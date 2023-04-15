"ТОЛЬКО РОДИТЕЛЯМ НЕ ГОВОРИ": УРОК, КОТОРЫЙ НАПУГАЛ МАМ И ПАП

"Мир сошёл с ума. Молодец, Альфи!": Эта фраза за последние полгода стала трендом в Британии. Кто такой Альфи и почему он молодец? 11-летний мальчишка всего лишь заявил на уроке о том, что в мире существует два пола – мужской и женский. Почему его уже называют героем – давайте разберёмся.

Всё началось в сентябре 2022 года. 11-летний мальчик по имени Альфи пришёл домой из своей новой школы на острове Мэн и начал рассказывать о том, как провёл свой школьный день. То, что рассказал своим родителям ребёнок, который всё ещё остаётся младшим школьником, ввело их в ступор, а скорее шокировало.

В тот самый день учитель выгнал его с урока за "грубость" по отношению к приглашённому на урок гостю-оратору. Нас всех с детства учат вежливо общаться со взрослыми, но давайте поинтересуемся: кому именно, как и почему "нагрубил" Альфи? Дело в том, что на урок к младшим школьникам пригласили… местного трансвестита *, который рассказал детишкам на "уроке полового воспитания", что у людей 73 пола.

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Альфи был не согласен. Мальчик поднял руку и, к разочарованию приглашённого извращенца, не стал задавать "интересные вопросы", а поправил непутёвого гостя – объяснил, что в мире существует два пола. Мужской и женский.

Что же сказал учитель?

Учитель сказал, что я расстроил гостя, и мне велели покинуть класс, а затем пригрозили изоляцией, – объяснил мальчик родителям.

Родители Альфи оказались "немодными" для Европы мамой и папой, которые воспитывают ребёнка в здоровых традициях, поэтому, конечно, были шокированы. В школу тут же поступила жалоба о том, что их сына несправедливо наказали за вежливое выражение своего мнения.

С того момента на маленьком острове с населением 84 000 британских граждан в Ирландском море были приостановлены все уроки "по воспитанию отношений и секса" в школе королевы Елизаветы II. В то же время было начато расследование того, что родители чётко и бескомпромиссно назвали наглядными и непристойными занятиями, совершенно не подходящими для детей, только что окончивших начальную школу.

То, что началось, как британские СМИ назвали, "досадным инцидентом" в классе в маленьком городке Британии, переросло в общенациональный скандал, который привлёк внимание тысяч родителей. Ещё бы – такие уроки проводились зачастую не только вопреки протесту родителей, но и вообще без их согласия или ведома.

"У меня толстая кожа, я не боюсь"

А как иначе реагировать, когда мальчику или девочке, едва окончившим начальные классы, рассказывают страшные для психики маленького ребёнка вещи? Оказалось, что на уроках включали "обучающие видеоролики-инструкции" по "успешной мастурбации", детям показывали наглядно на видео, как девушка должна надевать презерватив мужчине, что такое оральный и анальный секс, как пользоваться интимной смазкой и для чего она нужна. А ещё хирург в ролике показывал, как может "превратить" тётю в дядю, а дядю в тётю, что именно кому отрежут, а кому пришьют. На уроках творилась настоящая, говоря на сленге, жесть.

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Государство вдалбливает родителям, что мы должны заботиться о том, чтобы наши дети безопасно выходили в интернет, чтобы мы обеспечивали им безопасность в онлайне и всегда наблюдали за ними. Когда мы отправляем детей в школу, они на уроках видят то, от чего мы оберегаем их психику, – заявила Элиза Кокс, мать двоих детей, возглавившая родительский протест.

По словам женщины, многие родители боятся высказываться публично, потому что опасаются преследований в Сети или обвинений в гомофобии. Однако лично она останавливаться не намерена.

У меня толстая кожа. Я не беспокоюсь об этом. Речь идёт о защите наших детей, – объяснила женщина.

"Угадайте слово на букву с"

По словам Кокс, ей не страшно вступать в противостояние с извращённой "идеологией", идущей с самой верхушки государства. После историй, которые ей сообщили другие родители, молчать об этом и согласно кивать она просто не смогла. Вот хотя бы история матери, 12-летняя дочь которой также посетила такие "уроки". Девочку попросили встать вместе с парнями, подержать деревянный фаллоимитатор и надеть на него презерватив.

Дочь – чувствительный и высокоинтеллектуальный ребёнок. Она была унижена, глубоко смущена. Она будет помнить это всю свою жизнь, и это может повлиять на её отношения позже, – говорит мать.

Сейчас девочка отказывается ходить в школу. У неё срыв. Стоит понимать, что для нас, взрослых, эта история – совершенно дикая, на взгляд родителей и просто людей со зрелой психикой, а для ребёнка 12 лет, воспитанного в традиционной семье, это что-то унизительное и позорное.

