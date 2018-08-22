Буквы разные писать? Как подготовить первоклассника к школе. Часть 1

«Вот пойдёшь в школу, там тебя всему научат», - слышит малыш от родителей, заранее представляя школьную жизнь в виде каторги. «Да пускай набегается, наиграется в последние денёчки», - подкрепляют его опасения бабушки и дедушки. Новости СМИ2

У ребёнка происходит наслаивание негативных ощущений, что, якобы, в школе ему будут навязывать что-то очень трудное, хочешь - не хочешь, а лишат всяких игр и развлечений. Это почти конец света! Ну, уж конец радостной и беззаботной жизни точно.

Есть и другие крайности - когда родители пытаются обучить ребенка чтению, письму и счету до школы. Причем в то время, когда сверстники гоняют мяч на солнышке, а ваш будущий ученый должен сидеть и считать ненавистные палочки. Или в качестве наказания за какую-нибудь провинность прочитать целый абзац! Этот ужас для малыша запомнится надолго, и вряд ли после этого он захочет стать главным бухгалтером, директором банка или разработчиком проектов.

Я бы в киллеры пошел, пусть меня научат...

Помните, раньше многие дети мечтали стать космонавтами? Думаете почему? Правильно, чтобы свалить, куда подальше от всех этих проблем. Потом приоритет был отдан профессиональным киллерам. Следите за ходом мыслей? То-то же! Сейчас, слава богу, не такие предпочтения. Лучшими профессиями среди современных шестилеток считаются создатели всевозможных программ: от роликов до фильмов, шоу и компьютерных игр. Это тоже не всегда хорошо, но о роли компьютеров чуть позже…

Для чего такое большое предисловие? Всё это к тому, что «как вы лодку назовёте, так она и поплывёт». В смысле, как вы ребенка к школьной жизни подготовите, так он и будет к ней относиться. Спросите у своего малыша, кем он хочет стать. И главное – почему? Что привлекает ребенка в данной профессии? Так вы можете определить, в каком направлении вам работать.

Моя знакомая работает в детском садике. Когда шёл опрос детей, кто кем хочет стать, одна шестилетняя девочка сказала - учительницей. Когда у неё спросили почему, она ответила: «Чтобы всех учить, надоело, что все вокруг учат её». А один мальчик пожелал быть лесником. «Наверно, природу любишь?» «Не особо, просто хочется побыть одному!» Как же они бывают правы, наши дети!

Индивидуальный подход

Каждый ребенок индивидуален, подготовка к школьной жизни также должна происходить индивидуально. Работать над этим необходимо родителям. Даже, если ваш ребенок посещает детский сад, не нужно переваливать весь процесс на плечи воспитателей (а затем и учителей). Там, конечно, даются необходимые знания, но когда в группах и классах по 20-25 детей, сложно выделить именно вашего ребенка.

Поручения и оценки

Подготовить шестилетку к школьной жизни можно и дома. Для этого совсем не обязательно изучать программы чтения и письма – значительно важнее психологический настрой. Нужно показать ребенку, что школа - это рубеж, а не переход в ужасно сложную взрослую жизнь, всего лишь новый этап в его жизни, более серьезный, более ответственный. Давайте ребенку взрослые поручения. Не забывайте потом проверить и оценить работу. И сам ребенок пусть учится оценивать свой труд.

Чтение и мнение

Конечно, всё это должно происходить постепенно, не перед самым первым сентября, а задолго до школы. Приучая ребенка к самостоятельности, вы поможете малышу быстрее адаптироваться не только среди сверстников, но и в обществе взрослых.

Больше читайте. Не аудиокниги и мультфильмы, а именно живое чтение помогает развиваться малышу. Вы можете в любой момент остановиться и переспросить, как понял ребенок этот момент, попросить пересказать или выразить свое мнение. Побуждайте его к рассуждению. В начальных классах наибольшие трудности испытывают те дети, которые не умеют связно и последовательно излагать свои мысли.

Компьютер: «за и против»

В «век инноваций и компьютеризаций» глупо было бы отрицать компьютерное обучение вообще. Не нужно только делать из этого единственное общение и развлечение ребенка. Чтобы не потерять потом свое чадо во всемирной паутине, приобщайте его больше к живому общению, к развивающим играм на улице и дома.

Многие родители считают, что работа с мышкой развивает мелкую моторику, а компьютерные игры - мышление и память. Действительно, есть хорошие обучающие программы, но помните, что за компьютером ребенок может проводить не более часа в день. А насчет мелкой моторики, так куда полезнее рисование, раскрашивание, лепка и конструирование. Развиваются и все группы мышц кисти, и рука подготавливается к письму, уж не говоря о развитии фантазии и творческой активности.

Так что, если ваш малыш мнит себя будущим великим программистом, может означать и то, что ему просто-напросто не хватает коммуникаций. Поиграйте с ним в мяч во дворе или попросите помочь лепить пельмешки...

Продолжение следует…