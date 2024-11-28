Рулет из лаваша с копченым сыром

Сочный рулет из лаваша с копченым привкусом можно подать и в будни, и на праздничный стол. Чтобы он не разваливался при нарезке, рекомендую его нарезать сразу же после закручивания. Я оставила в холодильнике на полчаса для пропитывания, лаваш стал влажным и нарезался не очень качественно.
Допустимо обойтись и без огурца, но с ним блюдо получается сочнее, добавляется свежий вкус.
Ингредиенты
Лаваш овальный тонкий - 1 шт.
Сыр плавленный копченый - 400 г
Яйцо куриное отварное - 3 шт.
Майонез - 3-4 ст.л.
Соль - 1 щепотка
Огурец свежий - 1 шт.
- 215 кКал
- 20 мин.
- Б: 10.41
- Ж: 11
- У: 18.76
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Продукты для приготовления рулета из лаваша с копченым сыром - перед вами.
Куриные яйца отварите заранее 10-12 минут и остудите в ледяной воде, затем очистите от скорлупы и промойте.
Очистите копченый сыр от оболочки и натрите на терке с крупными ячейками в салатник или глубокую емкость.
Туда же натрите и отварные куриные яйца. Всыпьте соль.
Выложите майонез и тщательно все перемешайте. Можно добавить измельченную зелень.
Огурец промойте в воде, срежьте хвостики и нарежьте крупными брусочками. Разверните лаваш и на его половину выложите приготовленную начинку. Распределите ее равномерным слоем. Не обязательно покрывать весь лаваш. Слегка отступив от края, выложите нарезку огурца.
Заверните края и сверните лаваш рулетом, помогая себе пальцами. Скатать его нужно не слишком плотно, чтобы он не лопнул. Сразу после сворачивания рулет желательно нарезать на части. Но если вы собираетесь в поход или на пикник, то лучше будет нарезать его на месте.
Выложите ломтики рулета из лаваша с копченым сыром на тарелку и подайте к столу.
Приятного вам!
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