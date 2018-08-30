Просветление Минпросвета: Ольга Васильева выступила против жестких правил усыновления, которые ранее представило ее ведомство





Образованное в результате президентского указа о разделении Минобрнауки ведомство под руководством Ольги Васильевой в последнее время ведет себя все более противоречиво и непоследовательно —как, собственно, и все правительство Медведева. Еще в апреле Ольга Юрьевна заявляла о недопустимости тотальной цифровизации школы («Это дичь!») –а уже в мае стала «топить» за полную оцифровку школы, вплоть до отмены бумажных учебников к 2020 году и скорейшего внедрения «инновационного» эксперимента МЭШ на всю страну, не взирая на протесты научного, родительского и учительского сообществ. Новости СМИ2



Еще 14 августа замминистра науки и образования (ошибки здесь нет – разделения Минобрнауки на Минпросвет и Миннауки, которое предписано майским указом Президента, пока фактически не произошло: Миннауки до сих пор не имеет даже официального сайта, а все решения, заседания, даже назначения замминистров до настоящего момента происходят в недрах вроде бы уже несуществующего ведомства во главе с Ольгой Васильевой. В этом легко можно убедиться, посетив соответствующий раздел на правительственном ресурсе) Татьяна Синюгина подписала и отправила для отзывов в регионы проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты прав детей», содержащий предельно жесткие требования к усыновителям и опекунам. 16 августа министр Васильева, комментируя переформатирование всей системы усыновления, заявила следующее:



«Мы выносим законодательное предложение о сокращении числа одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей. Сейчас у нас действует норма до восьми детей (максимальное количество) приемных и родных детей в одной семье, но семья не может быть как детский сад или семейный детский дом. Мы ужесточим подбор родителей, ужесточим очень здорово. Ужесточаются требования к кандидатам на высокое звание родителей. И ужесточаются требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями. Все трагические случаи новых (приемных) семей, которые были в этом году, привели к неутешительному выводу: подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно» , – сообщила министр журналистам.



Но прошло всего четыре дня, и Васильева через свою пресс-службу выступила «категорически против количественного сокращения до трех детей» в приемных семьях, отмечая, что документ Минобрнауки не был с ней согласован. «Это неверный подход и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с Министерством просвещения, состав которого формируется» -заявила Васильева.



Впрочем, это вполне можно объяснить некорректной трактовкой слов Васильевой журналистами. Однако после Ольги Юрьевны радикально изменила позицию и глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Поначалу она говорила, что «многие усыновляют по десять человек ради того, чтобы деньги получить, а за детьми не следят, и случаев таких много». Однако затем в интервью «Коммерсанту» Плетнева выразила сожаление по поводу своего раннего комментария и добавила, что «пока не будет об этом говорить».



Что же именно в тексте законопроекта вызвало резкое неприятие как в либеральном лагере, так и в среде консерваторов, в первую очередь – православных патриотов? Что заставило высокопоставленного чиновника и депутата по прошествии времени откреститься от него? В распоряжении «Катюши» оказался текст законопроекта и пояснительная записка к нему (на 22 страницах). Документ является продолжением законопроекта ФЗ №15853-7, который был внесен в Госдуму еще в октябре 2016 года и отклонен депутатами в мае 2017 г., так и не дойдя до первого чтения на пленарке. Тогда депутаты Воронежской облдумы предложили сделать психологическое тестирование обязательным для всех кандидатов в приемные родители и опекуны, в том числе – для близких родственников ребенка. Чиновники Минобрнауки не только реанимировали, но и предельно расширили это начинание:



- отдельным пунктом в законопроекте прописано обязательное заключение органов опеки о готовности и способности гражданина принять ребенка в свою семью, в рамках которого необходимо положительное решение психолога,



- проходить обследование психолога в обязательном порядке также должны все совершеннолетние дееспособные лица, проживающие в одном помещении с усыновителями (опекунами),



- общая численность детей в семье усыновителей не должна превышать трех человек, включая родных детей (если речь не идет о братьях и сестрах или детях, которые ранее воспитывались вместе в приемной семье),



- цели, содержание специальной программы подготовки, порядок проведения, а также форму и срок действия свидетельства о ее прохождении для усыновителей и всех их совершеннолетних соседей по помещению утверждает Уполномоченный Правительством орган (очевидно – Минобрауки – прим. ред.),



Отдельно предлагается внести изменения в ФЗ «Об органах опеки и попечительства», согласно которым они могут:



