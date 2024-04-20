7 заповедей для родителей: что делать, если ваш ребенок молчит

О том, что нужно сделать для того, чтобы ваш кроха, наконец, заговорил, расскажет наш эксперт – учитель-логопед



первой категории Елена Кондюрина.

Семь заповедей для родителей маленького молчуна

Заповедь первая: Почаще общайтесь с ребенком. Уделяйте ему как можно больше внимания, стараясь использовать в речи жесты и мимику, чтобы эмоционально включить малыша в процесс общения.

Заповедь вторая: Не требуйте от ребенка того, что для него недоступно. К разговору можно побуждать, но нельзя принуждать.

Заповедь третья: Внимательно относитесь к тому, что говорит ваш малыш. Поощряйте и стимулируйте любые его попытки говорить и успехи в овладении речью. Но ни в коем случае не упрекайте за ее отсутствие, дабы не вызвать у крохи страха перед произнесением слов и боязни допустить ошибку.

Важно Ведите дневник речевых успехов своего ребенка. Если вы чувствуете, что он сильно отстает от сверстников, не откладывайте визит к специалистам (невропатологу, психологу, логопеду). Распространенное среди родителей мнение о том, что речь к ребенку «придет сама собой», часто бывает ошибочным.

Заповедь четвертая: Обращаясь к ребенку, подбирайте слова, доступные его пониманию. Говорите не торопясь, четко, ясно и выразительно. Короткими фразами и правильным русским языком.

Заповедь пятая: Речь лучше развивается в деятельности, поэтому чаще играйте и привлекайте малыша к труду по дому, а каждое совместное с ним действие сопровождайте речевыми комментариями: «Мы сейчас будем протирать тряпкой стол. – Мы протираем стол. – Мы протерли стол. – Теперь стол чистый и сухой» и т. д. Комментируя свои действия, мы даем ребенку правильные образцы речи, и он накапливает пассивный словарь.

Заповедь шестая: Поощряйте любопытство малыша, задавая ему вопросы. Например: «Это кто? – Это кошка. – Кошка что делает? – Кошка спит. – Где спит кошка? – На диване» и т. д.

Цель и средства

: Специалисты давно подметили: ослабленный ребенок говорит позже. Оздоравливайте малыша – через закаливание, организацию правильного режима дня и рационального питания.

Не секрет, что разнообразие окружающего мира познается малышом через действие, а затем – через игры с предметами. Игровых средств, способствующих развитию речи ребенка, немало. Среди них: