Готов ли ребенок к школе? Чек-лист для родителей от нейропсихолога

Если ребенок до сих пор не жил по режиму, то с апреля начните к нему приучать. Вставайте в одно и то же время (7:30), убирайте кровать, умывайтесь, переодевайтесь, завтракайте... День ребенка, особенно если он не посещает сад, должен подчиняться четкому расписанию. Привлекайте к помощи по дому, расширяйте круг обязанностей. Это поможет легче войти в школьный ритм и научит подчинять себя правилам.