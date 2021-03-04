Такой беспокойный! Как выжить с гиперактивным ребёнком

Воспитание или особенности?
Все дети разные, как и их родители. Есть такие, которых оставишь поиграть в комнате, приходишь через час, а он сидит там, где его усадили — и комната цела и невредима. Ребёнок построил солдатиков в ряд и командует сражением или тихо рассаживает плюшевых зверей и читает им сказку. Можно пойти ещё поработать или отдохнуть, пока он занят главной развивающей деятельностью — игрой.
Есть и совершенно другой тип детей. Вы на секунду отворачиваетесь, а когда поворачиваетесь и … мука на полу, кот засунут в плиту, а ребёнок балансирует на неустойчивой табуретке. А вы ведь десять раз говорили ему не вставать туда! Но встал, потому что пытается достать кухонный комбайн (зачем?!) с верхней полки кухонного гарнитура… или уже достал. С такими детьми просто невозможно сходить спокойно в супермаркет за продуктами. Вы на секунду отвлеклись, а ребёнок заметил новые елочные игрушки и убежал. Хорошо, если пока бежал, не отвлёкся на красивую башню из стеклянных бутылок и не попытался достать и посмотреть одну из них, разбив штук пять рядом.
Таких детей называют гиперактивными. Кто-то говорит, что у них СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности, но чаще про них можно услышать «Эй, мамочка, почему вы не воспитываете своего ребёнка? Успокойте его».
Почему он такой?
Как справиться с такой вырывающейся наружу активностью? Важно помнить, что у таких детей совершенно нет встроенной задачи всех расстраивать и выводить из себя. Они совсем не планируют делать жизнь сложной — ни вашу, ни собственную. Но подобно тому, как некоторым детям трудно научиться читать, детям с СДВГ трудно научиться управлять своим вниманием, временем и пространством. Многие из них не могут выносить разочарования, проявлять гибкость в поведении и эффективно решать свои проблемы. Так же, как соединение букв в слова — это приобретенный навык, гипер-ребенку может потребоваться дополнительная поддержка в обучении и развитии этих навыков. А стороны родителей будут нужны невероятное терпение, понимание, настойчивость, а также изучение темы и обучение себя и ребенка обращаться с активностью. Но оно того стоит! Говорят, что практически все великие путешественники и некоторые изобретатели были с СДВГ, но тогда им никто не ставил диагноз.
Это важно:
- Родители таких детей воспитывают и почти наверняка стараются изо всех сил. Это не невоспитанные дети. Это дети, нейрофизиология которых не позволяет им сидеть смирно. Таких детей воспитывать в классическом смысле «сядь тут и смотри на меня, вот как надо» гораздо сложнее, и успокоить такого ребенка очень непросто. Поэтому самый первый совет — наденьте маску сначала на себя, потом на ребёнка.
- С гиперактивным ребёнком родителям нужно много внешних ресурсов и внутренних сил. Поэтому абсолютно нормально, если в какой-то момент вы будете снимать маску «идеального» родителя и заботиться только о себе — не научившись этого делать, трудно будет воспитать этот сгусток энергии, который вам довелось получить в качестве вашего любимого сына или дочери.
- Всем родителям гиперактивных детей важно понимать, как работает мозг таких детей, его нейрофизиологию. Многое из того, что мы сегодня понимаем о СДВГ, мы узнали за последнее десятилетие. По мере того, как вы будете получать больше информации и осознаете, как именно СДВГ действительно влияет на все аспекты жизни вашего ребенка, вы заметите изменения в том, как вы смотрите на него и взаимодействуете с ним. Это поможет вам развить детскую уверенность, стойкость и жизненные навыки, а еще вы станете больше осознавать, как можно изменить свой стиль воспитания, чтобы он соответствовал потребностям вашего ребенка.
Разгоняемся и тормозим
Устройство мозга гипер-детей можно схематично представить в виде мотора от современного «суперкара» с тормозами от старенького автомобиля прошлого века. Поэтому, во-первых, такой сильный мотор не может без движения, вы никак не можете это остановить, но вы можете возглавить это! И, во вторых, тормоза остаются так себе, и сами, без помощи, точно не остановятся.
Поэтому мотор от современного атомобиля надо активно загружать работой. Найдите ребёнку место, где он ежедневно сможет использовать свой супермощный мотор. И не стоит предполагать (и нет даже смысла расстраиваться из-за этого), что такой мощный мотор не сможет работать без внешних, вами организованных, рамок: ни постоять спокойно в очереди в супермаркете, ни дать вам комфортно посидеть с друзьями, тихонько играя в комнате, ребёнок не сможет, давайте будем реалистами!
