ГОСПОЖА ДЖАСТИНА ГРИНИНГ, ГЛАВА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЬЮ НА КАНАЛЕ BBC СООБЩИЛА О ТОМ, ЧТО ПРОЦЕСС ПЕРЕВОДА БРИТАНСКИХ СРЕДНИХ ШКОЛ НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗАВЕРШЕН.

В Англии советский опыт преподавания в средних школах начали перенимать еще в 80-х годах прошлого века. Новости СМИ2

Во время своего выступления госпожа министр особо остановилась на том, что в Англии дети теперь обучаются по гениальнейшим учебникам Розенталя, Ландау и Колмогорова. Учебники были переведены на английский язык чрезвычайно щепетильно, с соблюдением важнейшего требования – полностью сохранить их содержание, не допуская никаких искажений.

В результате перехода на советскую систему образования уровень знаний, получаемый британскими школьниками, оказался гораздо выше, в сравнении с показателями, которые демонстрируют выпускники самых престижных и дорогих элитных школ континентальной Европы. Такая ситуация в итоге привела к тому, что самые влиятельные люди со всего мира, в частности президенты и главы правительств других стран стремятся устроить своих детей в школы Итона, в которых преподавание по советской системе ведется с 1995 года.

«В министерстве образования не планируют останавливаться на данном этапе. После того как мы полностью перевели на систему образования СССР среднюю школу, пришло время перейти к подобным изменениям и в высшей школе. В Министерстве уже работают над проектом по изменению нынешней системы присвоения научных степеней. В Великобритании появится такое звание, как кандидат наук.

Ранее это было присуще только Советскому Союзу, а в ближайшее время ученые с этим званием будут и в Англии. Мы долгое время изучали этот вопрос и пришли к выводу, что наличие двух степеней – «кандидат» и «доктор» — намного рациональней, в сравнении с одной степенью PhD» — объясняет ситуацию в британском образовании госпожа Гриннинг.

Во время своего выступления министр также выразила слова благодарности своим российским коллегам, которые заняты переводом российского образования на западные стандарты. «В ситуации, когда на Западе берут все лучшее, что есть на Востоке, и наоборот, в мире обязательно наступит стабильность и безопасность» — отметила Гриннинг.