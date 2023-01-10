Что делать, если ребенок не верит в себя

Вера в себя нужна для достижения успеха в жизни.
Многие ошибочно полагают, что для того чтобы ребенок поверил в себя достаточно его хвалить. Но, это не так, для формирования веры в собственные силы необходим положительный опыт и поддержка в случае неудачи.
- Уверенный в себе ребенок ведет себя активно и смело пробует что-то новое.
Условия
Для формирования уверенности стоит правильно подбирать задачи для малыша. Они должны соответствовать его возрасту и уровню развития.
- Первые попытки должны быть удачными, поэтому стоит выбирать легкие задачи, где шанс на успех велик.
- Если миссия будет слишком сложной, то он может расстроиться и не захотеть пробовать дальше.
Но и выбирать постоянно легкие задания не стоит, иначе это приведет к задержке в развитии
- Сначала закрепите успех выполнения одной, потом переходите ко второй. Так малыш будет с энтузиазмом подходить к выполнению задания, потому как он уже имеет положительный опыт.
Даем попытки
Важно позволять чаду проявлять инициативу и пробовать что-то новое. Когда малыш попробовал, то нужно дать ему качественную обратную связь.
Похвалите за те моменты, где он справился.
Объясните, что ему необходимо исправить, чтобы получить более лучший результат в следующий раз.
Правильно реагируем на ошибки
Важно спокойно реагировать на неудачи чада, и ни в коем случае его не ругать. Это приведет лишь к возникновению чувства вины.
- Рекомендуется объяснить, что помешало ему выполнить задание, и подсказать, как он может исправить ситуацию.
Так он поймет, что совершать ошибки нормально, и всегда можно все исправить.
Что не помогает
Не нужно чрезмерно и незаслуженно хвалить чадо. Такой подход приведет не к уверенности в себе, а к завышенной самооценке.
В результате ребенок не умеет оценивать свои способности и навыки и берется за слишком сложные задачи.
- Испытывав поражение его ожидает сильный стресс. В результате он может перестать верить в себя, замкнуться в себе.
Важно понимать, что в будущем чаду необходимо будет уметь адекватно оценивать собственные силы. В обществе цениться умение трезво оценить собственные способности. Поэтому не нужно чрезмерно хвалить, и вселять уверенность, что у малыша получиться все, за что он решит взяться.
- Научите его оценивать свои силы, спокойно переживать неудачи, и верить в себя.
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