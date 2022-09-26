Почему ваш контроль за ребенком ни к чему хорошему не приведет

Вы продолжаете контролировать каждый шаг своего ребенка, несмотря на то что он уже достаточно самостоятелен? Значит, эта статья для вас.

Существуют опасения, что без контроля дети «покатятся по наклонной». Родители так этого боятся, что не хотят ни на секунду ослаблять давление. Они уверены, что их ограничения жизненно необходимы и поэтому готовы их отстаивать.

Идея о том, что «воспитание = контроль» так глубоко укоренилась в нашем сознании, что мы не желаем знать ничего другого.

Давайте разберемся, почему контроль нередко приносит больше вреда, чем пользы, и что случится, если мы предоставим своим детям больше свободы.

Почему излишний контроль – это плохо

Что делают сплошные родительские ограничения со способностью ребенка самостоятельно принимать решения? К сожалению, разрушают ее.

Вместо того чтобы прислушиваться к собственным потребностям и действовать согласно им, ребенок попадает в зависимость от чужого решения. Контроль заставляет детей действовать необоснованно с их точки зрения.

Ребенок, который регулярно лишается права принимать собственные решения, приходит к выводу, что он вообще этого права не имеет.

И оказывается в постоянной роли подчиненного.

Бывают другие случаи – когда ребенок начинает бунтовать. А где у любого человека есть возможность получить контроль над собой? В таких вопросах, как еда и сон.

Конечно, родители могут попытаться принудить или даже наказать детей за непослушание, но по-настоящему оказать влияние они не могут. Ведь вы не заставите кого-то хотеть есть или спать помимо его воли, и дети знают это.

Многие родители испытывают трудности не потому, что дети неразумны или непослушны сами по себе, а потому что они сопротивляются излишнему давлению.

Почему нельзя давать свободу ребенку только на один день

Психологи говорят: «Свободный от излишнего давления ребенок поступает правильно!» Однако многие родители с этим не согласятся.

Потому что они пытались отказаться от контроля «на один день» или даже «на одну неделю», и это «не работало». Но оно и не будет так работать!

Ребенок, который на протяжении всей жизни находился под постоянным контролем , не сможет внезапно «переключить свой тумблер» и освободиться.

Он просто не знает, как реагировать на свои потребности и что с ними делать, ведь у него никогда не было возможности практиковаться в этом. Отсюда безответственное поведение.

Кроме того, ребенок может просто не поверить, что ему предоставили подлинную свободу, и постарается испробовать все «запрещенное», насколько это возможно, прежде чем контроль будет вновь восстановлен.

Потому что ребенок, который «пробовал свободу» на один день или только в определенных областях, не представляет, как по-настоящему выглядит свободное детство.

Чтобы выстроить отношения с детьми заново, научиться доверять и уважать друг друга, надо снять контроль раз и навсегда и пережить период адаптации ребенка.

Когда дети не обременены ожиданиями и требованиями других людей, они действительно становятся самими собой.

А еще они...

…хотят учиться

Не думайте, что свободные дети не способны учиться. Наоборот, и у них есть обширные возможности и большое желание развиваться.

Контроль не является необходимым ингредиентом для обучения. На самом деле он даже вреден.

Дети способны изучать все, что им нужно, без принуждения или поощрения. И они делают это, потому что действительно хотят.

Они знают себя и свои пределы, они уверены в том, что могут и чего не могут сделать. Они просят о помощи и руководстве, когда правда в них нуждаются, зная, что не рискуют лишиться своего увлечения из-за контроля и недовольства родителей.

Свободные дети способны управлять своим временем, принимать решения о своем внешнем виде, развивать свои интересы и хобби. С ними очень интересно разговаривать и спорить, ведь они действительно много знают!

Кроме того, дети без контроля внутренне мотивированны. Они не стараются соответствовать требованиям или ожиданиям других людей, а ориентируются на свои личные потребности.

Они также не зависят от похвалы и признания усилий. Они делают что-то для себя, потому что хотят этого, потому что это их привлекло и им захотелось внести свой вклад. И главное – они получают настоящие удовольствие от своих достижений.

