Мне противно слово «элитный», которое всё чаще звучит вокруг. Элитные школы - почему они существуют сегодня? Любая наша школа должна быть элитной. Ведь те люди, которые сейчас считают себя элитой и отдают своих детей в элитные учебные заведения, они же учились в Советском Союзе. Учились в то время, когда у всех возможности были равны. Новости СМИ2

Я вообще не понимаю, что это такое - элитные ученики. Что такое элитные собаки или лошади - понимаю. А элитных людей я не знаю. Образованных знаю. Интеллигентных знаю. Попытка заместить интеллигенцию на элиту, степень элитарности которой определяется уровнем их дохода, рождает расслоение, а с ним - одичание душ, которое мы получили.

А что делать тем родителям, у кого нет денег на элитную школу или институт, но ребёнок при этом талантливый? Недавно по ТВ показывали мальчика. Ему 4 года, он пел «Священную войну» так, что я плакал. Потому что я увидел его душонку детскую. Ему Богом дано, научить этому нельзя. Мама у этого мальчика - скромная артистка в Казани, на элитные школы у неё денег нет. Я обязательно этого пацана найду, потому что ему надо помочь. А вдруг он будет великим писателем, драматургом, артистом? А вдруг он станет Распутиным, Вампиловым, Шукшиным? Настоящей элитой, а не этой, самоназванной.

Господи, а возьмите нашу медицину! Кто из простых людей сегодня может позволить себе лечиться в элитных клиниках? Кто-то из тех, кто наверху, слышит жалобы о том, что пенсии уже не хватает на лекарства? Я считаю, что лечить всех должны одинаково! Элитной медицины быть не может по определению.

Да, уже начали что-то исправлять. Но всё время возникают моменты, которые отвлекают внимание государства от жизненно важного.

Жалко... Вот каким словом я могу охарактеризовать мои чувства по поводу происходящего. Жалко наше образование, нашу медицину. Потому что медицина, образование, искусство создают культуру нации, характер человека, национальную гордость. Мне сегодня национальной гордости не хватает. А раньше она была. Тогда, когда были другое образование, другая медицина, другие спектакли.

©полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрий Мефодьевич Соломин в интервью Еженедельнику "Аргументы и Факты" № 38 20/09/2017

Юрий Мефодьевич Соломин- Советский, российский актёр, режиссёр театра и кино, театральный педагог, Народный артист СССР, министр культуры РСФСР (сентябрь 1990 — ноябрь 1991), художественный руководитель Государственного академического Малого театра России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»

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