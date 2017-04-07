Сочные котлеты с салатом из свежих овощей

Категория рецептов: Мясо
Время приготовления: 45 минут
Рецепт с секретом: добавленная в мясной фарш измельченная капуста останется никем незамеченной, но при этом котлеты получатся еще более сочными и полезными.
Подготовить ингредиенты.
Капусту измельчить блендером.
Добавить к капусте пропущенный через пресс чеснок.
Содержимое пакетика всыпать в 150 мл теплой воды, размешать и дать настояться 2 минуты.
К фаршу добавить измельченную капусту, тщательно перемешать.
Добавить в фарш смесь и тщательно размешать.
Слепить небольшого размера котлетки.
При желании запанировать в муке или панировочных сухарях, быстро обжарить на сковороде.
А затем довести до готовности в духовке.
Готовые котлеты подавать с салатом из свежих овощей.
Приятного аппетита!
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