7 признаков, что первое свидание должно стать последним: советы соло-мамам

Но это еще не все. Одинокие мамы — одиноки. Работа, дом, дети, конечно, не оставляют ни минуты покоя, но иногда так хочется, чтобы кто-то близкий был рядом. Годы идут, и вот она решает, что начнет снова ходить на свидания. Однако теперь все гораздо сложнее, чем в юности: у нее дети, и она не может себе позволить тратить время на человека, который не подходит ей или ее детям. Вот список качеств потенциального партнера, которые должны заставить насторожиться.