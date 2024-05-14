Готов ли ребенок к школе? Чек-лист для родителей от нейропсихолога

Умеет ли ребенок выполнять инструкции?
Большинство родителей убеждены — чем больше знает ребенок, тем он лучше будет учиться в школе. Это заблуждение. Часто именно такие дети, придя в первый класс, теряют интерес к знаниям. Из жизнерадостных и любопытных превращаются в тех, кому ничего не интересно. Для успешной учебы важны не фактические знания, не развитие психических функций, а позиция ученика, произвольность.
Произвольность функций в нейропсихологии — это способность затормозить внутренние потребности, желания, импульсы и подчиниться инструкции. Это качество должно сформироваться у ребенка к поступлению в первый класс.
Способность к произвольности зреет и формируется социальным положением. За нашу произвольность отвечает большая тройка: планирование, регуляция, контроль. В целом, развитие нервной системы человека идет путем формирования тормозных процессов. «Я хочу играть, но начался урок. Я должен убрать игрушки, чтобы сосредоточиться на заданиях учителя». Это пример того, как работает торможение.
Тормозить себя в школе придется постоянно.
Например, когда учитель говорит: «Ребята, возьмите учебник. Откройте на странице 25. Прочитайте третий абзац». Длинная инструкция состоит из нескольких частей. Требует от ребенка слышать учителя, удержать в рабочей памяти задание, выполнить последовательно то, о чем попросили, убедиться, что результат соответствует ожиданиям. Это колоссальная работа для мозга. Примерно к семи годам нервная система крепнет и ребенок становится способен выполнять сложные инструкции, оттормаживая свои желания.
Как проверить? Самый простой способ проверить степень сформированности произвольности — играть в настольные игры.
Обращайте внимание, соблюдает ли ребенок правила, насколько они сложны. Дети помладше, видя, что проигрывают, меняют правила на ходу: «Так буду ходить. Хочу, чтобы по моим правилам было». Это пример незрелой позиции.
Готовый к школе ребенок принимает и соблюдает правила, то есть способен затормозить себя и подчиниться условиям. Принимает проигрыш. Еще важнее, если ребенок играет самостоятельно, инициирует игру. Это признак готовности к школе.
Выдержит ли организм школьную нагрузку?
Физический статус — это общее состояние организма ребенка, его стеничность.
Астеничные дети быстро утомляются. У них часто бывают проблемы с лишним весом или его недобором. Темп их деятельности сильно снижен, заторможен, либо, наоборот, они гиперактивны. Организм таких детей не способен длительно выдерживать школьную нагрузку. Это необходимо учитывать.
Нейродинамика — способность организма справляться с учебной нагрузкой. Если ребенок ходил в сад, то каждое утро просыпался, собирался, шел в садик, где много времени проводил за игрой и сном. В школе условия пребывания сильно изменены.
Школа предъявляет ребенку высокие требования к выносливости, устойчивости, скорости восприятия, она требует длительного сидения на месте.
Общее физическое развитие — важный показатель готовности организма нести эту ношу.
Как проверить? Важно перед школой обратить внимание, соответствует ли вес, рост ребенка прописанным нормам (для детей семи лет: рост — 116,4–127,0; вес — 20,0–26,4. — Российская ассоциация эндокринологов). Насколько часто болеет ребенок, есть ли у него хронические заболевания, прежде всего желудочно-кишечного тракта, аллергия.
Важно определить состояние зрительной системы. Детям с астигматизмом, косоглазием и другими нарушениями зрения требуется больше времени и физических ресурсов для выполнения заданий. Информация от левого и правого глаза у них разная, потому обрабатывается мозгом в единую картинку значительно дольше, чем у детей с нормальным зрением. До школы важно понять, есть ли какие-то другие проблемы со зрением, проконсультироваться с офтальмологом.
Убедитесь, что слух ребенка не имеет нарушений. Освоение языка и письменной речи завязаны на фонематическом слухе. Все это влияет на уровень грамотности ребенка.
Проверяем 10 признаков восприятия
Восприятие — зрительное, тактильное, слуховое, пространственное — это способность мозга обрабатывать всю поступающую извне информацию. От степени сформированности восприятия зависит то, насколько быстро ребенок впишется в школьную среду.
Вот десять простых упражнений, которые помогут не только проверить, но и развить восприятие.
Классы предметов: «Собери ягоды в корзину»
Изучайте с ребенком классы предметов и их классификацию: посуда, мебель, одежда, транспорт, электроприборы, животные, овощи, фрукты.
Время от времени проверяйте умение классифицировать и объединять предметы в группы. Медведь и бобр — дикие животные, автобус и трамвай — общественный транспорт, носок — одежда, а кроссовок — обувь.
Перед школой у детей должны быть сформированы образы в представлении. Важно понять, насколько сформированы и способен ли ребенок представить предмет по слову-наименованию.
Например, «стул». Перед глазами его нет, но можно представить. Попросите ребенка описать стул. Обращайте внимание, чтобы описание содержало отличительные черты стула: ножки, сиденье, спинку. Задавайте дополнительные вопросы. Если добавить подлокотник, что получится? Кресло. А если продлить у кресла спинку и сиденье? Будет диван.
