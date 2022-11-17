«Не лезь, упадешь!», «Сейчас же положи, а не то уронишь!» Узнали себя? Как часто, стараясь оградить малыша от опасностей, мы запрещаем ему многие вещи.

Такой подход к воспитанию напрочь лишает ребенка возможности самостоятельно изучить устройство окружающего мира.

Быть может, Вы найдете в себе смелость и, пользуясь нашими советами, слегка снизите уровень запретов хотя бы в некоторых обстоятельствах.

ТОП – 8 полезных «можно» для маленького исследователя

1. Позвольте пробовать

Не нужно выполнять за кроху работу, с которой он пытается справиться уже целых 20 минут! Мы не сомневаемся, Вы сделаете ее за пару секунд, но дайте малышу возможность самому закончить начатое. С этой маленькой победы начнется его путь в самостоятельную и независимую жизнь. Пусть учится.

2. Предоставьте право на ошибку

Все мы ошибаемся. Это тоже опыт, хоть и отрицательный. Не зря говорят: «На ошибках учатся». Конечно, Вы можете рассказать ребенку, что если долго надувать воздушный шарик, он обязательно лопнет. Но отбирать шар не стоит, просто дайте малышу возможность самому удостовериться в этом.

3. Разрешайте говорить «Нет!»

Чаще всего слова запрета произносят родители. Если же мы слышим слово «нет» из уст карапуза, то это вызывает возмущение: «Как это нет!

Почему ты споришь со взрослыми!?» Но давайте признаемся, положа руку на сердце, неужели мы против того, чтобы наш ребенок в опасной ситуации мог отказаться составить компанию курящим сверстникам? Малыш имеет полное право отказывать, если дело касается границ личности: «Я не хочу целовать бабушку» или «Щекотка неприятна для меня, не делай так больше».

Смиритесь, что ребенок – это личность, а не продолжение Вас самих.

4. Дайте возможность выбирать

Перед тем, как одеваться в детский сад, предложите малышу выбрать, какие штаны он хочет надеть. Ведь, если бы Ваш муж сказал, что сегодня Вы пойдет на работу «вот в этом розовом платьице с пушком», Вы были бы очень возмущены. Примите право малыша на выбор собственных вещей, игрушек, прически и развлечений. Конечно, если такое решение не навредит его жизни и здоровью.

5. Испачкался? Не страшно!

Вот смотришь иногда на мамочек, которые кудахчут над маленьким замарахой и удивляешься: чего паниковать в мире, где существует стиральная машинка и отличные моющие средства. Пусть Ваш кроха исследует все окрестные лужи, подберет все ржавые гвоздики и обнюхает все цветочки во дворе. Ну и что, что на них пописали все кошки и собаки микрорайона, познание мира гораздо важнее всех условностей.

6. Шуметь можно!

Конечно, это не касается тех ситуаций, когда кроха мешает спящим или тяжело больным людям. Но мы же так привыкли «шикать» на наших деток, как только они издают звуки чуть громче обычного, что уже даже не замечаем абсурдность таких запретов. Ваш ребенок не диван, чтобы быть удобным для окружающих, пусть покричит. Так он выражает свои эмоции, по-другому пока не умеет. И это нормально.

7. Падать не страшно!

Без опыта падений малыш не сможет развить координацию собственного тела и осознание болевого порога организма. Совершенно естественно, что родителям страшно от перспективы ушибов и переломов. Постарайтесь удержаться от вскриков и кудахтанья, если падение всё-таки произошло. Ваше спокойствие и рассудительность осадит начинающуюся истерику малыша и утвердит в мысли, что все не так уж и страшно.

8. Разрешите исследовать свое тело

Ложный стыд еще ни кому не принес пользы. Мы такие, какими нас создала природа. Не ругайте, если заметили, что малыш касается половых органов. Просто поясните, что изучать собственное тело лучше вдали от посторонних глаз.