7 заповедей для родителей: что делать, если ваш ребенок молчит

О том, что нужно сделать для того, чтобы ваш кроха, наконец, заговорил, расскажет наш эксперт – учитель-логопед
первой категории Елена Кондюрина.
Семь заповедей для родителей маленького молчуна
Заповедь первая: Почаще общайтесь с ребенком. Уделяйте ему как можно больше внимания, стараясь использовать в речи жесты и мимику, чтобы эмоционально включить малыша в процесс общения.
Заповедь вторая: Не требуйте от ребенка того, что для него недоступно. К разговору можно побуждать, но нельзя принуждать.
Заповедь третья: Внимательно относитесь к тому, что говорит ваш малыш. Поощряйте и стимулируйте любые его попытки говорить и успехи в овладении речью. Но ни в коем случае не упрекайте за ее отсутствие, дабы не вызвать у крохи страха перед произнесением слов и боязни допустить ошибку.
|Важно
|Ведите дневник речевых успехов своего ребенка. Если вы чувствуете, что он сильно отстает от сверстников, не откладывайте визит к специалистам (невропатологу, психологу, логопеду). Распространенное среди родителей мнение о том, что речь к ребенку «придет сама собой», часто бывает ошибочным.
Заповедь четвертая: Обращаясь к ребенку, подбирайте слова, доступные его пониманию. Говорите не торопясь, четко, ясно и выразительно. Короткими фразами и правильным русским языком.
Заповедь пятая: Речь лучше развивается в деятельности, поэтому чаще играйте и привлекайте малыша к труду по дому, а каждое совместное с ним действие сопровождайте речевыми комментариями: «Мы сейчас будем протирать тряпкой стол. – Мы протираем стол. – Мы протерли стол. – Теперь стол чистый и сухой» и т. д. Комментируя свои действия, мы даем ребенку правильные образцы речи, и он накапливает пассивный словарь.
Заповедь шестая: Поощряйте любопытство малыша, задавая ему вопросы. Например: «Это кто? – Это кошка. – Кошка что делает? – Кошка спит. – Где спит кошка? – На диване» и т. д.Заповедь седьмая: Специалисты давно подметили: ослабленный ребенок говорит позже. Оздоравливайте малыша – через закаливание, организацию правильного режима дня и рационального питания.
Цель и средства
Не секрет, что разнообразие окружающего мира познается малышом через действие, а затем – через игры с предметами. Игровых средств, способствующих развитию речи ребенка, немало. Среди них:
- Игрушки и предметы, развивающие активный выдох, на котором мы и произносим звуки (вертушки, дудочки, губные гармошки);
- Звучащие игрушки, стимулирующие слуховое внимание ребенка, – барабаны, молоточки, колокольчики, а также телефон, который к тому же хорошо активизирует речь крохи;
- Игры и предметы, развивающие мелкую моторику (конструкторы, мозаика, пластилин и т. д.) и общую моторику ребенка (мячи, кегли, каталки, коляски, догонялки, прятки и т. д.);
- Игровые упражнения, стимулирующие развитие мышц артикуляционного аппарата (поцелуйчики, улыбки, облизывание губ, высовывание языка – вверх, вниз, вправо, влево и по кругу). Предлагайте своему крохе лизнуть ягодку или леденец на палочке, показать, как кушают рыбки, птенчики, котята;
- Игры-лото, соответствующие возрасту малыша;
- Почаще включайте своему крохе известные детские песенки и пойте их вместе с ним отдельными звуками – «и», «а», «ба» и т. д.;
- Используйте для речевого развития ребенка стихи, считалки, сказки, потешки. Для самых маленьких подойдут «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», стихотворение Агнии Барто «Игрушки». Для детишек постарше – произведения Чуковского, Маршака. При этом стишки можно намеренно не договаривать, попросив ребенка дополнить пропущенные слова, а затем и фразы.
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