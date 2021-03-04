Такой беспокойный! Как выжить с гиперактивным ребёнком

Он все время куда-то бежит, ни секунды не остается на месте, залезает повыше, кричит погромче, роняет предметы… Растить очень активных и энергичных детей бывает непросто: вот способы выживания с ними от психолога Анны Скавитиной и психиатра Артёма Новикова.

Воспитание или особенности?

Все дети разные, как и их родители. Есть такие, которых оставишь поиграть в комнате, приходишь через час, а он сидит там, где его усадили — и комната цела и невредима. Ребёнок построил солдатиков в ряд и командует сражением или тихо рассаживает плюшевых зверей и читает им сказку. Можно пойти ещё поработать или отдохнуть, пока он занят главной развивающей деятельностью — игрой.

Есть и совершенно другой тип детей. Вы на секунду отворачиваетесь, а когда поворачиваетесь и … мука на полу, кот засунут в плиту, а ребёнок балансирует на неустойчивой табуретке. А вы ведь десять раз говорили ему не вставать туда! Но встал, потому что пытается достать кухонный комбайн (зачем?!) с верхней полки кухонного гарнитура… или уже достал. С такими детьми просто невозможно сходить спокойно в супермаркет за продуктами. Вы на секунду отвлеклись, а ребёнок заметил новые елочные игрушки и убежал. Хорошо, если пока бежал, не отвлёкся на красивую башню из стеклянных бутылок и не попытался достать и посмотреть одну из них, разбив штук пять рядом.

Таких детей называют гиперактивными. Кто-то говорит, что у них СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности, но чаще про них можно услышать «Эй, мамочка, почему вы не воспитываете своего ребёнка? Успокойте его».

Почему он такой?

Как справиться с такой вырывающейся наружу активностью? Важно помнить, что у таких детей совершенно нет встроенной задачи всех расстраивать и выводить из себя. Они совсем не планируют делать жизнь сложной — ни вашу, ни собственную. Но подобно тому, как некоторым детям трудно научиться читать, детям с СДВГ трудно научиться управлять своим вниманием, временем и пространством. Многие из них не могут выносить разочарования, проявлять гибкость в поведении и эффективно решать свои проблемы. Так же, как соединение букв в слова — это приобретенный навык, гипер-ребенку может потребоваться дополнительная поддержка в обучении и развитии этих навыков. А стороны родителей будут нужны невероятное терпение, понимание, настойчивость, а также изучение темы и обучение себя и ребенка обращаться с активностью. Но оно того стоит! Говорят, что практически все великие путешественники и некоторые изобретатели были с СДВГ, но тогда им никто не ставил диагноз.

Это важно: Родители таких детей воспитывают и почти наверняка стараются изо всех сил. Это не невоспитанные дети. Это дети, нейрофизиология которых не позволяет им сидеть смирно. Таких детей воспитывать в классическом смысле «сядь тут и смотри на меня, вот как надо» гораздо сложнее, и успокоить такого ребенка очень непросто. Поэтому самый первый совет — наденьте маску сначала на себя, потом на ребёнка.

С гиперактивным ребёнком родителям нужно много внешних ресурсов и внутренних сил. Поэтому абсолютно нормально, если в какой-то момент вы будете снимать маску «идеального» родителя и заботиться только о себе — не научившись этого делать, трудно будет воспитать этот сгусток энергии, который вам довелось получить в качестве вашего любимого сына или дочери.

Всем родителям гиперактивных детей важно понимать, как работает мозг таких детей, его нейрофизиологию. Многое из того, что мы сегодня понимаем о СДВГ, мы узнали за последнее десятилетие. По мере того, как вы будете получать больше информации и осознаете, как именно СДВГ действительно влияет на все аспекты жизни вашего ребенка, вы заметите изменения в том, как вы смотрите на него и взаимодействуете с ним. Это поможет вам развить детскую уверенность, стойкость и жизненные навыки, а еще вы станете больше осознавать, как можно изменить свой стиль воспитания, чтобы он соответствовал потребностям вашего ребенка.

Разгоняемся и тормозим

Устройство мозга гипер-детей можно схематично представить в виде мотора от современного «суперкара» с тормозами от старенького автомобиля прошлого века. Поэтому, во-первых, такой сильный мотор не может без движения, вы никак не можете это остановить, но вы можете возглавить это! И, во вторых, тормоза остаются так себе, и сами, без помощи, точно не остановятся.

Поэтому мотор от современного атомобиля надо активно загружать работой. Найдите ребёнку место, где он ежедневно сможет использовать свой супермощный мотор. И не стоит предполагать (и нет даже смысла расстраиваться из-за этого), что такой мощный мотор не сможет работать без внешних, вами организованных, рамок: ни постоять спокойно в очереди в супермаркете, ни дать вам комфортно посидеть с друзьями, тихонько играя в комнате, ребёнок не сможет, давайте будем реалистами!

