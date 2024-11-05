РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Эмоциональная устойчивость - врожденное свойство личности... Кто имеет слабую нервную систему и эмоцион...Эмоциональная уст...
  • Вадим Кузнецов
    " Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем го...Окружающий кумир....
  • Sergey Ivanov
    Меня читать научил отец. Перед школой я уже мог бегло читать, причем не только детские книжки, но и газетный текст дл...Должен ли ребенок...

Со скольки лет детей пускают на каток?

Катание на коньках — отличный досуг для детей. Это способ зарядиться хорошим настроением и оздоровиться. Но знакомство со льдом должно происходить должным образом и в нужное время, чтобы не навредить.

Во сколько лет ребенку можно на каток?

Ограничений по возрасту на катке нет.

Но, до 4-5 лет ребенку нечего делать на льду. Ранний выход на лед в возрасте 2-3 лет тоже возможен, и малыши вполне могут успешно освоить коньки, но в этом нежном возрасте велик риск травм, потому что мышцы, связки и весь опорно-двигательный аппарат ребенка не готов к таким нагрузкам.

 

Если вы все таки решили поставить двух- или трехлетнего малыша на коньки, то лучше выбрать двухполозные коньки. Так и травм будет меньше, и ребенку будет чуть удобнее. К тому же, размер коньков однополозных начинается от 25 размера. 

4-5 летних детей можно уже ставить на коньки однополозные. Коньки «на вырост» брать категорически нельзя, потому что на катке важна техника и безопасность, а большие коньки не зафиксируют плотно ножку и не защитят от травм. Оптимально брать коньки на размер больше, чтобы надевать с плотным носком. 

Одеваться на каток нужно теплее, как если бы вы пошли кататься на горку. Если каток крытый, то там теплее и сильно укутываться не стоит. Но не забудьте взять варежки.

Во время катания может появится насморк — это нормальная реакция, которая появляется из-за того, что мы дышим часто и организм начинает усиленно увлажнять слизистую. 

Кататься на открытом катке лучше когда температура воздуха не ниже –15. Первый выход на лед не должен превышать 10-15 минут. Постепенно можно дойти до часового катания, но не забывайте о 10-минутных перерывах, когда лучше зайти в раздевалку и отдохнуть, расшнуровав коньки.

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх