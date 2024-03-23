7 признаков, что первое свидание должно стать последним: советы соло-мамам

Быть одинокой мамой не просто. Нужно не только быть сразу и за маму, и за папу, но и финансово обеспечивать себя и детей. Даже если папа в наличии, дети, как правило, все равно живут с мамой — а значит, основное бремя ежедневных родительских обязанностей падает на нее.
Но это еще не все. Одинокие мамы — одиноки. Работа, дом, дети, конечно, не оставляют ни минуты покоя, но иногда так хочется, чтобы кто-то близкий был рядом. Годы идут, и вот она решает, что начнет снова ходить на свидания. Однако теперь все гораздо сложнее, чем в юности: у нее дети, и она не может себе позволить тратить время на человека, который не подходит ей или ее детям. Вот список качеств потенциального партнера, которые должны заставить насторожиться.
Отсутствие терпения
Если потенциальный партнер нетерпелив, раздражителен, импульсивен, вспыхивает как спичка — это огромный повод отказаться от продолжения знакомства. Такой человек может представлять опасность не только для самой женщины, но и для детей, которые требуют большого запаса терпения.
Плохие отношения с собственными детьми
Это нормально, когда одинокая мама встречается с одиноким папой. Им есть о чем поговорить, весьма вероятно, что у них общие интересы и они подходят друг другу лучше, чем одинокая мама и бездетный мужчина. Однако стоит обратить внимание на то, как отец относится к своим детям. Если он редко их видит и не предпринимает никаких усилий, чтобы видеть их чаще и принимать больше участия в их жизни, есть о чем задуматься.
Плохие отношения с бывшей женой
Если у мужчины конфликт с бывшей женой, это может негативно отразиться на новых отношениях. Поэтому такая ситуация — повод насторожиться.
Негативное отношение к разговорам о детях
Дети составляют огромную часть жизни одинокой мамы, поэтому нет ничего странного в том, что она много о них говорит, даже во время свидания. Но как ведет себя при этом новый знакомый, слушает ли он? Или сидит со скучающим видом, демонстрируя, что ему это неинтересно? Или пытается перевести разговор на другую тему? Словом, такая реакция — это повод для сомнений в целесообразности продолжения знакомства.
Говорит только о себе
Требует встречи с детьми
В норме, прежде чем знакомить потенциального партнера с детьми, необходимо узнать этого человека получше, сходить с ним хотя бы на несколько свиданий. Но если новый знакомый требует, чтобы мама представила его своим детям как можно быстрее, и не принимает отказы, с таким человеком нужно рвать немедленно.
Делает странные комплименты
Одинокой маме хочется, чтобы новый знакомый увидел в ней личность, женщину, в конце концов. Но если она слышит что-то вроде «Для мамы вы очень привлекательны» или «Вы выглядите лучше, чем я ожидал, ведь у вас дети», то с автором таких сомнительных комплиментов отношения лучше не заводить.
По материалам сайта moms.com
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