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Что делать, если ребенок не верит в себя

Вера в себя нужна для достижения успеха в жизни.

Многие ошибочно полагают, что для того чтобы ребенок поверил в себя достаточно его хвалить. Но, это не так, для формирования веры в собственные силы необходим положительный опыт и поддержка в случае неудачи.

  • Уверенный в себе ребенок ведет себя активно и смело пробует что-то новое.

Условия

Для формирования уверенности стоит правильно подбирать задачи для малыша. Они должны соответствовать его возрасту и уровню развития.

Что делать, если ребенок не верит в себя
  • Первые попытки должны быть удачными, поэтому стоит выбирать легкие задачи, где шанс на успех велик.
  • Если миссия будет слишком сложной, то он может расстроиться и не захотеть пробовать дальше.

Но и выбирать постоянно легкие задания не стоит, иначе это приведет к задержке в развитии

  • Сначала закрепите успех выполнения одной, потом переходите ко второй. Так малыш будет с энтузиазмом подходить к выполнению задания, потому как он уже имеет положительный опыт.

Даем попытки

Важно позволять чаду проявлять инициативу и пробовать что-то новое. Когда малыш попробовал, то нужно дать ему качественную обратную связь.

Похвалите за те моменты, где он справился.

Объясните, что ему необходимо исправить, чтобы получить более лучший результат в следующий раз.

Правильно реагируем на ошибки

Важно спокойно реагировать на неудачи чада, и ни в коем случае его не ругать. Это приведет лишь к возникновению чувства вины.

  • Рекомендуется объяснить, что помешало ему выполнить задание, и подсказать, как он может исправить ситуацию.

Так он поймет, что совершать ошибки нормально, и всегда можно все исправить.

Что делать, если ребенок не верит в себя

Что не помогает

Не нужно чрезмерно и незаслуженно хвалить чадо. Такой подход приведет не к уверенности в себе, а к завышенной самооценке.

В результате ребенок не умеет оценивать свои способности и навыки и берется за слишком сложные задачи.

  • Испытывав поражение его ожидает сильный стресс. В результате он может перестать верить в себя, замкнуться в себе.

Важно понимать, что в будущем чаду необходимо будет уметь адекватно оценивать собственные силы. В обществе цениться умение трезво оценить собственные способности. Поэтому не нужно чрезмерно хвалить, и вселять уверенность, что у малыша получиться все, за что он решит взяться.

  • Научите его оценивать свои силы, спокойно переживать неудачи, и верить в себя.
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воспитание

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