Творожный пирог «Зебра»

Многие знают пирог или кекс под названием "Зебра", но творожная "Зебра" встречается гораздо реже. Помню, я её готовила лет пять назад, и всё не складывалось повторить. Совсем недавно вспомнила об этом творожном пироге и захотела сделать его ещё лучше, чем когда-то. Рецепт немного доработала, так как в старом варианте меня не очень устраивало тесто - уж больно оно крошилось. В этот раз корзинку сделала из творожного теста и пирог отлично разрезался и не раскрошился. Начинку я делала не очень сладкую, можно добавить сахара больше.

Для приготовления творожного пирога «Зебра» подготовить из списка необходимые продукты.

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Творог для начинки следует протереть сквозь сито, для того чтобы масса стала однородной и хорошо растекалась.

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К творогу добавить сахар, ванилин, яйца и сметану.

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Добавить пудинг и молоко, размешать массу ложкой.

Фото 4

Затем с помощью погружного блендера массу хорошо взбить. Она будет ещё жидкой.

Фото 5

Приготовить тесто. Если творог мягкий, без крупинок, то его можно не протирать. К творогу добавить просеянную с разрыхлителем муку.

Фото 6

Добавить в тесто сахар, молоко и рафинированное масло. Собрать тесто в единый комок.

Фото 7

Разъёмную форму диаметром 22 см проложить пергаментом, раскатать тесто, формируя бортики высотой 4 см. Тесто наколоть вилкой.

Фото 8

Теперь снова возвращаемся к творожному наполнителю. Отливаем в отдельную миску половину массы, в одну добавляем какао, а во вторую - столько же крахмала, чтобы масса была одинаковой густоты.

Фото 9

Начинаем наливать поочерёдно тёмную и светлую массы по столовой ложке в центр. Начинка будет растекаться медленно, но помогать ей не нужно, чтобы не нарушить рисунок. Когда обе массы закончатся, сверху можно нарисовать паутинку.

Фото 10

Духовку нагреть до 175 градусов и выпекать пирог 1 час. После выпечки пирог оставить в духовке на 30 минут, затем вынуть на стол и дать остыть. После остывания творожный пирог «Зебра» должен выстояться, для того чтоб его легко можно было разрезать. Я оставила его на ночь в холодильнике.

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Пирог разрезаем на порции и подаём к столу.

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Приятного аппетита!