее опасное осложнение — аллергия на яд насекомых. Признаками такой реакции могут быть обширный отек за пределами укуса и образование волдырей на отдаленных участках кожи. Если после укуса насекомого появляются крапивница, затруднение дыхания, сонливость, потеря сознания, судороги или рвота, то требуется экстренная помощь врача и введение гормонов (адреналина и стероидов). Если у вас были такие реакции, обратитесь к аллергологу. Для пациентов с подобными реакциями мы проводим бесплатные курсы».

Что нужно запомнить о синяках после укуса у ребенка

В завершение предлагаем короткую памятку для наших читателей.

Синяки, отеки, зуд и сильные аллергические реакции — нормальная реакция организма на укус насекомых.

Синяки после укуса насекомого возникают из-за механического повреждения, состава слюны животного, расчесывание места укуса или повышенной чувствительности организма ребенка.

Синяки могут появиться на месте укуса любого насекомого, но чаще всего остаются после укусов клопов.

Антигистаминные средства (мази и препараты) и холодные компрессы помогут избавиться от последствий укуса насекомого.

Если на месте укуса образуются изъязвления, пузыри с прозрачным содержимым, гной, значительный отек, сильная боль, нужно срочно обратиться к врачу.

Лекарственных методов профилактики укусов не существует, однако для защиты ребенка можно использовать отпугивающие насекомых средства.

Список источников:

Министерство Здравоохранения Российской Федерации «Болезнь Лайма. Клинические рекомендации». Мильдзихова Д. Р., Невозинская З. А., Корсунская И. М. «Реакции гиперчувствительности инсектного генеза у детей. Мачарадзе Д. Ш. «Инсектная аллергия и особенности ее терапии»