Дед Мороз, а подарки ты принес? Чем опасны потребительские желания у детей

Советы психолога родителям – как не воспитать в ребёнке потребительское отношение к Новому году.

Важно, чтобы ребёнок воспринимал общение с Дедом Морозом как маленькое чудо, а не как "стол заказов". © /Ольга Фролова / АиФ

Новый год - волшебный зимний праздник. В ночь на 1 января родители хотят порадовать детей сюрпризами и исполнить их мечту. Детвора с нетерпением ждёт ароматных мандаринов, праздничного стола, любимых фильмов, каникул и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочку.

Существует добрая традиция обращаться к зимнему волшебнику и просить то, о чём мечталось целый год. Но иногда родители считают обращение к новогоднему дедушке формальностью и говорят: «Давай малыш, напиши в письме, что тебе подарить» или просто спрашивают, что должен принести Дед Мороз. А потом дети находят заказанные подарки под ёлкой или вовсе получают что-то другое. С каждым годом обращение к новогоднему волшебнику всё больше носит потребительский характер.

Как научить ребёнка правильно писать письмо Деду Морозу? Об этом корреспондент «АиФ-прикамье» поговорил с психологом Людмилой Михалёвой.

Зачем писать письмо Деду Морозу?

«Прежде всего, мы взрослые, должны направлять ребёнка и формировать у него правильное отношение к Деду Морозу, избегая потребительской позиции. К написанию письма стоит подходить с особой тщательностью. Задумайтесь, для чего пишут письма новогоднему волшебнику?

В первую очередь это нужно для того, чтобы поселить в душе маленького человека веру в чудо, сказку и провести, своего рода, мини-рефлексию прошедшего года», - рассказывает Людмила Михалёва.

Пробуждаем фантазию детей!

В детском возрасте любопытство - огромная движущая сила, поэтому важно рассказать про Деда Мороза и Снегурочку, где они живут и чем занимаются. Нужно постараться в своём рассказе заинтересовать малыша и пробудить в нём фантазию.

Не делайте из образа Деда Мороза учителя или контролёра

Испокон веков образ Деда Мороза весёлый, добрый, заботливый и волшебный. Он помнит про всех детишек и с удовольствием их навещает в новогоднюю ночь.

«Важно в разговоре с ребёнком поставить акцент на общение, чтобы он не чувствовал, что его придут проверять или оценивать хорошо или плохо он себя ведёт. И не важно, если Дед Мороз ещё не приходил к малышу, он всё равно про него знает и помнит. Не стоит и пугать детей тем, что за плохое поведение они ничего не получат. Предложите ребёнку выучить стишок, который он будет рассказывать Деду Морозу на праздничной ёлке. Настраивайте ребёнка, что это порадует и удивит доброго волшебника», - говорит Людмила Михалёва.

Используйте творческий подход

Возьмите бумагу, краски, пластилин - всё, что есть под рукой. Пусть ребёнок украсит письмо, нарисует рисунок, сделает аппликацию, воплотит свою задумку так, как ему хочется. По мнению психолога, такое занятие принесёт и родителям, и ребёнку массу удовольствия.

Сначала надо написать приветствие. Следующим шагом к общению с волшебным дедушкой станет рассказ о себе. Дети могут написать, как они живут, что нового узнали в этом году и чему научились. Можно написать про то, как живёт их семья и родственники, друзья и знакомые. В общем, всё, что душе угодно.

Это будет полезно для него и научит анализировать и рассуждать, а родители смогут через эти рассуждения лучше понять, о чём думает их малыш.

Не забудьте поблагодарить хозяина Нового года. Умение благодарить - важнейшее качество любого человека.

Порассуждайте, что может нравиться в новогоднем празднике и что делает Дед Мороз и Снегурочка в эти дни. Может быть, малыш захочет сделать подарок и поблагодарить за то, что дедушка со снежной бородой принесёт под ёлку на новый год.

Хочу позвать в планетарий друзей и Светку из 3-го «В».

И конечно, раз Дед Мороз волшебник и может всё, стоит попросить что-то и для себя. При этом делайте акцент, что просьба должна быть доброй и возможны пожелания на приходящий год.

«К примеру, можно пожелать найти новых друзей или поехать на дачу, не ссориться с друзьями в садике или закончить первый класс на одни пятёрки. Настраивайте ребёнка, так что Дед Мороз знает его желания и обязательно порадует каким-нибудь подарком, который больше всего ему нужен. Объясните детям, что у такого волшебника стоит просить только самое важное», - рекомендует Людмила Михалёва.

Лучше, если вы вместе с ним сходите и опустите в почтовый ящик это творческое послание. Важно чтобы он ощутил, что не зря старался и знал, что письмо отправлено.

Мешок с подарками под ёлкой

Дед Мороз не должен заваливать ребёнка кучей подарков. Восторг быстро пройдёт, а желание получать всё больше и больше может усилиться.

Кучу игрушек могут заменить общение и игры с родителями, родственниками и друзьями. Не забывайте, что фантазия у детей не имеет границ и если нужно, то через минуту из листа бумаги можно сделать машинку или куклу.

Главное в этом деле - это настрой.

Для развивающих игр подойдут любые материалы, которые оказались у вас под рукой. Например, глина, крупа, баночки, ленточки, карандаши, бумага, краски и пластилин.

В Новый год, хоть чуточку, но в каждом из нас просыпается сказка. Разделите это чувство с ребёнком, ведь дети - это наше продолжение и наше отражение.