Как узнать, чего не хватает ребенку

Простой тест для определения недостатка внимания со стороны взрослых

Однажды я предложила одному мальчику, ученику третьего класса, написать на листе бумаги 50 прилагательных. Любых – какие придут в голову. Про этого мальчика важно знать, что он много времени проводит за телевизором, компьютерными играми и книгами. Когда этот список прочла его мама, то была крайне удивлена. Вот что он написал:

Вкусный Ягодный Плотоядный Фруктовый Травоядный Цветной Всеядный Музыкальный Насекомоядный Фантастический Хищный Прекрасный Львиный Бумажный Тигриный Теплый Арбузный Холодный Ручной Красный Хороший Синий Сказочный Голубой Ровный Желтый Полезный Оранжевый Равный Серый Родственный (а не родной) Коричневый Черный Бесполезный Белый Вредный Быстрый Жаркий Медленный Ядовитый Заморский Опасный Алый Нормальный Морской Плохой Океанский Съедобный Ледяной Несъедобный

Ну и что в этом странного, спросит иной родитель. На мой взгляд, из ответов следует, насколько обеднен диапазон чувств у этого ребенка. И вовсе не потому, что он не любим. Наоборот – его очень любят в семье.

Если проанализировать ответы, то можно проследить – по какому принципу выбирались слова. Это и формальные, и явно вычитанные из книг, и те, что встречаются в речи каждого из нас. В списке крайне мало слов (за исключением тех, что выделены), которые отвечают чувствам любого человека.

Современные дети находятся в условиях, которые не дают возможности в полной мере получать столько стимулов, как моторных, так и сенсорных, чтобы достаточно напитать психику развивающемуся ребенку. Недостаточную сенсорную стимуляцию неврологи и психологи называют сенсорной депривацией.

Обусловлено это тем, что современное общество придумало различного рода предметы обихода по уходу за новорожденным. Специалистами отмечено, что с появлением подгузников и баночных пюре уменьшилось суицидальное появление в послеродовой период (на фоне постродовой депрессии) у женщин. Но так ли хорошо от этого детям?

Вот чего лишаются современные дети, если мама использует:

подгузники: чтобы реже переодевать, а это стимуляция двигательного и эмоционального воздействия;

салфетки влажные: чтобы реже мыть – а это температурное и вибрационное воздействие;

пеленки одноразовые впитывающие: ребенок, описавшись, лишен возможности почувствовать это, так как все впиталось и как результат – отсутствие неприятных ощущений;

смеси сухие молочные: малыш грудничкового возраста лишен самого важного в жизни – материнской груди;

пюре из банки: такое пюре воспринимается ребенком как однообразная однородная масса – будь то кабачок или яблоко, морковь или абрикос. «Картофель из баночки тоже очень густой, я бы даже сказала твердый. При смешивании получается чаще всего комками, – говорит одна мама. – Мне нужно чтобы он сразу проглотил пищу и не выплевывал»;

шезлонги и качели с температурным, вибрационным и музыкальным режимами: вместо маминых убаюкиваний на теплой и такой родной груди, вместо звучания ее голоса, знакомого еще до рождения, вместо ее запаха, дыхания, любящего взгляда и т.д.

Психика любого ребенка нуждается в постоянном контакте с мамой. Он ежеминутно будет оказывать воздействие на его эмоциональные, тактильные, вкусовые, звуковые анализаторы. Стимулы эти должны быть разнообразны.

Например, прикосновения могут быть мягкими, жесткими, теплыми, прохладными, холодными, приятными, неприятными, щекочущими, колющими; нежными или небрежными и т.д.

Эмоциональное сопровождение таких прикосновений должно сопровождаться различными тонами и полутонами звука, голоса и интонации. Меняется не только интонация, но и сила звучания, темп речи, протягивание гласных, либо, наоборот, ускорение. Только такое разнообразие воздействий на психику ребенка дает ему шанс избежать любой психической депривации.

Лангмейер и Матейчек описали четыре формы психической депривации:

Стимульная (сенсорная) депривация: пониженное количество сенсорных стимулов (температурные, вибрационные, моторные (двигательные), тактильные, вкусовые, обонятельные, звуковые). Когнитивная депривация: недостаточно структурированные правила внешнего мира, отсутствие четких правил и их смысла. Такая депривация не дает ребенку ощущение понимания мира и возможности регулировать происходящее. Социальная депривация: ограниченная возможность для установления своей роли в той или иной ситуации социального мира. Эти два вида депривации очень актуально рассматривать с позиции «за и против» детского сада. Эмоциональная депривация: недостаточная эмоциональная связь с каким-либо объектом из внешнего мира, либо прерванная связь (если таковая была уже создана). Обычно эту связь обеспечивает мать.

А теперь давайте вернемся к списку прилагательных, которые я привела. Если ребенок не испытывал бы ту или иную психическую депривацию, такие ли слова были бы им написаны? На мой взгляд, в списке появились бы такие прилагательные:

Добрый Радостный Ранимый Веселый Нежный Грустный Ласковый Сонный Хороший Одинокий Злой Счастливый

Все, о чем написано выше, работает как в минус, так и в плюс. То есть переизбыток стимулов также будет негативно влиять на психическое благополучие ребенка. Поэтому следует учитывать интересы и возможности самого ребенка, который, по большому счету, сам способен подсказать взрослым, чего именно ему не хватает.

Прислушайтесь к своему малышу.

Татьяна Коростышевская

Педагог и психолог, сертифицированный специалист по программе «Теория и практика песочной терапии» (Институт современных психологических технологий) и по программе «Индивидуальное консультирование» (МГГУ им.М.А. Шолохова), мама Даши, Маши и Киры