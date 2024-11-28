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Рулет из лаваша с копченым сыром

Сочный рулет из лаваша с копченым привкусом можно подать и в будни, и на праздничный стол. Чтобы он не разваливался при нарезке, рекомендую его нарезать сразу же после закручивания. Я оставила в холодильнике на полчаса для пропитывания, лаваш стал влажным и нарезался не очень качественно.

Допустимо обойтись и без огурца, но с ним блюдо получается сочнее, добавляется свежий вкус.

Можно вмешать измельченную зелень петрушки или укропа, шпината и т.д. Если вы против майонеза, замените его чесночным соусом или сметаной любой жирности.

Ингредиенты

Лаваш овальный тонкий - 1 шт.

Сыр плавленный копченый - 400 г

Яйцо куриное отварное - 3 шт.

Майонез - 3-4 ст.л.

Соль - 1 щепотка

Огурец свежий - 1 шт.

  • 215 кКал
  • 20 мин.
  • Б: 10.41
  • Ж: 11
  • У: 18.76

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Продукты для приготовления рулета из лаваша с копченым сыром - перед вами.

 

Куриные яйца отварите заранее 10-12 минут и остудите в ледяной воде, затем очистите от скорлупы и промойте.

 

Фото 1

 

 

Очистите копченый сыр от оболочки и натрите на терке с крупными ячейками в салатник или глубокую емкость.

 

Фото 2

 

 

Туда же натрите и отварные куриные яйца. Всыпьте соль.

 

Фото 3

 

 

Выложите майонез и тщательно все перемешайте. Можно добавить измельченную зелень.

 

Фото 4

 

 

Огурец промойте в воде, срежьте хвостики и нарежьте крупными брусочками. Разверните лаваш и на его половину выложите приготовленную начинку. Распределите ее равномерным слоем. Не обязательно покрывать весь лаваш. Слегка отступив от края, выложите нарезку огурца.

 

Фото 5

 

 

Заверните края и сверните лаваш рулетом, помогая себе пальцами. Скатать его нужно не слишком плотно, чтобы он не лопнул. Сразу после сворачивания рулет желательно нарезать на части. Но если вы собираетесь в поход или на пикник, то лучше будет нарезать его на месте.

 

Фото 6

 

 

Выложите ломтики рулета из лаваша с копченым сыром на тарелку и подайте к столу.

 

Фото 7

 

 

Приятного вам!

 

Рулет из лаваша с копченым сыром, рецепт с фото
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