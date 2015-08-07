Как узнать, чего не хватает ребенку

Простой тест для определения недостатка внимания со стороны взрослых
Однажды я предложила одному мальчику, ученику третьего класса, написать на листе бумаги 50 прилагательных. Любых – какие придут в голову. Про этого мальчика важно знать, что он много времени проводит за телевизором, компьютерными играми и книгами. Когда этот список прочла его мама, то была крайне удивлена. Вот что он написал:
|Вкусный
|Ягодный
|Плотоядный
|Фруктовый
|Травоядный
|Цветной
|Всеядный
|Музыкальный
|Насекомоядный
|Фантастический
|Хищный
|Прекрасный
|Львиный
|Бумажный
|Тигриный
|Теплый
|Арбузный
|Холодный
|Ручной
|Красный
|Хороший
|Синий
|Сказочный
|Голубой
|Ровный
|Желтый
|Полезный
|Оранжевый
|Равный
|Серый
|Родственный (а не родной)
|Коричневый
|Черный
|Бесполезный
|Белый
|Вредный
|Быстрый
|Жаркий
|Медленный
|Ядовитый
|Заморский
|Опасный
|Алый
|Нормальный
|Морской
|Плохой
|Океанский
|Съедобный
|Ледяной
|Несъедобный
Ну и что в этом странного, спросит иной родитель. На мой взгляд, из ответов следует, насколько обеднен диапазон чувств у этого ребенка. И вовсе не потому, что он не любим. Наоборот – его очень любят в семье.
Если проанализировать ответы, то можно проследить – по какому принципу выбирались слова. Это и формальные, и явно вычитанные из книг, и те, что встречаются в речи каждого из нас. В списке крайне мало слов (за исключением тех, что выделены), которые отвечают чувствам любого человека.
Современные дети находятся в условиях, которые не дают возможности в полной мере получать столько стимулов, как моторных, так и сенсорных, чтобы достаточно напитать психику развивающемуся ребенку. Недостаточную сенсорную стимуляцию неврологи и психологи называют сенсорной депривацией.
Обусловлено это тем, что современное общество придумало различного рода предметы обихода по уходу за новорожденным. Специалистами отмечено, что с появлением подгузников и баночных пюре уменьшилось суицидальное появление в послеродовой период (на фоне постродовой депрессии) у женщин. Но так ли хорошо от этого детям?
Вот чего лишаются современные дети, если мама использует:
- подгузники: чтобы реже переодевать, а это стимуляция двигательного и эмоционального воздействия;
- салфетки влажные: чтобы реже мыть – а это температурное и вибрационное воздействие;
- пеленки одноразовые впитывающие: ребенок, описавшись, лишен возможности почувствовать это, так как все впиталось и как результат – отсутствие неприятных ощущений;
- смеси сухие молочные: малыш грудничкового возраста лишен самого важного в жизни – материнской груди;
- пюре из банки: такое пюре воспринимается ребенком как однообразная однородная масса – будь то кабачок или яблоко, морковь или абрикос. «Картофель из баночки тоже очень густой, я бы даже сказала твердый. При смешивании получается чаще всего комками, – говорит одна мама. – Мне нужно чтобы он сразу проглотил пищу и не выплевывал»;
- шезлонги и качели с температурным, вибрационным и музыкальным режимами: вместо маминых убаюкиваний на теплой и такой родной груди, вместо звучания ее голоса, знакомого еще до рождения, вместо ее запаха, дыхания, любящего взгляда и т.д.
Психика любого ребенка нуждается в постоянном контакте с мамой. Он ежеминутно будет оказывать воздействие на его эмоциональные, тактильные, вкусовые, звуковые анализаторы. Стимулы эти должны быть разнообразны.
Например, прикосновения могут быть мягкими, жесткими, теплыми, прохладными, холодными, приятными, неприятными, щекочущими, колющими; нежными или небрежными и т.д.
Эмоциональное сопровождение таких прикосновений должно сопровождаться различными тонами и полутонами звука, голоса и интонации. Меняется не только интонация, но и сила звучания, темп речи, протягивание гласных, либо, наоборот, ускорение. Только такое разнообразие воздействий на психику ребенка дает ему шанс избежать любой психической депривации.
Лангмейер и Матейчек описали четыре формы психической депривации:
- Стимульная (сенсорная) депривация: пониженное количество сенсорных стимулов (температурные, вибрационные, моторные (двигательные), тактильные, вкусовые, обонятельные, звуковые).
- Когнитивная депривация: недостаточно структурированные правила внешнего мира, отсутствие четких правил и их смысла. Такая депривация не дает ребенку ощущение понимания мира и возможности регулировать происходящее.
- Социальная депривация: ограниченная возможность для установления своей роли в той или иной ситуации социального мира. Эти два вида депривации очень актуально рассматривать с позиции «за и против» детского сада.
- Эмоциональная депривация: недостаточная эмоциональная связь с каким-либо объектом из внешнего мира, либо прерванная связь (если таковая была уже создана). Обычно эту связь обеспечивает мать.
А теперь давайте вернемся к списку прилагательных, которые я привела. Если ребенок не испытывал бы ту или иную психическую депривацию, такие ли слова были бы им написаны? На мой взгляд, в списке появились бы такие прилагательные:
|Добрый
|Радостный
|Ранимый
|Веселый
|Нежный
|Грустный
|Ласковый
|Сонный
|Хороший
|Одинокий
|Злой
|Счастливый
Все, о чем написано выше, работает как в минус, так и в плюс. То есть переизбыток стимулов также будет негативно влиять на психическое благополучие ребенка. Поэтому следует учитывать интересы и возможности самого ребенка, который, по большому счету, сам способен подсказать взрослым, чего именно ему не хватает.
Прислушайтесь к своему малышу.
Педагог и психолог, сертифицированный специалист по программе «Теория и практика песочной терапии» (Институт современных психологических технологий) и по программе «Индивидуальное консультирование» (МГГУ им.М.А. Шолохова), мама Даши, Маши и Киры
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