Десять навыков, которым нужно научить школьника

Существует популярное высказывание о том, что хорошие привычки нужно развивать с раннего возраста. Когда ребенок идет в школу, он готов к освоению новых навыков, поэтому родители должны развивать у него полезные привычки.

Здоровые привычки действительно нужно развивать как можно раньше. Чем раньше ребенок их сформирует, тем меньше усилий ему понадобится, чтобы внедрить их в свою повседневную жизнь.

Рассмотрим несколько здоровых привычек, которые стоит привить ребенку, как только он пойдет в школу.

1. Здоровое питание

Эту привычку развить у ребенка, наверное, труднее всего. Как и у большинства других детей, у вашего ребенка будет возникать соблазн пообедать чипсами или печеньем.

Объясните, как важно здоровое питание и какой вред может нанести ребенку нездоровая пища.

Готовьте дома блюда, которые ребенок привык есть в заведениях быстрого питания (например, пиццу или жареную картошку).

2. Правила поведения за столом

Это одна из самых важных привычек, которой необходимо научить своего ребенка. Когда он присутствует на семейном ужине, следует начать обращаться с ним как со взрослым и научить его правилам поведения за столом.

3. Чистить зубы дважды в день

Маленькие дети часто ленятся чистить зубы дважды в день.

Уделите несколько минут, чтобы рассказать ребенку, как правильно чистить зубы.

Превратите чистку зубов в веселое занятие. Например, время от времени вы можете давать ребенку угощение, если он пообещает сразу же после этого почистить зубы.

4. Ложиться спать вовремя

Приучите ребенка придерживаться правильного распорядка сна.

Эта привычка очень важна в период, когда ребенок идет в школу и ему нужно придерживаться четкого распорядка дня.

Вам самим необходимо придерживаться правильного распорядка сна. Ребенок вряд ли освоит эту привычку, если вы сами ее не придерживаетесь.

5. Играть на улице

Легко занять ребенка, разрешая ему смотреть мультфильмы по телевизору или играть в компьютерные игры. Но вы вряд ли бы хотели, чтобы ребенок так проводил все свое свободное время.

Играйте с ребенком на открытом воздухе. Придумывайте новые игры, чтобы у ребенка не угасал к ним интерес.

Поощряйте физическую активность ребенка.

6. Наводить порядок в комнате

Вам следует также приучить ребенка содержать его комнату в порядке.

Ежедневно выделяйте в распорядке ребенка 10–15 минут на то, чтобы он сложил свои игрушки, книги и другие вещи по своим местам;

Придумайте для него вознаграждение за то, что он хорошо выполняет свою работу. Например, это может быть угощение.

7. Ответственное отношение к деньгам

Если ребенок уже достаточно взрослый, чтобы получать деньги на карманные расходы, научите его ответственному обращению с деньгами.

Купите ребенку копилку.

Поощряйте ребенка экономить его деньги и управлять расходами в рамках небольшого бюджета (вы делаете это постоянно – научите этому и ребенка).

8. Говорить «пожалуйста» и «спасибо»

Правила вежливости – еще один важный навык, которому следует научить ребенка. «Пожалуйста» и «спасибо» – это волшебные слова, которые помогут ребенку справиться со множеством проблем. Поэтому стоит научить ребенка правилам вежливости как можно раньше.

9. Делиться

Это очень важный навык для школьников.

Если ваш ребенок – единственный в семье, необходимо объяснить ему, что делиться важно для жизни ребенка в социуме.

Расскажите ребенку, какую радость может приносить то, что он делится с другими детьми. Ведь ребенку повезло, что у него есть игрушка или другой предмет, которого нет у других.

Если у ребенка есть братья или сестры, обычно такой проблемы не возникает.

10. Не сорить в общественных местах

Объясните ребенку, что сорить в общественных местах (например, в парке или на улице) – это признак невоспитанности. Напоминайте ребенку, чтобы он всегда выбрасывал мусор в урну. Объясняйте ему, что это важно для того, чтобы быть порядочным гражданином.

Помогите ребенку развить эти простые привычки, и это наверняка пригодится ему во взрослой жизни. Объясните ребенку, как следование этим привычкам поможет ему в будущем стать лучше.