Как подростки манипулируют вами и что делать родителю

На консультацию пришли мама и 14-летний сын. Зашли «как два взъерошенных воробья», тревожные и напряженные.



Сразу слова матери: ребёнок-манипулятор. Скандалы, истерики, угрозы...



Жизнь — это большая игра, в которой есть свои правила. Каждый день подросток путём исследований пытается эти правила понять. Ага, подметил, что если ему что-то нельзя, то это в общем-то можно, если кое-что предпринять.



Давайте разберём самые частые методы, которые используют наши «дьяволята»:



- Манипуляция страхом:



«Я уйду из дома», «Я спрыгну с крыши», «Брошусь под машину», «Украду и попаду в тюрьму», «Повешусь», «Порежу вены» и т. д.



- Манипуляция чувством вины.



(У родителя может быть чувство вины по разным поводам, например: недостаточная материальная обеспеченность или загруженность работой, из-за которой ребенку уделяется мало времени, развод родителей, непрестижная школа и многое другое).



Ребенок этим пользуется: «Зачем ты вообще меня рожала, я же не просил/а», «Это все из-за того, что ты ушёл от мамы/ развелась с отцом».



- Манипуляция стыдом.



«Вон, сосед, гуляет сколько хочет, а я, как маленький, должен в девять вечера быть дома»; «Я всем расскажу, какой ты отец/ плохая мать», «Нормальные родители понимают своих детей», «У нас в классе всем можно – только мне нельзя» и т.д.



Ни криками, ни запретами, ни лишениями манипуляцию не искоренить. Изводя друг друга манипуляциями, мы лишь истощаем ресурс любви.

Беспомощность родителей перед подростком - именно этого и добивается подросток- манипулятор.



Как же реагировать на манипуляцию подростка:





В первую очередь, не используйте аналогичные методы, потому, что подростки копируют манеры поведения родителей.



У подростка должна быть ответственность (договоренности и правила обязательно должны быть в семье).



Раздвигая личные границы свободы подростка, не забывайте напоминать ему об ответственности: «Тебе 14, и у нас есть договоренность, что ночевать ты будешь дома».

Необходимо контролировать свои эмоции и не идти на поводу у манипулятора.



Признать и принять чувства подростка: «Если вы не купите мне телефон, я повешусь/ убегу из дома, мне такая жизнь не нужна».

Посочувствуйте ребенку. Не жалейте! А именно посочувствуйте: «Я понимаю, на сколько тебе это важно, раз ты готов совершить такое».



Будьте спокойны, не вступайте в борьбу с подростком.



И самое главное, не допускайте оскорблений, пытайтесь сохранить уважение.



Знаю, что не легко.



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С любовью к подрастающему поколению. Подростковый психолог, профориентолог, Пшеницына Марина.