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Другая мама рассказала, как её маленькая дочь пришла и спросила, что такое "секс".

Она выучила это слово днём от своего учителя естествознания в школе, – рассказывает мать.

Детям предложили "ребус": вот, мол, есть некое слово "с**с", а рядом с ним слова "оральный", "анальный" и "пальчиковый". Малышам предложили назвать то самое слово.

Секс не был предложен ни одним из учеников. Учительница научила этому мою дочь и других детей, – рассказывает женщина.

Инженер-программист Мэтью рассказал о неприятном сюрпризе, который застал его на ужине с семьёй и друзьями. Один из 11-летних учеников за столом заявил: "Сегодня в школе мы говорили об анале".

За ужином были дети помладше, поэтому они захотели узнать, что такое анальный секс. Некоторые из них – дети, которые восемь месяцев назад верили в Деда Мороза. Они были по-детски чисты и наивны, когда пришли в школу в сентябре прошлого года. Это продолжалось недолго, потому что учитель сказал моему ребёнку и другим, что Деда Мороза не существует.

40-летняя "школьница-мужчина"

Всё больше детей, совсем не готовых к такой информации, стали приходить домой и спрашивать: "можно ли забеременеть через задний проход", "можно ли через рот" и прочие подобные вопросы. Родители ужасались, когда выяснялись объёмы и масштабы "учебного процесса". Мамы и папы создали петицию, в которой в том числе указали, что приглашение на уроки к 11- и 12-летним детям извращенцев – это нечто из ряда вон выходящее.

ФОТО: © MAURO UJETTO/ ZUMAPRESS.COM/GLOBAL LOOK PRESS

"Совершенно неприемлемо и небезопасно, это подвергает детей риску причинения вреда из-за графического, непристойного представления сексуальных актов и гендерной идентичности, включая изображения трансгендерных* операций", – говорится в петиции.

Как и почему этому приглашенному "докладчику", неподготовленному взрослому человеку (извращенцу), было разрешено обсуждать гендерные проблемы с детской аудиторией? – добавляют мамы и папы.

Родители пребывают в праведном гневе и грозят продвигающим такие извращения детям реальными тюремными сроками. В департаменте образования только из-за шумихи неравнодушных родителей заявили, что приостановят занятия на время открытого расследования. Однако гнев мам и пап не остановить – без их ведома детям рассказывали настоящие ужасы для детского, неокрепшего ума.

Однако стоит отметить, что многие не верят в справедливость.

Люди отмечают, что целые районы британских учреждений переходят под контроль правительственных чиновников – полиция, национальная служба здравоохранения, государственная служба, образование и военные, которые навязывают набор идей и верований, на которые у них нет законных полномочий.

"Когда их уличают, они находят слабое оправдание, ждут, пока шумиха утихнет, а затем продолжают в том же духе. Никто, у кого есть власть, остановить их, похоже, не заинтересован, и гниение продолжается. Неудивительно, что люди потеряли веру в то, что истеблишмент поддерживает их, поскольку это продолжается уже много лет, – считает пользователь evenolderfogey.

Мои родители рассказали мне о "птичках и пчёлках", когда мне было 11 лет. Это было сделано деликатно: часть любовных отношений и естественной химии между двумя людьми. Школы изображают это так, как будто это необходимая механическая/рутинная работа. Совершенно неправильный подход, – добавляет Rosjoy.

"Действительно. И мне было бы интересно узнать, как выглядит этот нелепый список из 73 полов.... Полная тарабарщина", – считает Talk-Sense

"Скоро в ближайшую к вам школу придёт мужчина, который выдает себя за 12-летнюю девочку. А теперь давайте, дети, вы должны поиграть с ним. Думаете, я шучу?! Когда и где будут проведены границы?!" – негодует Just Thinking 1979.

"Как говорится, если что-то считается "только для взрослых", то это не следует показывать лицам младше 18 лет. Поступать так – это преступление!" – утверждает peed-ant.

Мир сошёл с ума. Молодец, Альфи! – пишут многие британцы в местных ресурсах.

"А как у них?"

Всего за пару десятилетий нас приучили не перенимать лучший опыт стран мира, а жить с оглядкой на других. Но если приглядеться, так ли всё хорошо там, где нас нет? Разбираемся предметно. Царьград рассказывает о мировом опыте в той или иной сфере жизни. Мы не говорим, что у них плохо, а в России хорошо. Просто приводим факты, в том числе показывая, к чему мы можем стремиться, а о чём лучше забыть навсегда.

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* Царьград продолжает настаивать, что специальная терминология – "трансгендеры", "геи" и прочее – не нужна. Подобные вещи следует называть своими именами. Речь идёт об извращениях.

https://tsargrad.tv/special_projects/tolko-roditeljam-ne-gov...