…заслуживают доверия

Несмотря на то что многие считают, что дети безрассудны, это далеко не так. В конце концов, стремление к безопасности заложено в нас природой, иначе человеческий вид просто не выжил бы!

Ребенок, которому ничего не запрещают, может свободно экспериментировать с вещами, такими как еда или сон. Так он познает устройство мира и общества, наблюдает за взрослыми, учится у них поступать правильно.

Свободный ребенок чувствует ответственность за себя, и поэтому ему можно доверять.

Кроме того, он понимает, что в любой момент получит поддержку и не будет наказан за проступок или ошибку. Ведь почему люди лгут? Из-за страха перед последствиями.

Дети, которые поддерживаются и принимаются родителями в любой ситуации, с большей вероятностью будут честными.

…ценят ваше мнение

Считается, что ребенок, который не слушается родителей, вырастет грубым, невоспитанным и бескультурным. Но это не так.

Дети, которые чувствуют уважение к себе, начинают уважать других. Дети, которых считают равными, относятся к другим как к равным. Дети, чье мнение ценится, прислушиваются к мнению других.

Вы не можете воспитать хорошего человека, относясь к нему плохо, потому что дети учатся правильно себя вести, беря пример со взрослых.

Многие родители опасаются, что без контроля они не будут иметь никакого влияния на своих детей. Это также маловероятно в контексте уважительных отношений.

Когда вас слышат и ценят, вы начинаете чутко относиться к чувствам и потребностям других.

Ребенок, которого в семье уважают, никогда не проигнорирует мнение своих родителей.

…становятся самими собой

Дети без контроля раскрываются как личности. Вы увидите замечательных людей, которыми они в действительности являются, а не вариант, сформированный ожиданиями других.

Свободный ребенок умеет принимать решения, которые ему удобны, и на него меньше влияет принудительная тактика других.

Он будет подвергать сомнению даже авторитарных взрослых, если сочтет их слова несправедливыми или необоснованными.

Можно возразить, что это плохо скажется в дальнейшем, когда выросший в свободе человек устроится на работу, и ему нужно будет следовать указаниям начальника. Но ведь есть разница между добровольно заключенными отношениями, в которых вы соглашаетесь делать то, что от вас требуется, и теми решениями, которые принимают за вас другие люди в принудительном порядке.

Дети без контроля свободны быть собой, принимать выгодные решения и выбирать, как им жить.

…готовы помочь

Задолго до того как они смогут по-настоящему помочь, дети отчаянно хотят внести свой вклад. Как и все мы, они хотят быть полезными. И наша задача – убедить их в этом.

Ошибка, которую делают многие родители в попытках научить детей помогать, – это назначать обязанности и наказывать за невыполнение.

Дети хотят быть необходимыми, но, превращая их помощь в обязанность или возможность получить желаемое, вы изменяете понимание подлинной полезности.

Свободные дети оказывают помощь порой своими собственными, уникальными способами, но при этом они чувствуют, что их усилия имеют смысл и ценятся.

Родители захотят спросить: «Как насчет времени? Когда дети должны выполнить то, что мы просим?» Дело в том, что о сроках нужно договариваться совместно. Это не будет проблемой при доверительных отношениях, потому что дети прислушаются к вам и придумают способ помочь как можно скорее.

…не отдаляются от родителей

Отношения, основанные на уважении, доверии, равенстве и безусловной любви, налаживают прочную связь между людьми.

Мирная семья – это семья, в которой родители и дети являются союзниками.

Контроль нарушает это. Если вы контролируете сейчас, то рискуете потерять связь позже, когда взрослый ребенок постарается как можно быстрее отдалиться от вас.

Быть рядом со своим ребенком – это радость. Поэтому не стоит пытаться управлять им. Отношения с детьми могут быть гораздо больше, чем просто контроль.

Если вы будете придерживаться уважительного отношения друг к другу, то увидите, какого поистине замечательного и уникального человека вы создали! И как приятно быть с ним рядом.

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Статья опубликована на сайте Letidor.ru