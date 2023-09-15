СКАНДАЛ С УВОЛЬНЕНИЕМ 20 УЧИТЕЛЕЙ ИЗ ОДНОЙ ШКОЛЫ: ЕКАТЕРИНБУРГ СНОВА УДИВИЛ

Громкий скандал вновь разразился в одной из школ России. Из-за конфликтов с директором заявления на увольнения подали около 20 педагогов.

Новый скандал с массовым увольнением учителей из школы произошёл в Екатеринбурге - городе, который гордится своей свободой и даже оппозиционностью по сравнению с другими городами Сибири и Урала.

Напомним, в начале сентября похожие события уже происходили в одной из школ Санкт-Петербурга, где из-за конфликта с новым директором по собственному желанию уволились 17 учителей. Тогда школа к новому учебному году потеряла четверть штата.

ЧП в школе Екатеринбурга

По данным региональных СМИ, школа №22 в Екатеринбурге к середине сентября также массово потеряла педагогов. Как рассказали СМИ родители, не прошло и пары недель с Дня знаний, как во многих классах ученики не могут полноценно изучать географию, биологию, литературу и русский язык, поскольку предметы просто некому преподавать.

Сообщается, будто из учебного заведения №22 ушли 20 педагогов, однако в руководстве школы уточнили: речь якобы идёт об увольнении "всего" 12 человек.

В связи с нехваткой учителей по указанным предметам, ученики школы вынуждены усиленно изучать физику и физкультуру. Ситуацией сильно встревожены родители.

Когда начались увольнения?

Как говорится в публикациях, увольнения в школе произошли в период с июня по август 2023 года. Также отмечается, что столь массовые увольнения для одной школы могут быть вызваны назначением в учебное заведение нового директора.

Сам руководитель учебного учреждения в Екатеринбурге - директор Илья Смирнов - в комментариях для СМИ отрицает конфликт с уволившимися педагогами. По его словам, учителя увольнялись по разным причинам, а не из-за личного конфликта с ним.

Руководство школы, как сообщает паблик "Типичный Екатеринбург", намерено восполнить нехватку учителей приглашением студентов в качестве педагогов.

Реакция властей на скандал в школе

После широкой огласки в местных и федеральных СМИ в связи с массовым увольнением учителей из одной конкретной школы №22 мэрия Екатеринбурга и министерство образования Свердловской области заверили, что взяли ситуацию на контроль.

В Минпросвещения России после многочисленных обращений журналистов в пятницу, 15 сентября, заверили:

Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе №22 г. Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объёме.

По данным регионального издания 66.ru, некоторые уволенные учителя рассказали о причинах своего ухода и методах руководства, которые применяет директор школы №22.

Уволилась из-за грубого отношения, вранья и неисполненных обещаний. Он (директор - ред.) регулярно говорил, что мы не достойны ничего, что он нас сломает. Что мы не отрабатываем свою зарплату, поэтому должны работать по 12 часов в день. Работала около 10 лет здесь. Очень люблю эту школу, тяжело было расставаться с ребятами и родителями,

- рассказала корреспонденту 66.RU одна из ушедших учителей на условиях анонимности.

Педагог при этом добавила, что готова вернуться в родную школу, если её возглавит другой директор. Женщина добавила, что после вынужденного увольнения из-за поведения начальника "уже нет веры в адекватных директоров".

Другая учительница рассказала, что руководитель требовал от них работать в школе по 12–18 часов в день:

В июне он посчитал, что учителя недостаточно работают в каникулы. И высчитал норму. Ему удалось посчитать и нормируемую часть (уроки), и ненормируемую (проверка тетрадей, работа с классом). На совещание он принес огромный лист. Там у некоторых, были такие цифры: 18 часов, 17 часов, 12 часов. В день. После этого, буквально через час, когда к нему пошли коллеги с вопросами, он сказал: "Конечно, я понимаю, что это нереально".

По заверениям бывших работников учебного заведения, директор не останавливался и перед грубым отношениям к пожилому и заслуженному педагогу.

"У нас есть учитель, который 1937 года рождения. В школе - всю жизнь. Сейчас занимается музеем. В конце мая он кричал на неё, угрожал увольнением за то, что она не рабочем месте в дни, когда у неё нет нагрузки", - добавила одна из уволившихся.

Возмущение родителей

Тем временем, по данным местных СМИ, не менее 40 родителей пытались попасть 15 сентября на приём к директору школы, чтобы обсудить ситуацию с нехваткой педагогов в школе и заменой тех предметов, по которым в штате школы нет учителей.

По словам собравшихся родителей, директор школы игнорирует родителей и личные приемы не проводит:

Я прихожу, в кабинете его голос: "Меня нет на месте". Как после этого искать общий язык с директором?

Родители также рассказали, что в какой-то момент их вообще перестали пускать в школу. Директор Илья Смирнов дал такое поручение охране, пригрозив увольнением в случае невыполнения приказа.

Со слов собравшихся на встречу родителей, директор школы Смирнов за их счёт закрывает и проблемы с финансированием школы.

"Мы для директора потенциальные инвесторы. У него деньги на первом месте. Он на первом собрании сразу сказал, что школе нужна финансовая помощь. Это похоже на вымогательство", - пожаловалась одна из матерей.

Собравшиеся также пожаловались на унижения, которые приходится терпеть учителям, и угрозы со стороны нового руководителя. Одна из родительниц рассказала, что, когда смогла уговорить одного из педагогов не увольняться, и пришла сообщить об этом директору, он при педагоге заявил: "Вот за это я готов вас сейчас побить".

Родители надеются, что вмешательство властей города и представителей системы образования поможет нормализовать ситуацию в школе.

Царьград неоднократно писал о том, к чему приводит хамское и высокомерное отношение чиновников, коим является также и директор школы, к своим подчинённым, а также обычным гражданам, таким как родители и сами ученики школы.

Показательно, что несколько лет назад именно в Свердловской области, чьей столицей является Екатеринбург, произошёл громкий скандал, когда экс-директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, будучи ещё в должности, заявила молодёжи, что нельзя требовать поддержки от государства: "Вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать".

https://tsargrad.tv/news/skandal-s-uvolneniem-20-uchitelej-i...