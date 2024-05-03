Когда лучше отдавать в школу ребенка, родившегося зимой?

Решение о том, когда отдавать ребенка в школу, это один из ключевых вопросов в жизни родителей. Особенно актуальным становится это решение, когда их ребенок родился зимой. Ведь возрастное различие в несколько месяцев может оказать значительное влияние на адаптацию малыша к школьной жизни. Своим мнением с порталом mel.fm поделилась учитель начальных классов.

Лучше отдать зимнего ребенка в школу в 6,5 лет или в 7,5 лет?

По мнению учителя ГБОУ г. Москвы № 2120 Ольги Михайловой, лучше не торопиться и дать ребенку возможность получить необходимые социальные навыки. По ее словам, ребенок в шесть лет может быть недостаточно психологически готов к смене обстановки: «В детском саду ребенок схватывает всё на лету и показывает высокие результаты, и родители считают это признаком одаренности», — отмечает учитель.

В этот период до 7,5 лет ребенок скорее всего приобретет необходимые умения, например, идти на уступки, воспринимать критику, станет более работоспособным и сможет дольше заострять внимание на учебных задачах. Михайлова отметила, что в шесть с половиной лет детям еще трудно выполнять письменные задания, в то время, как устно они могут отвечать на хорошем уровне. Отдав еще не совсем готового ребенка в школу, нужно понимать, что его накапливающиеся неудачи могут убить мотивацию к учебе или отразиться на самооценке ребенка.

Источники:

https://mel.fm/vospitaniye/