- запретить опекуну или попечителю менять место жительства подопечного ребенка; переезд приемной семьи возможен только после положительного заключения опеки по факту осмотра ими нового места проживания,



- установить обязательные требования по прохождению дополнительной подготовки опекуна или попечителя, обязать уведомлять опеку об изменении состава лиц, проживающих с опекунами, а также выдвигать «требования, которые определяют конкретные условия воспитания подопечного» (то есть по сути могут выдвигать опекунам любые (!) требования по своему усмотрению – прим. ред.),



- привлекать к проверке условий содержания детей социальных психологов, психологов-педагогов и иных сотрудников социально ориентированных НКО

(нужно учесть что многие, если не большинство из зарегистрированных социально ориентированных НКО по факту являются иностранными агентами—РИА Катюша),



- проводить регулярное психологическое обследование ребенка в семье опекуна (попечителя) с целью «определения его психо-эмоционального состояния».



Выводов из очередной ювенальной методички, рожденной в недрах Правительства наверняка не без участия прозападных «экспертов» и социальных инженеров из Высшей школы экономики (теневого куратора Минобрнауки) можно сделать множество – и все они неутешительны. В случае ее внедрения на госуровне фактически будет создана система выдачи патентов на родительство, «воспитания» родителей (пока приемных) – т.е. то самое пресловутое «ответственное родительство» – мечта прозападных грантоедских организаций. Мало сомнений в том, что все программы обучения от Правительства также будут либеральными, поддержка традиционных, антилиберальных ценностей в них будет исключена – зато будет активно пропагандироваться запрет на наказание ребенка любого рода, удовлетворение любых его желаний, снятие запретов, нивелирование авторитета родителей и т.д.



Практически все положения данной инициативы направлены на «учет и контроль» приемных родителей и опекунов, причем главным оценщиком положения дел и вершителем судеб семьи (пока приемной, но понятно, что такие порядки затем легко распространить и на кровных родителей) становится «третье лицо» – психолог, полномочия которого поистине безграничны. Он будет обследовать каждого потенциального усыновителя и всех членов их семей и, согласно неким методикам и тестам, выносить свой субъективный приговор – готовы ли они стать родителями? Особенно нелепо будет выглядеть такой алгоритм для мамы и папы, которые успешно воспитали, к примеру, двух своих детей – а для усыновления третьего им придется проходить странный экзамен.



Очевидно, что выявление определенных личных качеств, способностей и черт характера никак нельзя увязывать со способностью/неспособностью человека воспитывать детей. Явным противопоказанием здесь являются только серьезные психические отклонения – но это уже стезя психиатра, а не психолога.



Сложно не заметить явную попытку продвинуть окно Овертона. Те же самые критерии с правом решать «а готовы ли вы стать родителями» затем с легкостью внедрят и для семей, готовящихся родить своих, кровных детей. Все это удивительным образом коррелирует с форсайт-проектом Дмитрия Пескова сотоварищи «Образование-2030», согласно которому еще с 2017 года планировалось обязательное тестирование всех россиян на «родительскую компетентность». Как видно, что-то в планах этих господ пошло не так, сроки поджимают, а ведь следующим пунктом у них значится ликвидация родителей как класса и воспитание детей в общинах. Надо торопиться…



Теперь понятно, с какого перепугу (и по чьей наводке) авторы документа определили, что в приемной семье могут одновременно воспитываться не более трех несовершеннолетних. Причем если уже есть двое родных детей, усыновить/взять под опеку можно не более одного. А если трое своих, ни одного приемного взять не можешь! В пояснительной записке чиновники Минобрнауки приводят крайне неубедительный аргумент в пользу этого очевидного ущемления прав человека:



«В качестве обоснования указанного ограничения количества детей субъекты РФ указывают, что ограничение численности детей-сирот, воспитывающихся в замещающей семье, будет способствовать более успешному воспитанию и образованию детей, защите их прав и социализации в обществе, позволит снизить риски возврата детей в организации для детей-сирот».



Ну просто замечательно, а количество родных детей в семьях наши компрадоры пока не надумали ограничивать по такой же логике? Родил четвертого, пятого– и ты преступник, ведь светлое будущее ты им всем уж никак не обеспечишь, никак они у тебя не воспитаются и не социализируются. Быстро сдавай «излишки» в приют и срочно переаттестовывайся на «профессионального родителя! И заметьте, какое лицемерие: эти программы по сокращению популяции в лучших традициях Фонда Сороса проводятся в стране, которая находится в глубоком демографическом кризисе, где каждое новое поколение рожает меньше предыдущего. Как следствие, Россия превратилась из «страны детей» в «страну стариков», и правительственные чиновники первыми вопят о том, что у нас не хватает трудоспособных граждан для содержания пенсионеров, оправдывая свои антинародные реформы. При этом наши бескрайние просторы – Сибирь, Дальний Восток – практически некому осваивать, а у «реформаторов» поворачивается язык называть ограничение численности семьи «эффективным шагом».



