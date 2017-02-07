Прыгаем, как зайчики. Гимнастика для малышей

Делать полноценную гимнастику малыш до 3 лет ещё не может. Зато заниматься физкультурой в игровой форме ему по силам уже с года.

«Носочки – пяточки»

Возьмите малыша на руки, затем опустите так, чтобы он стоял на носочках. Теперь ребёнок должен сделать несколько шажков. Постепенно малыш будет чувствовать себя увереннее и сможет передвигаться на носочках сам.

Освойте и ходьбу на пяточках. Это упражнение сделать сложнее, чем предыдущее. Но при определённой тренировке выполнить его можно.

«Как ходит слон»

Покажите малышу, как ходит мишка, как прыгает зайка, бегает лошадка, как потягивается кошечка, как летает птичка. Пусть ребёнок повторяет за вами:

мишка ходит вразвалочку, широко расставив лапы;

зайка прыгает на двух лапках;

лошадка идёт, высоко поднимая ноги;

кошечка встаёт на четвереньки и выгибает спинку;

птичка бегает по комнате, размахивая руками-крылышками.

«Сильная нога»

Садимся с малышом друг напротив друга. Ноги вытягиваем (но не до конца, оставляя их полусогнутыми), чтобы стопы малыша упирались в стопы взрослого. Кроху можно посадить спинкой к стене, чтобы у него был упор.

На счёт раз-два-три начинаем выпрямлять ноги, как бы отталкивая друг друга. Взрослому надо следить, чтобы не давить сильно. Его задача скорее сопротивляться давлению ножек малыша, а не давить самому.

В конце игры обязательно поддайтесь крохе: «Уфф, ну ты и силач! Победил меня!»

«Горка»

Взрослый встаёт, перед ним стоит ребёнок. Взрослый придерживает малыша за кисти рук и чуть-чуть подтягивает. Малыш начинает перебирать ножками и с пола взбирается по ногам взрослого, как на горку.

«Ловкие пальчики»

Это упражнение – своеобразный массаж стопы.

Посадите ребёнка на маленький стульчик, перед ним (на расстоянии 7–10 см) на полу разложите карандаши и маленькие мячики. Малыш должен достать мысочком ноги карандаш (или мячик), подкатить его к себе и покатать ножками.

«Верёвочка»

Ещё одно упражнение на развитие координации.

Ставят два стула (один напротив другого) и между ними натягивают верёвочку. Сначала её натягивают повыше, потом всё ниже и ниже. Малыш должен пролезть под верёвочкой и не задеть её.

«Тоннель»

А это упражнение отлично развивает координацию.

В тоннель может превратиться любой матерчатый мешок, большая картонная коробка с отверстием. Или же обычный стол, накрытый до пола пледом.

Под весёлую музыку пусть малыш залезет в тоннель с одной стороны и вылезет с другой. Задача взрослого помочь маленькому не запутаться и подбадривать его, чтобы кроха не испугался.

«Переправа»

Возьмите малыша на руки, затем опустите. Это упражнение служит профилактикой плоскостопия.

На пол кладём палочку (или швабру), малыш встаёт поперёк неё обеими ногами. И, держась за руки взрослого, приставными шажками передвигается то в одну сторону, то в другую.

Чтобы было не скучно, декламируйте потешки, пойте песенки.

«Преодолей препятствия»

Поначалу препятствием для малыша может быть скатанное валиком махровое полотенце. Пусть он научится переползать через него. Со временем можно заменить полотенце свёрнутым детским матрасиком и научиться преодолевать и эту преграду.