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Творожный пирог «Зебра»

Пирог «Зебра» с творогом - очень вкусный и эффектный. При заполнении начинкой старайтесь не спешить и делайте аккуратно.

Ингредиенты

Тесто:

Творог 9% - 150 г

Мука - 200 г

Разрыхлитель - 1.5 ч.л.

Молоко - 5 ст.л.

Масло рафинированное - 5 ст.л.

Сахар - 50 г

Начинка:

Творог 9% - 850 г

Сметана - 250 г

Молоко - 100 мл

Сахар - 150 г

Яйца - 2 шт.

Ванилин - 1 г

Пудинг - 50 г

Какао - 25 г

Крахмал - 25 г

  • 206 кКал
  • 2 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Многие знают пирог или кекс под названием "Зебра", но творожная "Зебра" встречается гораздо реже. Помню, я её готовила лет пять назад, и всё не складывалось повторить. Совсем недавно вспомнила об этом творожном пироге и захотела сделать его ещё лучше, чем когда-то. Рецепт немного доработала, так как в старом варианте меня не очень устраивало тесто - уж больно оно крошилось. В этот раз корзинку сделала из творожного теста и пирог отлично разрезался и не раскрошился. Начинку я делала не очень сладкую, можно добавить сахара больше.

Для приготовления творожного пирога «Зебра» подготовить из списка необходимые продукты.

Ингредиенты для творожного пирога «Зебра»
Фото 1

Творог для начинки следует протереть сквозь сито, для того чтобы масса стала однородной и хорошо растекалась.

Протереть творог через сито
Фото 2

К творогу добавить сахар, ванилин, яйца и сметану.

Положить яйца и сметану
Фото 3

Добавить пудинг и молоко, размешать массу ложкой.

Добавить пудинг и молоко
Фото 4

Затем с помощью погружного блендера массу хорошо взбить. Она будет ещё жидкой.

Взбить творожную массу блендером
Фото 5

Приготовить тесто. Если творог мягкий, без крупинок, то его можно не протирать. К творогу добавить просеянную с разрыхлителем муку.

Всыпать муку
Фото 6

Добавить в тесто сахар, молоко и рафинированное масло. Собрать тесто в единый комок.

Замесить тесто
Фото 7

Разъёмную форму диаметром 22 см проложить пергаментом, раскатать тесто, формируя бортики высотой 4 см. Тесто наколоть вилкой.

Выложить тесто в форму
Фото 8

Теперь снова возвращаемся к творожному наполнителю. Отливаем в отдельную миску половину массы, в одну добавляем какао, а во вторую - столько же крахмала, чтобы масса была одинаковой густоты.

Всыпать какао
Фото 9

Начинаем наливать поочерёдно тёмную и светлую массы по столовой ложке в центр. Начинка будет растекаться медленно, но помогать ей не нужно, чтобы не нарушить рисунок. Когда обе массы закончатся, сверху можно нарисовать паутинку.

Вылить творожную массу на тесто
Фото 10

Духовку нагреть до 175 градусов и выпекать пирог 1 час. После выпечки пирог оставить в духовке на 30 минут, затем вынуть на стол и дать остыть. После остывания творожный пирог «Зебра» должен выстояться, для того чтоб его легко можно было разрезать. Я оставила его на ночь в холодильнике.

Готовый творожный пирог «Зебра»
Фото 11

Пирог разрезаем на порции и подаём к столу.

Рецепт творожного пирога «Зебра»
Фото 12

Приятного аппетита!

Творожный пирог «Зебра», рецепт с фото
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