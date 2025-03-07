Муж взревновал и ушёл, узнав о чужом ребёнке: "Я доказала, детей подменили"

Ольга Антонова

Спустя восемь лет многодетная мать узнала, что любимая средняя дочь ей не родная. Всё началось с тайного анализа ДНК. Но где тогда её дочка? Кто её воспитывает? Женщина начала расследование, хотя в полиции отговаривали. О житейской драме, потерях и обретениях — в материале Царьграда.

В 2020 году жительница Павловского Посада Татьяна Солдатова узнала, что восьмилетняя любимая дочка София ей не родная. Драму "запустил" муж Игорь (имя изменено). Но Татьяне скрывать было нечего. Мужа она любила, брак был венчанный, семья — православная.

К рождению Софии готовились, но на шестом месяце беременности начались преждевременные роды. Девочка родилась маленькой, как кукла. Ребёнка Таня толком и не рассмотрела, его тут же унесли в реанимацию. И в боксе для детей малышку она видела пару раз: Соня была в шапочке, лежала на животике, спала.

Я попросила крестить ребёночка, в реанимацию пришёл батюшка. Я стояла там же, у кувезы.

Потом Софию перевезли в отделение недоношенных детской больницы в городе Королёве. Но маму вместе с ней не положили — в отделении шёл ремонт, мест не хватало. В следующий раз дочь она увидела через две недели. Дети лежали в отдельной палате, в кувезах. На стеклянном колпаке была бирка, на ребёнке бирочки не было.

Ещё неделю спустя Татьяне выделили место в палате. Соседкой была молодая женщина по имени Людмила (имя изменено). Она тоже родила раньше срока дочь. И дата рождения примерно та же, и проблемы со здоровьем. Детей привозили в палату, подключали датчики, передавали мамам для кормления. С новой знакомой Татьяна попрощалась перед выпиской.

София росла слабенькой, и в первый год жизни усилия семьи были сконцентрированы на её здоровье. В семье родился сын. Но муж Игорь был мрачнее тучи: ни один ребёнок на него не похож. Обострилась ревность. Татьяна недоумевала: она любит мужа, вся в семье, при детях, о чём он? Но упрёки и разборки набирали обороты. Супруги почти перестали разговаривать. А если Игорь и задавал вопросы, то только о том, от кого рождены дети.

Несовместимость — 99,9%

Соне было восемь, когда муж принёс листок с результатами лабораторных анализов. "Она не моя дочь!" — бросил он. Татьяна настояла на повторном ДНК, сдала сама. Игорь спросил: зачем? Объяснить она не смогла. Но результат сшиб с ног: София не ее дочь, несовместимость — 99%. Подменили? Но муж решительно заявил:

Никакой подмены не бывает. Ерунда.

Средняя дочка, любимая, нежная, с которой мама чувствует себя счастливой, не родная? Но где же её кровная дочь? Жива ли? Подмена могла случиться только в детской больнице в Королёве, была уверена Татьяна. Она обратилась в прокуратуру, был нужен список женщин, которые лежали вместе с детьми с нею. Следователи делали запросы, ответы шли подолгу. Татьяна начала своё расследование.

В полиции её отговаривали: вы ничего не найдёте, у вас же есть ребенок, вы его любите, зачем вы кого-то ещё ищете? Как объяснить, что сердце не на месте? Но список тех, кто с ней был в больнице, получила, искала их в соцсетях.

Муж не помогал, всё больше отдаляясь.

Его отношение к свалившейся беде стало для Татьяны главным ударом. Ведь она всегда надеялась, что если с ней что-то случится, дети будут в его надёжных руках. А он давил, подозревал…

"Ты не отнимешь у меня дочь?"

Следствие, проведённое Татьяной, отсекло тех, кто не подходил, и осталась одна женщина, та самая соседка по палате Людмила. Нашли её телефон.

Шёл 2021 год. Татьяна позвонила Людмиле: "Привет, помнишь меня?". Та обрадовалась, женщины поговорили о детях. И Татьяна как в омут головой бросилась: поменяли наших девочек. И заплакала. Людмила молчала. А потом спросила: "Таня, ты не отнимешь у нас дочь?" — "Что ты, просто позволь мне видеть, как она растёт".

Анализы ДНК подтвердили подмену. Юля, которую воспитывала Людмила, — кровная дочь Солдатовой. Сначала девочкам сказали, что они троюродные сестры, которые недавно нашлись. Девочки подружились, ежедневно общались по видеосвязи.

"Первая встреча была самой тяжёлой. Я нашла дочь! Но обнять её нельзя: как отреагирует девятилетний ребёнок на чужую тетю? Юлия, кстати, единственный ребёнок, который похож на моего бывшего мужа. Но ему дети теперь не нужны", — говорит Татьяна.

Однажды Татьяна посадила Софью рядышком и рассказала о подмене. Сказала, что Соня всегда будет её любимой дочкой. Но просто иногда так происходит. "Да всё нормально, мама", — спокойно сказала умная дочка.

Юлии тоже рассказали правду. Она плакала, Татьяна успокаивала: ничего плохого не случилось. Зато появились старшая сестра и брат. "Но вы ведь понимаете, что я не смогу называть вас мамой?" — резанула фраза. "Конечно. Я не прошу. Я хочу, чтобы ты была где-то рядом, приезжала в гости".

Больница ошибки не признала

Две мамы пошли в суд, потребовали компенсацию за нравственные и моральные страдания. Добиться справедливости оказалось трудно. Во-первых, в заключении следствия не было указано, что подмена произошла в больнице. Во-вторых, за сроком давности привлечь кого-то к ответственности было трудно.

Завотделением патологии новорождённых больницы Королёва признала, что бирки на ручках-ножках детей мешают во время медицинских манипуляций, поэтому их кладут в кувез с ребёнком.

Бывший лечащий врач сказала, что одна бирка вклеивается в историю болезни, вторая надевается на руку ребёнка, третья кладётся в изголовье кувеза, четвёртая наклеивается на кувез. При этом врачи утверждали, что механизм отработан, и перепутать детей в больнице было невозможно. Вины врачи не признали.

Дело бесплатно вела правозащитница Екатерина Гордон. Мамы подали иск к Минздраву и к городской больнице Королёва на девять млн рублей, по миллиону за каждый год, которые они прожили, не видя кровных детей. 24 марта 2023 года городской суд Королёва частично удовлетворил иск, присудив каждой семье по миллиону.

Драма двух семей позволила изменить требования, предъявляемые к обращению с новорождёнными. Екатерина Гордон в суде пояснила:

Мы обратились в Минздрав и к уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Будет разработана единая система обязательной идентификации детей.

А что же муж? Татьяна нашла ребёнка, принесла Игорю фотографию: "Вот наша дочь, я была тебе верна". "И напрасно принесла. Мне ничего не нужно". Тогда Татьяна подала на развод, начав жизнь с чистого листа. Купила в ипотеку "убитую" квартиру, потихоньку делает ремонт:

— Всё, что произошло, — Богом данное. Сейчас детей у меня много: три дочки и сын! Я пересмотрела отношения к людям, к себе. Я научилась слышать детей. А ремонт когда-нибудь закончится. Всё к лучшему...