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    Отличная статья, спасибо.Что делать, если ...

Почему школьникам не стоит учиться на каникулах

Многие родители уверены, что если не загружать младшего школьника в каникулы занятиями, то его мозг «заржавеет», а в голове останется одна пустота. Мы нашли немало причин, почему этого делать не стоит.

Причина No1

Поставьте себя на место ребенка. Вы готовитесь к долгожданному отпуску. Тщательно выбираете наряды, инспектируете косметику и аксессуары, придирчиво разрабатываете программу поездки, мечтаете о встречах с друзьями и других важных для вас событиях.

Но неожиданно начальник ставит условие: в отпуске вы обязаны будете каждый день составлять квартальный отчет. Или изучать новые программы. Или разрабатывать перспективный план развития отдела на год вперед. Представьте, с каким настроением вы отправитесь отдыхать?

Схожие чувства испытает и ребенок, когда вдруг осознает, что вместо долгожданной свободы и ничегонеделания он будет продолжать учиться. Ничего – кроме протеста и раздражения – такое решение у него не вызовет.

Причина No2

Главное в предвкушении отдыха – осознание того, сколько всего интересного и необычного можно увидеть за время каникул. Ваш ребенок уже настроился именно на это – и не стоит лишать его такой радости. Совместные прогулки, походы, поездки, занятия творчеством, игры и развлечения, да и просто долгие доверительные беседы по душам дадут несоизмеримо больше, чем обязательное ежедневное решение примеров «из-под палки».

Причина No3

Игры необходимы детям как воздух, ведь в процессе игры оттачиваются внимание, память, речь, мышление и т.д. Но в учебное время современные школьники катастрофически «не доигрывают»: у них просто нет на это времени. Дайте ребенку наиграться хотя бы в каникулы, не загружайте его скучными занятиями.

Однако игры должны мотивировать к развитию. Так, с ребенком, который не слишком дружен с математикой, полезно поиграть «в покупки». Перед походом в магазин предложите ему составить список всего необходимого, подсчитать приблизительную стоимость покупок, и обязательно заложить в смету какой-то поощрительный приз, вроде мороженого.

Того, у кого не очень с правописанием, попросите написать список ваших совместных интересных дел на неделю. Тому, кто не любит читать, можно предложить игру... в вас самих. Пусть почитает вслух своему коту или игрушке, а потом постарается объяснить им смысл прочитанного.

Причина No4

Если вы постоянно пытаетесь усадить школьника за занятия летом, то тем самым демонстрируете ему свое недоверие. Дескать, если не родительский контроль, то он растеряет за каникулы все, что знает... Вот что думает на эту тему Марьяна Безруких, академик РАО, директор Института возрастной физиологии РАО, профессор: «Дайте ребенку почувствовать, что у него все обязательно получится. Ведь он окончил первый класс? Его перевели во второй? Значит, не так все и плохо. И не нужно стремиться во что бы то ни стало превратить за лето все тройки в пятерки».

У меня дети окончили школу с медалями. У нас было четкое условие: хорошо работаете в учебный год – летом отдыхаете. Для чего напрягать ребенка лишний раз?
Ефим Рачевский, член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования, народный учитель России, в целом разделяет эту точку зрения: «Конечно, дети должны как следует отдохнуть во время каникул, – считает он. – Но ленивые двоечники, которые и так в течение года себя не слишком утруждали, пусть вкалывают. Хотя бы один месяц из трех можно и поработать. Если есть пробелы в знаниях, их нужно восполнить».

Причина No5

Безусловно, есть случаи, когда без занятий летом не обойтись. Если ваш ребенок всерьез отстает в школе, заниматься с ним придется. Но и здесь есть свои тонкости.

Вот что советует Анна Арутюнян, психолог-консультант, специалист по детско-родительским отношениям: «Занятия по школьной программе не должны занимать больше 20-30 минут в день, причем время для них ребенок должен выбрать сам. Нужно лишь, чтобы оно было по возможности постоянным на протяжении всего отдыха».

Если же ребенок вполне успешен в учебе, она предлагает отложить все занятия на август. Ну а если вы уверены, что школьнику просто необходим интеллектуальный рывок, отправьте его в детский интеллектуальный лагерь. Именно там ребенок сможет и отдохнуть, и в игровой форме овладеть новыми знаниями без скучной обязаловки.

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