Что нужно энергичному ребенку
- Максимум физической активности — зарядка, подвижные игры, танцевальные «пятиминутки», спортивные кружки и секции.
- Активные прогулки. Постепенно учите ребёнка гулять самостоятельно, начиная с замкнутых безопасных детских площадок, где мама или папа могут хотя бы немного посидеть, а не скакать за ним как взмыленные кони. Для гипер-детей это навык, который имеет смысл отрабатывать отдельно в течение всех лет детства, с использованием всех правил безопасности (понимание, что нельзя общаться с посторонними взрослыми, уходить площадки или из двора, регулярно звонить и т. д.)
- Разумное отношение к гаджетам и компьютерному времени: когда ребёнок спокойно сидит и играет в «стрелялку», супермощный мотор только накапливает энергию, которая точно будет реализована — и скорее всего в самое неподходящее для вас время.
- Планирование. Если ребёнка ждет сложное для него занятие, в котором ему потребуется приложить немало усилий, постоянно будут требоваться внешние, то есть родительские, тормоза (например, очередь, длинная дорога, поездка в машине и т. д.), и вы чувствуете, что он потенциально в состоянии с этим справиться — обсудите все заранее. Объясните ребёнку ваш план, заранее придумайте различные дополнительные, но не обязательные занятия в процессе, которые помогут ему пережить сложное и длительное дело, держите про запас еду, воду, конструктор, новые игры, идеи, загадки и задания.
Теперь про тормоза от «старенького автомобиля»: если ребёнок включает мотор, то вы нужны ребёнку «постольку-поскольку», «газануть» он и сам может. У него с этим отлично! Вам бы только направление ограничить, чтобы «газавал» в нужную сторону. Когда же мы говорим о тормозах — без родителей и других взрослых совсем никуда. Никаких серьёзных механизмов для тормозов при такой силе мотора природа не придумала. И мотор может иногда перегреваться и «кипеть». Как это может выглядеть на практике? Ребенок переиграл и не может успокоиться, перевозбудился и началась истерика. Что же делать?
- Знать про сложности со встроенной моделью тормозов. Контролировать, не доводить по возможности до ситуаций «перегрева», помогать затормозить. Чтобы понять точки перегрева, можно последить за поведением ребёнка в течение недели-двух. Записывайте каждый случай «перегрева» в тетрадь — а также то, в каких обостоятельствах он возник, что было перед ним. Затем изучите записи, выявите общие закономерности и отслеживайте их: у 100% детей можно увидеть предвестники ухода в неконтролируемый занос.
- Чтобы затормозиться, важно переключить на другую активность: если бегали — учимся кувыркаться или пробуем упражнение на ловкость и баланс. Дать заняться новым делом, вручить новую игрушку. Предложить что-то неожиданное: пока будет происходить переключение скоростей, торможение сработает.
- Предупреждайте других. Вы выяснили предвестники перегрева? Знаете 5 вариантов торможения, которые работают для вашего ребёнка? Напишите инструкцию: «Если вы заметили у моего ребёнка таккое поведение (список признаков), вот что помогает ему ребёнку остановиться (несколько способов затормозиться). Снабжайте этой инструкцией всех, с кем контактирует ребёнок: бабушек, дедушек, воспитателей детского сада. Вам ведь нужно время, чтобы иногда отдыхать и приводить в порядок себя, а в это время он сможет побыть с другими взрослыми в безопасности с вашей инструкцией.
Пока мы обсудили только часть поведения таких детей, а именно гиперактивность. Проявления и следствия похожи на суперсильный мотор с тормозами от старенького автомобиля. Зная про свойства и удерживая в голове потенциальные достоинства и проблемы такого мотора, будет легче с ним взаимодействовать. Но обычно в проявлениях таких детей очевидна только часть про энергию и «гипер», упускается из виду другая часть, связанная с трудностями внимания и саморегуляции. Ребенок переключается с дело на дело не только потому, что «мотор гонит», а ещё потому, что внимание скачет: в примере с машиной это можно сравнить с плохо управляемым рулём. Мотор сильный, тормоза слабые, а с рулем вообще непонятно — то маленький поворот руля вызывает движение колёс на 90 градусов, то два оборота руля, а колёса как ехали, так и едут.
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