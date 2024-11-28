Рулет из лаваша с копченым сыром

Сочный рулет из лаваша с копченым привкусом можно подать и в будни, и на праздничный стол. Чтобы он не разваливался при нарезке, рекомендую его нарезать сразу же после закручивания. Я оставила в холодильнике на полчаса для пропитывания, лаваш стал влажным и нарезался не очень качественно.

Допустимо обойтись и без огурца, но с ним блюдо получается сочнее, добавляется свежий вкус.

Можно вмешать измельченную зелень петрушки или укропа, шпината и т.д. Если вы против майонеза, замените его чесночным соусом или сметаной любой жирности.