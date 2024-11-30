Почему школьникам не стоит учиться на каникулах

Поставьте себя на место ребенка. Вы готовитесь к долгожданному отпуску. Тщательно выбираете наряды, инспектируете косметику и аксессуары, придирчиво разрабатываете программу поездки, мечтаете о встречах с друзьями и других важных для вас событиях.

Но неожиданно начальник ставит условие: в отпуске вы обязаны будете каждый день составлять квартальный отчет. Или изучать новые программы. Или разрабатывать перспективный план развития отдела на год вперед. Представьте, с каким настроением вы отправитесь отдыхать?