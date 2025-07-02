С дачи к врачу? Эти семь опасностей угрожают детям за городом

Летом дача для детей полезнее, чем город. Но там есть скрытые угрозы для ребенка. Педиатр объясняет, как быть с детьми на даче. Что делать, например, при укусе муравья или отравлении средством для розжига? Об этом и многом другом aif.ru рассказал врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт.

Зоологические правила безопасности

Насекомые. Комары, мошки, пчелы, муравьи особенно опасны для аллергиков. Поэтому важно защищаться. Но использовать проверенные средства, такие как «Дэта», «Тайга», «OFF!». А вот народные средства типа масла гвоздики, лаванды и им подобные лучше не использовать — вы рискуете спровоцировать аллергию. Тем более не стоит использовать уксус или спирт.

Что делать, если укусили:

— Комары. Чтобы уменьшить зуд, можно смазать кожу антигистаминным гелем («Фенистил», «Гистан»).

— Пчела. Необходимо удалить жало пинцетом, приложить холод к месту укуса (чтобы уменьшить зуд и отек), смазать антигистаминным гелем. Если сильный отек и зуд не проходят больше суток, нужно обратиться к врачу.

— Муравьи. Их болезненные укусы могут вызывать зуд, аллергию и даже интоксикацию. Важно промыть место укуса водой с мылом или обработать антисептиком, приложить холод. На будущее объясните ребенку, что муравейники трогать нельзя.

Животные. Расскажите ребенку, что к животным (лошадям, коровам) опасно подходить сзади, обходить их нужно только спереди. К чужим собакам лучше вообще не приближаться. Игры с ежиками тоже чреваты — эти животные могут быть носителями инфекций.

Вода может быть смертельно опасна

Если ребенка укусила собака, лиса, кошка, другое животное, необходимо обратиться в травмпункт, чтобы выполнить профилактику против бешенства.

Вода. Любые водоемы смертельно опасны для детей, особенно до 3 лет. Закрывайте все емкости с водой — не только колодцы (установите замок, а ручку для подъема воды зафиксируйте), но и наполненные ванны, ведра, тазы. Люк с септиком тоже должен быть надежно закрыт.

Дачный туалет. К сожалению, дети иногда поступают в пульмонологические отделения и реанимации с аспирационными пневмониями после падения в выгребную яму.

Опасности в саду и огороде

Опасные растения. Убедитесь, что на вашем участке нет ядовитых растений. К ним относится не только всем известный борщевик, но и ландыш. Потенциально опасны любые незнакомые ягоды, а также ягоды картофеля. Объясните ребенку, что яркие и красивые плоды пробовать нельзя.

Садовый инвентарь. Все острые, режущие, колющие и т. п. предметы нужно убирать так, чтобы ребенок до них не добрался. Не оставляйте также инструменты в траве. Лучше сразу класть на место после работы. Иначе их можно не заметить и не убрать, а ребенок точно найдет. Или случайно наступит на те же грабли или топор, оставленные в траве.

Установите ограждения для окон и балконов, не оставляйте приставные лестницы после использования. Падения с высоты — одна из самых частых травм у детей.

Также стоит убирать в недоступные места средства для растений — удобрения, инсектициды и т. д.

Не только спички детям не игрушка

Огонь. Если готовите что-то на огне, не отходите от мангала или гриля, если рядом ребенок. Обязательно повторяйте по много раз правила безопасности при обращении с огнем. То же самое касается печей и каминов в дачных домах. Есть случаи, когда дети выпивали жидкость для розжига (крышка бывает похожа на соску). Не стоит оставлять емкости с розжигом на солнце — они могут самовоспламениться. Помните: при отравлении жидкостью для розжига рвоту вызывать нельзя, это может усилить химический ожог и дополнительно спровоцировать ожог верхних дыхательных путей. В таком случае нужно срочно вызвать скорую и дать ребенку сорбенты.