Воображение: «Угадай, чей хвост»
Хорошая проверка воображения — упражнение «недостающие детали». Возьмите картинку, разрежьте на несколько крупных частей, попросите сложить в целое. Можно предложить нарисовать предмет, который вы назвали. Или, показав картинку с ушами и хвостом, спросить, какому животному принадлежат части.
Задание повышенного уровня — обсудить отличия стула от дивана, мыши от слона, платья от пальто. При видимости простоты, для ребенка это большая умственная работа, которая требует серьезных когнитивных усилий.
Зрительное внимание: «Найди пять отличий»
Проверить зрительное внимание, способность сопоставлять одно с другим, проще всего с помощью «Найди пять отличий». Начинайте с простых изображений, постепенно переходя к сложным. Не подгоняйте, но обращайте внимание на время обработки информации.
Важно проверить слух ребенка и умение вычленять фонемы. У логопедов есть экспресс-диагностики, в которых проверяют способность выговаривать сложные слова и использовать непростые слоговые структуры.
Например, можно попросить ребенка повторить:
- «водопроводчик чинит водопровод»,
- «ткачиха ткет ткань»,
- «Лара разбила тарелку»,
- «милиционер Валерий дежурил у железнодорожного моста».
Для каждого возраста существует свой набор словосочетаний и скороговорок. Проверьте сначала простой вариант, постепенно переходите к сложному. Скорость выговаривания лучше наращивать не сразу, а со временем.
Речь: «Какое варенье сварила бабушка?»
Логопедическая диагностика призвана оценить умение распознавать речь и самостоятельно владеть ею. Проверяйте у ребенка способность к словообразованию: ягоды — ягодный, овощи — овощной, большая кукла — маленькая куколка. Можно спросить: какое варенье бабушка сварила из смородины?
Произнесение звуков: «Сколько звуков в слове “одуванчик”»
Логопеды перед школой проверяют, все ли звуки произносит ребенок, насколько четко дифференцирует фонемы. Все это говорит об уровне сформированности фонематического восприятия. Это в свою очередь напрямую зависит от того, насколько правильно ребенок будет писать в будущем. Например, можно попросить дошкольника посчитать число звуков в слове «одуванчик» и назвать их.
Пространственное мышление: «Перерисуй фигуру»
К проверке пространственного мышления относится знание предлогов. Хотя предлоги места — «под», «над», «из-под», «из-за» — связаны с речью, их понимание и верное употребление демонстрирует уровень пространственного мышления будущего школьника.
Можно вместе с ребенком рассматривать картинки с различными предметами и просить назвать расположение каждого. Или предлагайте расставить игрушки по инструкции: овечка стоит перед хрюшкой, лошадка позади щенка, котенок за овечкой... Можно играть в прятки с игрушками. Просить ребенка спрятать любимого медведя под столом или за диваном.
Самый простой тест для проверки пространственного мышления — попросить ребенка перерисовать сложную абстрактную фигуру. Рисунок позволяет увидеть, насколько целостным видит дошкольник предмет, насколько верно располагает детали внутри и вне фигуры.
Хотя нет четких критериев, как должен рисовать ребенок в 5, 6 или 7 лет, опытные психологи легко дадут качественный анализ сформированности категории пространства. Но даже дома, без помощи специалиста, вы кое-что сможете понять.
Важно, чтобы эти детали он перерисовывал не хаотично, а двигался в определенном порядке (сверху вниз; сначала руки, потом ноги; сначала слева, потом справа и т.д.).
Сложные грамматические конструкции: «Кто самый низкий?»
Понимание сложных прямых и инвертированных грамматических конструкций — признак сформированности восприятия.
С ребенком можно играть в «Назови кто». Кто тебе брат отца? Как зовут сестру твоей мамы? Если Коля ниже Пети, а Петя выше Славы, то кто самый высокий? Кто самый низкий?
Восприятие сложных конструкций прекрасно проверяется рисунками. Попросите ребенка нарисовать круг под квадратом или квадрат под кругом. Предложите определить отличия.
Что делать за полгода до школы? 5 правил
Поощряйте физическую активность
Играйте в настольные игры
Отдавайте предпочтение играм со сложными правилами, большим числом игроков и строгой очередностью.
Рассказывайте о школе
Работайте над мотивацией. Рассказывайте о своем детстве, приятных впечатлениях о школе. Можно смотреть вместе фильмы и мультфильмы, где школа показана как привлекательное место дружбы и знаний.
Вырабатывайте режим
Если ребенок до сих пор не жил по режиму, то с апреля начните к нему приучать. Вставайте в одно и то же время (7:30), убирайте кровать, умывайтесь, переодевайтесь, завтракайте... День ребенка, особенно если он не посещает сад, должен подчиняться четкому расписанию. Привлекайте к помощи по дому, расширяйте круг обязанностей. Это поможет легче войти в школьный ритм и научит подчинять себя правилам.
Учите через игру
Не нужно специально учить читать, писать и считать на палочках. В этом нет смысла. Даже приложив максимум усилий, вы не получите зримый результат. Сам приход в школу создает дополнительную мотивацию и стимулирует ребенка. В школе он научится этому быстрее и легче, чем корпя над книгами все лето.
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