КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЁНКА ОТ ХОЛОДОВ: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ОТ ВРАЧА

Врач Мария Ревнова поделилась с родителями советом о том, как защитить ребёнка от холодов на прогулке.

Зимние прогулки могут представлять опасность для детей, которых необходимо правильно одеть. Об этом РИА ФАН заявила врач-педиатр Мария Ревнова.

Если речь идёт о ребёнке в возрасте до месяца, то стоит ограничиться домашним проветриванием. Нужно открыть форточку или выйти на балкон с укутанным младенцем.

"Если температура до минус 10 градусов, то гулять можно. И где-то полчаса, не больше. С маленькими детьми, особенно теми, кому один-два месяца, гулять только на руках. Никаких колясок, ни утеплённых, ни подогревающих", - указала эксперт.

Если ребёнку уже больше года, то можно с ним прогуляться по улице около часа. Однако необходимо учитывать температуру воздуха: если речь идёт о минус 10-15 градусах, то моцион стоит ограничить получасом. Иначе можно получить переохлаждение или обморожение.

Перед выходом из дома ребёнка необходимо тепло экипировать, но при этом не переусердствовать. Молодой организм должен закаляться. Ориентиром служит нос: если он тёплый, то всё хорошо.

"Давнее правило от педиатров: на ребёнке нужно столько слоёв одежды, сколько на себе", - указала эксперт.

Также важно помнить про варежки и тёплые ноги. При этом нужно следить за тем, чтобы ботинки не жали. Если ребёнок бегает, то он должен дышать носом. Поэтому рот и нос не стоит закрывать шарфом, ибо он начнёт вдыхать влажный воздух, что повышает риск простуды.

Как ранее заявил телеканалу "360" физиотерапевт Филипп Глубоков, в условиях сильного похолодания можно легко получить переохлаждение, выйдя на улицу без шапки. Дело в том, что лобные пазухи и уши остаются открытыми для мороза. Поэтому очень легко получить воспаление среднего уха.

А если пренебречь тёплой курткой, то можно получить переохлаждение мышц поясницы, радикулит или даже воспаление почек.