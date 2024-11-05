Со скольки лет детей пускают на каток?

Катание на коньках — отличный досуг для детей. Это способ зарядиться хорошим настроением и оздоровиться. Но знакомство со льдом должно происходить должным образом и в нужное время, чтобы не навредить.

Во сколько лет ребенку можно на каток?

Ограничений по возрасту на катке нет.

Но, до 4-5 лет ребенку нечего делать на льду. Ранний выход на лед в возрасте 2-3 лет тоже возможен, и малыши вполне могут успешно освоить коньки, но в этом нежном возрасте велик риск травм, потому что мышцы, связки и весь опорно-двигательный аппарат ребенка не готов к таким нагрузкам.

Если вы все таки решили поставить двух- или трехлетнего малыша на коньки, то лучше выбрать двухполозные коньки. Так и травм будет меньше, и ребенку будет чуть удобнее. К тому же, размер коньков однополозных начинается от 25 размера.

4-5 летних детей можно уже ставить на коньки однополозные. Коньки «на вырост» брать категорически нельзя, потому что на катке важна техника и безопасность, а большие коньки не зафиксируют плотно ножку и не защитят от травм. Оптимально брать коньки на размер больше, чтобы надевать с плотным носком.

Одеваться на каток нужно теплее, как если бы вы пошли кататься на горку. Если каток крытый, то там теплее и сильно укутываться не стоит. Но не забудьте взять варежки.

Во время катания может появится насморк — это нормальная реакция, которая появляется из-за того, что мы дышим часто и организм начинает усиленно увлажнять слизистую.

Кататься на открытом катке лучше когда температура воздуха не ниже –15. Первый выход на лед не должен превышать 10-15 минут. Постепенно можно дойти до часового катания, но не забывайте о 10-минутных перерывах, когда лучше зайти в раздевалку и отдохнуть, расшнуровав коньки.