Что нужно энергичному ребенку

Максимум физической активности — зарядка, подвижные игры, танцевальные «пятиминутки» , с портивные кружки и секции.

— зарядка, подвижные игры, танцевальные «пятиминутки» портивные кружки и секции. Активные прогулки. Постепенно учите ребёнка гулять самостоятельно, начиная с замкнутых безопасных детских площадок, где мама или папа могут хотя бы немного посидеть, а не скакать за ним как взмыленные кони. Для гипер-детей это навык, который имеет смысл отрабатывать отдельно в течение всех лет детства, с использованием всех правил безопасности (понимание, что нельзя общаться с посторонними взрослыми, уходить площадки или из двора, регулярно звонить и т. д.)

Постепенно учите ребёнка гулять самостоятельно, начиная с замкнутых безопасных детских площадок, где мама или папа могут хотя бы немного посидеть, а не скакать за ним как взмыленные кони. Для гипер-детей это навык, который имеет смысл отрабатывать отдельно в течение всех лет детства, с использованием всех правил безопасности (понимание, что нельзя общаться с посторонними взрослыми, уходить площадки или из двора, регулярно звонить и т. д.) Разумное отношение к гаджетам и компьютерному времени : когда ребёнок спокойно сидит и играет в «стрелялку», супермощный мотор только накапливает энергию, которая точно будет реализована — и скорее всего в самое неподходящее для вас время.

: когда ребёнок спокойно сидит и играет в «стрелялку», супермощный мотор только накапливает энергию, которая точно будет реализована — и скорее всего в самое неподходящее для вас время. Планирование. Если ребёнка ждет сложное для него занятие, в котором ему потребуется приложить немало усилий, постоянно будут требоваться внешние, то есть родительские, тормоза (например, очередь, длинная дорога, поездка в машине и т. д.), и вы чувствуете, что он потенциально в состоянии с этим справиться — обсудите все заранее. Объясните ребёнку ваш план, заранее придумайте различные дополнительные, но не обязательные занятия в процессе, которые помогут ему пережить сложное и длительное дело, держите про запас еду, воду, конструктор, новые игры, идеи, загадки и задания.

Теперь про тормоза от «старенького автомобиля»: если ребёнок включает мотор, то вы нужны ребёнку «постольку-поскольку», «газануть» он и сам может. У него с этим отлично! Вам бы только направление ограничить, чтобы «газавал» в нужную сторону. Когда же мы говорим о тормозах — без родителей и других взрослых совсем никуда. Никаких серьёзных механизмов для тормозов при такой силе мотора природа не придумала. И мотор может иногда перегреваться и «кипеть». Как это может выглядеть на практике? Ребенок переиграл и не может успокоиться, перевозбудился и началась истерика. Что же делать?

Знать про сложности со встроенной моделью тормозов. Контролировать, не доводить по возможности до ситуаций «перегрева», помогать затормозить. Чтобы понять точки перегрева, можно последить за поведением ребёнка в течение недели-двух. Записывайте каждый случай «перегрева» в тетрадь — а также то, в каких обостоятельствах он возник, что было перед ним. Затем изучите записи, выявите общие закономерности и отслеживайте их: у 100% детей можно увидеть предвестники ухода в неконтролируемый занос.

со встроенной моделью тормозов. Контролировать, не доводить по возможности до ситуаций «перегрева», помогать затормозить. Чтобы понять точки перегрева, можно последить за поведением ребёнка в течение недели-двух. Записывайте каждый случай «перегрева» в тетрадь — а также то, в каких обостоятельствах он возник, что было перед ним. Затем изучите записи, выявите общие закономерности и отслеживайте их: у 100% детей можно увидеть предвестники ухода в неконтролируемый занос. Чтобы затормозиться, важно переключить на другую активность: если бегали — учимся кувыркаться или пробуем упражнение на ловкость и баланс. Дать заняться новым делом, вручить новую игрушку. Предложить что-то неожиданное: пока будет происходить переключение скоростей, торможение сработает.

важно переключить на другую активность: если бегали — учимся кувыркаться или пробуем упражнение на ловкость и баланс. Дать заняться новым делом, вручить новую игрушку. Предложить что-то неожиданное: пока будет происходить переключение скоростей, торможение сработает. Предупреждайте других. Вы выяснили предвестники перегрева? Знаете 5 вариантов торможения, которые работают для вашего ребёнка? Напишите инструкцию: «Если вы заметили у моего ребёнка таккое поведение (список признаков), вот что помогает ему ребёнку остановиться (несколько способов затормозиться). Снабжайте этой инструкцией всех, с кем контактирует ребёнок: бабушек, дедушек, воспитателей детского сада. Вам ведь нужно время, чтобы иногда отдыхать и приводить в порядок себя, а в это время он сможет побыть с другими взрослыми в безопасности с вашей инструкцией.