Многодетная мать Светлана Строганова опубликовала на ресурсе change.org петицию с требованием остановить рассмотрение обсуждаемого законопроекта, которую на момент завершения материала подписали более 21000 человек.



«Ограничение количества детей в семьях до трех, включая кровных, тотальное психологическое тестирование всех членов семьи и проживающих совместно, а также другие требования, противоречащие законодательству и Конституции РФ, становятся для большинства людей, желающих взять ребенка из детского дома, невыполнимыми.



За 10 лет количество детей-сирот в банке данных сократилось с 186 тысяч до 50 тысяч - об этом сообщает Министерство просвещения. И это произошло исключительно за счет устройства детей в семьи. Именно многодетные семьи охотнее принимают детей с инвалидностью или подростков – самые сложные категории детей для усыновления и к сожалению, самые массовые. Более 80% детей в федеральном банке данных старше 10 лет или имеют особенности развития.



Если ограничить общее количество в семье детей тремя, если ввести тотальное (фактически, заградительное) тестирование при невозможности (в этом единогласно сходятся все специалисты-психологи) существования валидных тестов, придумать необходимость огромных жилищных норм, якобы нужных для воспитания приемных детей и т.п. законодательных инициатив, то примерный прирост числа сирот в детских домах будет составлять не менее 30 тысяч человек в год. Таким образом, мы за несколько лет вернемся к цифре, от которой уходили – более 180 тысяч детей в детских домах, и в дальнейшем эта цифра будет неуклонно расти»,

– таковы очевидные факты от человека, знающего ситуацию не понаслышке, и с ними сложно не согласиться.



Тем временем представитель НКО «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, лоббирующая интересы ювенальщиков в больших кабинетах, навязывающая идею социального сопровождения всех «нерадивых» родителей, стирания границ между патронатными и кровными семьями и распределяющая поддержку своим прозападным коллегам через Фонд президентских грантов, созывает коллег на экспертизу данного законопроекта в Общественной палате 29 августа. Поживем – увидим, готово ли ювенальное лобби раскритиковать тезисы, шокировавшие даже видавших виды либералов.



Для нас же очевидно, что конечная цель «ответственного/профессионального родительства» – атомизация традиционного российского общества, разрушение естественной связи между поколениями, благодаря которой дети получают все необходимые знания от своих дедов и отцов, чтобы через годы самим стать воспитателями. А «высвободившееся» вследствие этих реформ огромное количество сирот вскоре будут готовы принять на поруки закрытые структуры, создаваемые по инициативе таких персонажей, как ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Именно они серьезно приложили руку к разработкепрограммы Десятилетия детства в России, и в их планах, в частности – передача огромного числа детей на воспитание государства начиная с двух месяцев. Звучит абсурдно, но это вовсе не фантастика – к 2020 году они намерены охватить своим «образованием» в отрыве от родителей 100% малышей!



Сейчас команда либерал-глобалистов проводит уже не мягкие, а топорные, предельно жесткие и откровенные изменения в правовом поле, которые коснутся каждого из нас. И симптоматично, что министр Васильева, а вслед за ней депутат Плетнева вовремя спохватились. Даже им стало очевидно, что нельзя допустить становление принудительного бизнес-института «ответственного родительства» за государственный счет, в котором мамами и папами можно будет стать только после субъективного одобрения психологами из НКО. Ведь на следующем этапе выдача «ярлыков на родительство» затронет абсолютно любую семью, и наше право иметь и воспитывать детей будет попрано. Подобно тому, как право граждан жить и работать, осуществлять денежные расчеты, заниматься предпринимательством без каких-либо отношений с кредитными организациями сегодня самым наглым узурпировано ростовщиками. Финальный удар «хозяев денег» наносится по традиционным семейным ценностям, по многодетным семьям. РИА Катюша и Общественный уполномоченный по защите семьи будут пристально следить за инициативами Минпросвета и использовать все возможности для изменения позиции министра в сторону защиты традиционных ценностей



РИА Катюша