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Сочные котлеты с салатом из свежих овощей

Категория рецептов: Мясо

Рекомендуется детям: от 3 лет
Время приготовления: 45 минут
Сочные котлеты с салатом из свежих овощей
Ингредиенты
мясной фарш
300 грамм
чеснок
1 ломтик
капуста
200 грамм
свежие овощи — для подачи
Процесс приготовления
1

Рецепт с секретом: добавленная в мясной фарш измельченная капуста останется никем незамеченной, но при этом котлеты получатся еще более сочными и полезными.

Подготовить ингредиенты.

Сочные котлеты с салатом из свежих овощей
2

Капусту измельчить блендером.

Сочные котлеты с салатом из свежих овощей
3

Добавить к капусте пропущенный через пресс чеснок.

Сочные котлеты с салатом из свежих овощей
4

Содержимое пакетикаСочные котлеты с салатом из свежих овощей всыпать в 150 мл теплой воды, размешать и дать настояться 2 минуты.

Сочные котлеты с салатом из свежих овощей
5

К фаршу добавить измельченную капусту, тщательно перемешать.

Сочные котлеты с салатом из свежих овощей
6

Добавить в фарш смесь и тщательно размешать.

Сочные котлеты с салатом из свежих овощей
7

Слепить небольшого размера котлетки.

Сочные котлеты с салатом из свежих овощей
8

При желании запанировать в муке или панировочных сухарях, быстро обжарить на сковороде.

Сочные котлеты с салатом из свежих овощей
9

А затем довести до готовности в духовке.

Сочные котлеты с салатом из свежих овощей
10

Готовые котлеты подавать с салатом из свежих овощей.

Приятного аппетита!

Сочные котлеты с салатом из свежих овощей

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