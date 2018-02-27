Для чего нужны слезы? Близорукость, синдром сухого глаза у детей

Что такое “синдром сухого глаза”?

У Андрюши село зрение. Буквы в тетрадке расплываются перед глазами, не видно, что написано на доске. Мама разволновалась — ребенок в четвертом классе, а уже такие проблемы! Однако окулист успокоил: нет у мальчика никакой близорукости. Просто он слишком много сидит у компьютера и телевизора, а в оставшееся время играет с мобильным телефоном. Зрительная нагрузка невероятная, а в результате — синдром сухого глаза. Если глаза плохо смачиваются слезной жидкостью, на орлиную зоркость рассчитывать не приходится!

Компьютерные классы теперь есть практически в каждой школе. Да и дома ребенка не "отклеишь": уходит с головой в электронные игры, общается с друзьями в социальных сетях, фотографии на свою страничку выкладывает, делает записи в блогах, упражняется в компьютерной графике. Все это приводит к повышенному напряжению зрительного аппарата — спазму аккомодации, ухудшению зрения (так называемой ложной близорукости, к счастью, поначалу обратимой) и синдрому сухого глаза.

Скрытая беда

Его признаки — ощущение сухости или песка под веками, зуд, жжение, боль в глазах, повышенная зрительная утомляемость при чтении, просмотре телевизора и работе за компьютером, светобоязнь. Симптомы почти такие же, как при конъюнктивите, даже небольшая краснота склер может быть. Не удивительно, что синдром сухого глаза нередко и принимают за конъюнктивит, начинают капать лекарства с антибактериальными компонентами, которые при необоснованном применении способны вызвать аллергию, да и к тому же основной проблемы не решают.

А учитывая, что при синдроме сухого глаза сухого глаза оба глаза чешутся и ребенок постоянно трет их руками, занося инфекцию, первоначальная проблема может осложниться вторичным воспалением конъюнктивы (конъюнктивитом) и век (блефаритом). Тогда они краснеют, распухают, в уголках глаз и между ресницами застывают корочки. В таких случаях школьника обычно лечат от конъюнктивита и блефарита, а их явления все не проходят. Ничего удивительного: пока не устранена почва для этих нарушений, то есть синдром сухого глаза, избавиться от воспалительного процесса не получится.

Совет. Как все-таки узнать, конъюнктивит у ребенка или синдром сухого глаза? Попросите его хорошенько проморгаться. Если после этого неприятные ощущения в глазах исчезнут на какое-то время — значит, дело именно в сухости конъюнктивы, а не в ее воспалении.

Слезная пленка, увлажняющая глаз, может высыхать при напряженной зрительной работе, например, потому, что, уставившись на экран или в книгу, ваш школьник элементарно забывает моргать — делает это реже, чем положено. А ведь именно во время моргания глазное яблоко увлажняется слезой! Она защищает его не только от высыхания, но и от микробов, а также содержит вещества, питающие роговицу.

Компьютер к ответу

Работа у дисплея облегчает жизнь в той же мере, в какой утомляет зрение. Сотрудники НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды РАМН обследовали 2 группы старшеклассников, выполнявших одинаковый объем зрительной работы. Первых вооружили шариковыми ручками и бумагой, а вторых посадили за компьютеры. И что же оказалось? У тех, кто трудился по старинке, работоспособность была на 8 % выше, а зрительное утомление на 11-18 % ниже по сравнению с учениками, использовавшими достижения технического прогресса.

Не пропустите симптомы зрительной усталости:

Ощущение соринки, песка, рези, зуда и жжения в глазах.

Появление тумана, пелены или ряби в поле зрения, из-за утомления аккомодационного аппарата глаза изображение начинает расплываться и двоиться (диплопия).

Покраснение и инъекция склер (на белках глаз проступает красная капиллярная сеточка).

Гиперемия (покраснение) и отечность век, появление мешков под глазами.

Неврологическая симптоматика: головная боль и головокружение, оглушенное состояние, тошнота, потеря аппетита, рассеянность, снижение работоспособности, нарушения сна: уснуть очень хочется, но никак не удается. В этом случае не обойтись без помощи специалистов — детского офтальмолога и невролога.

Отбирать компьютер у школьника бесполезно и бессмысленно. Важно научить соблюдать правила безопасности. Это уменьшит зрительную усталость на 32-44 %.

Детям младше 10 лет не стоит сидеть за компьютером больше часа, а 11-14лет больше 1,5 часов, 15-18 лет-больше 3 часов в день.

Слезы из баночки

Чтобы подтвердить диагноз "синдром сухого глаза", офтальмолог должен провести кое-какие исследования. В частности, измерить скорость образования слезы и испарения образованной ею пленки, а также оценить ее качество. Делается это при помощи специальных глазных капель, реагирующих на дефекты слезной пленки изменением своего цвета. Ну, а чтобы избавить вашего школьника от дискомфорта, врач порекомендует отрегулировать зрительную нагрузку и посоветует специальные капли — их еще называют искусственной слезой. Они бывают разные, но предпочтительнее те, что дольше действуют, не содержат консервантов и сосудосуживающих компонентов.

Выбирают нужный препарат опытным путем: закапывают несколько раз и смотрят на состояние глазной пленки, а также на ощущения ребенка. Если симптомы сухого глаза не устраняются жидкими каплями, врач может порекомендовать более густые — с консистенцией геля. Их достаточно закапывать только раз в день.

Совет. Выполняйте эту процедуру правильно! Оттяните нижнее веко ребенка левой рукой, а правой выдавите во внутренний угол глаза или на середину оттянутого века ровно одну каплю и не больше: лишнее все равно вытечет. Даже из одной капли глаз использует только половину искусственной слезы. Скажите своему школьнику, чтобы он не моргал, не жмурился и не закрывал глаза. Пусть подержит их открытыми 1-2 минуты, чтобы капли не вытекли. Излишки искусственной слезы промокните салфеткой.

Другие важные рекомендации — давайте ребенку комплексы с каротином и другими витаминами: их дефицит ведет к синдрому сухого глаза. Старайтесь увлажнять воздух в доме: его сухость — одна из причин, почему слеза быстро испаряется с поверхности глаз.